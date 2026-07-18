Солнечная Севилья круглый год рада гостям.
Но ещё 100 лет назад вы бы даже не подумали сюда ехать, хотя многим местным достопримечательностям лет так по 700. Давайте отправимся на прогулку по центру Севильи — по местам с открыток и тайным локациям.
Хотите узнать, где купить средневековые сладости, выпить кровь Христа и закусить крышкой? Тогда скачивайте наш аудиогид!
Но ещё 100 лет назад вы бы даже не подумали сюда ехать, хотя многим местным достопримечательностям лет так по 700. Давайте отправимся на прогулку по центру Севильи — по местам с открыток и тайным локациям.
Хотите узнать, где купить средневековые сладости, выпить кровь Христа и закусить крышкой? Тогда скачивайте наш аудиогид!
Описание аудиогида
Вы увидите:
- дворец Выставки
- Золотую башню
- собор Севильи и колокольню Хиральда
- Алькасар
- еврейский квартал
- средневековые стены
- особняки города
Вы узнаете:
- как Португалия подарила Испании двух величайших мореплавателей
- каким образом один маркиз помирил полмира
- чей череп висел над дверью в еврейском квартале
- и многое другое
А ещё мы порадуем вас байками о том, как Севилью прославили француз и итальянец, никогда в ней не бывавшие, и где в Севилье были замечены драконы.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем
- Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Севилье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4819 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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