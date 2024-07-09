4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: В районе Placa De Tossal
11 авг в 12:00
12 авг в 10:00
€80 за всё до 9 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль» в Валенсии
Погрузитесь в уникальный мир рыбацкого поселка Кабаньяль в Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В яхтенном порту Валенсии
12 авг в 12:30
13 авг в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 июля 2024Очень благодарна Татьяне за интересную экскурсию, интересный маршрут, занимательные фотографии старинных улочек по сравнению с современностью. Татьяна очень приятный в
- ВВадим22 июня 2024Всё было отлично
- ИИрина20 июня 2024Великолепная экскурсия! Мы с Валентиной прошли по узким улочкам района Эль-Кармен, погружаясь в его историю и современную жизнь. Видели остатки
- VVera20 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Валентина рассказала много интересного из жизни города, об искусстве и истории этого удивительного места! Два часа пролетели очень быстро и теперь хочется сходит на другие экскурсии вместе с ней. Большое вам спасибо 😊❤️
- MMaxim2 августа 2023Вид на Валенсию с другого угла. На наш взгляд экскурсия дополняет картину Валенсии и показывает скрытые социальные течения и альтернативную, перерождающуюся Валенсию с проблемами и перспективами. Нам было интересно и познавательно.
- FFidan30 июня 2023Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.
- ССергей6 января 2019Организовано все прекрасно, экскурсия прошла отлично, узнали много нового без перегруза информацией. Спасибо большое Дмитрию за проведённое время. В следующий раз обратимся обязательно к нему.
- ЕЕлена20 сентября 2018Спасибо Дмитрий за увлекательную экскурсию, мы посетили церковь в пещере, городок Сегорбе с оливковой фермой, а также увидели оливковое дерево 1500 летней давности и множество других растений региона. Дмитрий рассказал о Валенсии посоветовал нам прекрасный ресторан и вино, спасибо 😄
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Нескучные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в августе 2024
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