Мария проводит ещё 5 экскурсий

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  3. Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит

Пройти по участку знаменитой каталонской тропы, поразиться пейзажами и услышать местные истории

Мария
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Мария – ваш гид
Хайкинг очень похож на кино.

С той лишь разницей, что кадры вы листаете сами, шагая от одного к другому.

На побережье Коста Дорада будет очень хороший фильм — в ролях: волны, встречающиеся с соснами, витиеватые обрывы, лазурь бескрайнего неба, жизнеутверждающе зеленые деревья.

И голос за кадром о жизни и легендах Каталонии.
€150
128 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Империал Тарракко
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Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит

Что вас ожидает

Лицом к лицу с фантастической береговой линией
Я приглашаю вас не просто в оздоровительно-познавательный поход, а на настоящий хайкинг-маршрут по побережью. Вы пройдете участок знаменитой тропы GR-92, известной как Ками де Ронда. Оцените внушающие трепет и восхищение виды морского побережья под прикрытием крутых скалистых берегов. И все время вас будут сопровождать уединенные бухты, узкие тропки над обрывами рыжих скал, пышные заросли изумрудных сосен, экзотические цветы и нескончаемые живописные перспективы.

Интересные беседы по пути
От чудесных пейзажей отвлекаться не захочется, но приятные, ненавязчивые беседы станут отличным дополнением к прогулке! Вы услышите добрую порцию легенд и загадочных историй провинции Таррагона и ее городов. Я расскажу о быте и традициях каталонцев; о местной кухне и кулинарных предпочтениях жителей. О том, почему тропу называют иначе «Дозорной тропой», что здесь делали солдаты национальной гвардии и «романтически» настроенные контрабандисты. А еще — про пиратов, которые, по преданиям, хранили свои сокровища в пещерах прибрежных скал!

Живописные пляжи и короткие привалы
Чтобы передохнуть и набраться сил, можно будет делать остановки на пикники или просто отдых. Во время пляжных остановок можно будет пройтись босиком по золотому песочку, снять напряжение и побродить в ласковой морской воде. Пляжей будет много: Эль Миракле, Дель Коссис, Аррабассада, Кала Романа, Лонг-Бич (Льарга), Л’Арбосар, Альтафулья, бухта Ла Мора, а также несколько нудистских по пути — Савиноса, Рока Плана, Вайкики.

Прекрасный замок Тамарит
Помимо природных достопримечательностей вы увидите и несколько исторических. К примеру, форт Сан Жорди и сторожевую башню Торре де ла Мора. А конечным пунктом назначения будет настоящая жемчужина побережья Коста Дорада — замок романского стиля XI века Кастильо-де-Тамарит, который важно возвышается над мысом, рядом с одноименной бухтой. Замок находится в частном владении, но его удастся осмотреть снаружи с самых выгодных точек.

Кому подходит экскурсия

Несмотря на длительность хайкинга, неровности, подъемы и спуски, тропа не требует специальной подготовки и содержит участки с оборудованными и хорошо маркированными маршрутами.

Организационные детали

  • Будьте готовы потратить на хайкинг около 5-6 часов. Общая протяженность тропы — около 12 км.
  • Позаботьтесь об удобной походной обуви и обязательно возьмите бутылочку воды, в летнее время — средства от солнца, головной убор и очки.
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит
Хайкинг по Ками де Ронда: Таррагона — Тамарит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Империал Тарракко.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Реус, Таррагона, Торредембарра и много иных замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
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Мария проводит ещё 5 экскурсий

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