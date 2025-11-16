Хотите, чтобы ваш ребёнок почувствовал себя настоящим искателем приключений? На детской квест-экскурсии «Поиск драконов» в Валенсии дети вместе с таинственной ведьмой-гидом перенесутся в средневековье.
5 причин купить этот квест
- 🐉 Увлекательное приключение для детей
- 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
- 🗺️ Карта с заданиями для каждого участника
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
- 🎭 Знакомство с местными легендами и традициями
Что можно увидеть
- Университет Валенсии
- Колледж Патриарха
- Рыночная площадь
- Шёлковая биржа
- Музей Casa de las Rocas
Описание квеста
Во время экскурсии маленькие путешественники будут искать подсказки, разгадывать тайны и выполнять задания, чтобы приблизиться к цели — найти главного дракона города.
История начнётся с площади, где зародился Университет Валенсии и располагался Колледж Патриарха — туда мы и заглянем. Это место было образовательным центром и началом жизни дракона.
Следующая остановка — Рыночная площадь. Мы зайдём в Шёлковую биржу, объект наследия ЮНЕСКО. Дети получат карту с заданиями, которые помогут им двигаться к финалу.
Финал нашего маршрута — загадочный музей Casa de las Rocas, где оживают легенды и традиции 16 века, с их мистическими существами, гигантами и древними верованиями.
Ребята узнают:
- почему дракон стал символом Арагона и какие следы его присутствия можно найти на улицах Валенсии
- когда он и его свита появляются на улицах города
- как возникла Валенсия и что происходило здесь в Средние века
- где спрятались драконьи метки
- что за праздник Corpus Christi и почему он считается одним из главных в городе
Организационные детали
- Квест идеально подойдёт для семей с детьми от 5 до 12 лет
- Родители могут наблюдать, помогать, принимать участие, если дети этого хотят, или устроить перерыв на личные дела
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Plaza del Colegio del Patriarca
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Валенсии
Провела экскурсии для 60 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид валенсийского сообщества. Вся моя жизнь связана с туризмом. С красным дипломом я закончила институт по направлению «Туризм». Более 20 лет проработала в международных туристических принимающих компаниях разных стран.
Входит в следующие категории Валенсии
