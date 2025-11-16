Мои заказы

Детская экскурсия-квест «Поиск драконов» в Валенсии

Погрузитесь в средневековую Валенсию, где дети станут настоящими искателями приключений, разгадывая тайны и следуя за драконами
Хотите, чтобы ваш ребёнок почувствовал себя настоящим искателем приключений? На детской квест-экскурсии «Поиск драконов» в Валенсии дети вместе с таинственной ведьмой-гидом перенесутся в средневековье.

Они будут искать подсказки, разгадывать загадки и
читать дальше

выполнять задания, чтобы найти главного дракона города.

Маршрут начинается с площади, где зародился Университет Валенсии, затем проходит через Рыночную площадь и Шёлковую биржу, а заканчивается в музее Casa de las Rocas, где оживают легенды 16 века

5 причин купить этот квест

  • 🐉 Увлекательное приключение для детей
  • 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
  • 🗺️ Карта с заданиями для каждого участника
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха
  • 🎭 Знакомство с местными легендами и традициями
Детская экскурсия-квест «Поиск драконов» в Валенсии© Яна
Детская экскурсия-квест «Поиск драконов» в Валенсии© Яна
Детская экскурсия-квест «Поиск драконов» в Валенсии© Яна

Что можно увидеть

  • Университет Валенсии
  • Колледж Патриарха
  • Рыночная площадь
  • Шёлковая биржа
  • Музей Casa de las Rocas

Описание квеста

Во время экскурсии маленькие путешественники будут искать подсказки, разгадывать тайны и выполнять задания, чтобы приблизиться к цели — найти главного дракона города.

История начнётся с площади, где зародился Университет Валенсии и располагался Колледж Патриарха — туда мы и заглянем. Это место было образовательным центром и началом жизни дракона.

Следующая остановка — Рыночная площадь. Мы зайдём в Шёлковую биржу, объект наследия ЮНЕСКО. Дети получат карту с заданиями, которые помогут им двигаться к финалу.

Финал нашего маршрута — загадочный музей Casa de las Rocas, где оживают легенды и традиции 16 века, с их мистическими существами, гигантами и древними верованиями.

Ребята узнают:

  • почему дракон стал символом Арагона и какие следы его присутствия можно найти на улицах Валенсии
  • когда он и его свита появляются на улицах города
  • как возникла Валенсия и что происходило здесь в Средние века
  • где спрятались драконьи метки
  • что за праздник Corpus Christi и почему он считается одним из главных в городе

Организационные детали

  • Квест идеально подойдёт для семей с детьми от 5 до 12 лет
  • Родители могут наблюдать, помогать, принимать участие, если дети этого хотят, или устроить перерыв на личные дела

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Plaza del Colegio del Patriarca
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваш гид в Валенсии
Провела экскурсии для 60 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид валенсийского сообщества. Вся моя жизнь связана с туризмом. С красным дипломом я закончила институт по направлению «Туризм». Более 20 лет проработала в международных туристических принимающих компаниях разных стран.
читать дальше

Работала в турагентствах по разработке индивидуальных маршрутов; была организатором и сопровождающим выездных групповых мероприятий (конференции, конгрессы, бизнес-встречи, праздники, ивент-мероприятия и т. д.). В 2011 году по работе я оказалась в райском уголке – городе Валенсии. И судьба подарила мне возможность остаться тут. Я сразу же влюбилась в это место, людей, доброжелательную атмосферу, прекрасный климат. Очень хочу показать вам эти великолепные и богатые историей места. Моя валенсийская семья очень помогает мне глубже и тоньше чувствовать местную культуру, традиции, язык — а я спешу поделиться всем этим с вами!

Входит в следующие категории Валенсии

Похожие экскурсии из Валенсии

Вся Валенсия за 3,5 часа
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Валенсия за 3,5 часа
Познакомьтесь с Валенсией за 3,5 часа! Увидите башни Серранос, Кафедральный собор и рынок в стиле модерн. Узнайте о местной кухне и традициях
Начало: В любом месте Валенсии
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
€150 за всё до 4 чел.
Валенсия: главные достопримечательности Старого города
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Валенсия: главные достопримечательности
Откройте тайны Валенсии: от Шёлковой биржи до узкого дома, и узнайте, почему летучая мышь - символ города. Всё это в увлекательной прогулке
Начало: У здания Мэрии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €75 за всё до 10 чел.
Валенсия - скрытые жемчужины
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Валенсия - скрытые жемчужины
Пройтись нехожеными тропами и побывать в самых интересных секретных местах города
Начало: В районе Центра современного искусства Кармен
Сегодня в 10:30
18 ноя в 13:30
€107 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Валенсии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Валенсии