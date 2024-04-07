Л Лилия Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии Экскурсия организована динамично! Татьяна умеет заинтересовать и взрослых и детей! Увидели новые места и маршруты, дети решали задачки на местности! Время пролетело быстро и весело! Рекомендуем!!!

М Маргарита Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа Мы семья, Маргарита и Валерий. Экскурсия очень интересная, экскурсовод Таня, прекрасно владеет материалом. Увлекательно и разносторонне предоставляет объекты, Получили ответы на все вопросы, возникающие попутно, она влюбила нас в свой город. Очень рекомендуем. Спасибо.

А Александра Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа Солнечный экскурсовод со знанием города до мелочей. Не только исторические факты, но и неожиданные неочевидные дополнения о спрятанных элементах города на экскурсиях гарантированы. Рекомендую!

A Anna Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии Нам понравилось что экскурсия была проведена в виде квеста - очень интересно. Рекомендую.

С Сергей Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа Огромное спасибо Татьяне. Экскурсия по городу очень понравилась. Рекомендуем!

M Maxim Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль Вид на Валенсию с другого угла. На наш взгляд экскурсия дополняет картину Валенсии и показывает скрытые социальные течения и альтернативную, перерождающуюся Валенсию с проблемами и перспективами. Нам было интересно и познавательно.

M Maxim Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии Очень симпатичный маршрут, дало нам представление о городе и и его особенностях. Замечательное начало нашего пребывания в Валенсии. Мы были с детьми 7 и 11 лет, Татьяна замечательно захватывала их внимание загадками и заданиями. Таня, спасибо!

И Ирина Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль Татьяна, показала нам немного «другую» Валенсию. Этотбыло интерактивно и интересно. Детям понравились элементы квеста, а мне понравилось общаться с человеком, которой правда влюблен в город в котором он живет. Очень рекомендую!