Индивидуальная
до 6 чел.
Античная Таррагона: Римские амфитеатры и форумы
Погрузитесь в историю Таррагоны: от античных руин до современных районов. Узнайте о римских амфитеатрах, средневековых улочках и каталонских традициях
1 окт в 10:00
3 окт в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
Завтра в 10:00
23 сен в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по нетуристической Таррагоне
Погрузитесь в атмосферу нетуристической Таррагоны, прогуливаясь по рыболовецким кварталам и наслаждаясь видами старинных улочек и современных яхт
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
24 сен в 10:00
25 сен в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таррагоне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Таррагоне в сентябре 2025
Сейчас в Таррагоне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 250. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Таррагоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 20 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь