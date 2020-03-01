Мария проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Лицом к лицу с фантастической береговой линией

Я приглашаю вас не просто в оздоровительно-познавательный поход, а на настоящий хайкинг-маршрут по побережью. Вы пройдете участок знаменитой тропы GR-92, известной как Ками де Ронда. Оцените внушающие трепет и восхищение виды морского побережья под прикрытием крутых скалистых берегов. И все время вас будут сопровождать уединенные бухты, узкие тропки над обрывами рыжих скал, пышные заросли изумрудных сосен, экзотические цветы и нескончаемые живописные перспективы.

Интересные беседы по пути

От чудесных пейзажей отвлекаться не захочется, но приятные, ненавязчивые беседы станут отличным дополнением к прогулке! Вы услышите добрую порцию легенд и загадочных историй провинции Таррагона и ее городов. Я расскажу о быте и традициях каталонцев; о местной кухне и кулинарных предпочтениях жителей. О том, почему тропу называют иначе «Дозорной тропой», что здесь делали солдаты национальной гвардии и «романтически» настроенные контрабандисты. А еще — про пиратов, которые, по преданиям, хранили свои сокровища в пещерах прибрежных скал!

Живописные пляжи и короткие привалы

Чтобы передохнуть и набраться сил, можно будет делать остановки на пикники или просто отдых. Во время пляжных остановок можно будет пройтись босиком по золотому песочку, снять напряжение и побродить в ласковой морской воде. Пляжей будет много: Эль Миракле, Дель Коссис, Аррабассада, Кала Романа, Лонг-Бич (Льарга), Л’Арбосар, Альтафулья, бухта Ла Мора, а также несколько нудистских по пути — Савиноса, Рока Плана, Вайкики.

Прекрасный замок Тамарит

Помимо природных достопримечательностей вы увидите и несколько исторических. К примеру, форт Сан Жорди и сторожевую башню Торре де ла Мора. А конечным пунктом назначения будет настоящая жемчужина побережья Коста Дорада — замок романского стиля XI века Кастильо-де-Тамарит, который важно возвышается над мысом, рядом с одноименной бухтой. Замок находится в частном владении, но его удастся осмотреть снаружи с самых выгодных точек.

Кому подходит экскурсия

Несмотря на длительность хайкинга, неровности, подъемы и спуски, тропа не требует специальной подготовки и содержит участки с оборудованными и хорошо маркированными маршрутами.