1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанная Таррагона
Прогулка по самому колоритному району города с погружением в быт и историю рыболовецких кварталов
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по Таррагоне
Пройти по самым красивым местам с профессиональным фотографом и получить тёплые снимки на память
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVladimir28 мая 2024Vse proshlo kak nelzja otlichno. Informativnij I poznavatelnij tour. 5 ballov!!!
- ААнна3 сентября 2019Благодарим Марию за экскурсию по Неизведанной Таррагоне. Прошли все знаковые исторические места города. Посетили современную Тарагонну. В городе не в первый раз,но открыли для себя много интересного. Рекомендуем.
- ООльга17 августа 2019Знакомство с Террагоной с Марией было просто великолепно)))
- ЕЕкатерина1 августа 2019Экскурсия с Марией очень понравилась. Материал преподносился в очень доступной и интересной форме. Экскурсия была довольно живая. Дети слушали с
Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «Самое главное»
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