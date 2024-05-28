читать дальше удовольствием. Мария отвечала на все наши вопросы не только по содержанию экскурсии, но и про культуру и быт испанцев. Собираемся еще посетить экскурсии с Марией.

Экскурсия с Марией очень понравилась. Материал преподносился в очень доступной и интересной форме. Экскурсия была довольно живая. Дети слушали с