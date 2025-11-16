Хотите, чтобы ваш ребёнок почувствовал себя настоящим искателем приключений? На детской квест-экскурсии «Поиск драконов» в Валенсии дети вместе с таинственной ведьмой-гидом перенесутся в средневековье.Они будут искать подсказки, разгадывать загадки и

выполнять задания, чтобы найти главного дракона города. Маршрут начинается с площади, где зародился Университет Валенсии, затем проходит через Рыночную площадь и Шёлковую биржу, а заканчивается в музее Casa de las Rocas, где оживают легенды 16 века

Ваш гид в Валенсии

Описание квеста

Во время экскурсии маленькие путешественники будут искать подсказки, разгадывать тайны и выполнять задания, чтобы приблизиться к цели — найти главного дракона города.

История начнётся с площади, где зародился Университет Валенсии и располагался Колледж Патриарха — туда мы и заглянем. Это место было образовательным центром и началом жизни дракона.

Следующая остановка — Рыночная площадь. Мы зайдём в Шёлковую биржу, объект наследия ЮНЕСКО. Дети получат карту с заданиями, которые помогут им двигаться к финалу.

Финал нашего маршрута — загадочный музей Casa de las Rocas, где оживают легенды и традиции 16 века, с их мистическими существами, гигантами и древними верованиями.

Ребята узнают:

почему дракон стал символом Арагона и какие следы его присутствия можно найти на улицах Валенсии

когда он и его свита появляются на улицах города

как возникла Валенсия и что происходило здесь в Средние века

где спрятались драконьи метки

что за праздник Corpus Christi и почему он считается одним из главных в городе

Организационные детали