Активности – экскурсии в Валенсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Валенсии на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
🚶 Пешая
Квест
2 часа
141 отзыв
Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
134 за всё до 7 чел.
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Центр Валенсии и основы испанского языка за 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности
Начало: У Арены для боя быков
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
🚶 Пешая
Квест
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль» в Валенсии
Погрузитесь в уникальный мир рыбацкого поселка Кабаньяль в Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В яхтенном порту Валенсии
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
134 за всё до 10 чел.
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания
11 июня в 10:00
12 июня в 12:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    7 апреля 2024
    Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
    Экскурсия организована динамично! Татьяна умеет заинтересовать и взрослых и детей! Увидели новые места и маршруты, дети решали задачки на местности! Время пролетело быстро и весело! Рекомендуем!!!
  • М
    Маргарита
    4 марта 2024
    Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
    Мы семья, Маргарита и Валерий. Экскурсия очень интересная, экскурсовод Таня, прекрасно владеет материалом. Увлекательно и разносторонне предоставляет объекты, Получили ответы на все вопросы, возникающие попутно, она влюбила нас в свой город. Очень рекомендуем. Спасибо.
  • А
    Александра
    1 ноября 2023
    Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
    Солнечный экскурсовод со знанием города до мелочей. Не только исторические факты, но и неожиданные неочевидные дополнения о спрятанных элементах города на экскурсиях гарантированы. Рекомендую!
  • A
    Anna
    26 августа 2023
    Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
    Нам понравилось что экскурсия была проведена в виде квеста - очень интересно. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    24 августа 2023
    Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
    Огромное спасибо Татьяне. Экскурсия по городу очень понравилась. Рекомендуем!
  • M
    Maxim
    2 августа 2023
    Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
    Вид на Валенсию с другого угла. На наш взгляд экскурсия дополняет картину Валенсии и показывает скрытые социальные течения и альтернативную, перерождающуюся Валенсию с проблемами и перспективами. Нам было интересно и познавательно.
  • M
    Maxim
    2 августа 2023
    Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
    Очень симпатичный маршрут, дало нам представление о городе и и его особенностях. Замечательное начало нашего пребывания в Валенсии. Мы были с детьми 7 и 11 лет, Татьяна замечательно захватывала их внимание загадками и заданиями. Таня, спасибо!
  • И
    Ирина
    11 июля 2023
    Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
    Татьяна, показала нам немного «другую» Валенсию. Этотбыло интерактивно и интересно. Детям понравились элементы квеста, а мне понравилось общаться с человеком, которой правда влюблен в город в котором он живет. Очень рекомендую!
  • А
    Алена
    8 декабря 2022
    Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
    Татьяна - красавица, умница, профессионал и супер рассказчик. Экскурсию советую всем любознательным и позитивным людям))) Кстати, помимо данной экскурсии советую сходить на обзорную прогулку "Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа". Прекрасная прогулка!!! Также с Татьяной)))

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Активности»

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  4. Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 160. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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