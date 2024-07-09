Е Елена Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль читать дальше общении человек, зарядилась энергией и любовью к городу от нее и отдохнула одновременно. Её прекрасные рекомендации по рынку и ресторанам все протестировала, все супер. Очень благодарна ей. Сразу видно, человек очень любит свое дело. Очень благодарна Татьяне за интересную экскурсию, интересный маршрут, занимательные фотографии старинных улочек по сравнению с современностью. Татьяна очень приятный в

В Вадим Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль Всё было отлично

И Ирина Эль-Кармен - богемный район Валенсии читать дальше древней стены, бывший квартал падших женщин, башню-женскую тюрьму, кошачий дом и множество граффити. Валентина расшифровала их символику - и город открылся с новой стороны, стены заговорили с нами. Два часа пролетели незаметно! Валентина говорит живым доступным языком, ее приятно и интересно слушать. Это максимально нескучное знакомство с творческим районом Старого города. Очень рекомендую! Великолепная экскурсия! Мы с Валентиной прошли по узким улочкам района Эль-Кармен, погружаясь в его историю и современную жизнь. Видели остатки

V Vera Эль-Кармен - богемный район Валенсии Экскурсия очень понравилась! Валентина рассказала много интересного из жизни города, об искусстве и истории этого удивительного места! Два часа пролетели очень быстро и теперь хочется сходит на другие экскурсии вместе с ней. Большое вам спасибо 😊❤️

M Maxim Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль Вид на Валенсию с другого угла. На наш взгляд экскурсия дополняет картину Валенсии и показывает скрытые социальные течения и альтернативную, перерождающуюся Валенсию с проблемами и перспективами. Нам было интересно и познавательно.

F Fidan Святая пещера и средневековый Сегорбе Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.

С Сергей Святая пещера и средневековый Сегорбе Организовано все прекрасно, экскурсия прошла отлично, узнали много нового без перегруза информацией. Спасибо большое Дмитрию за проведённое время. В следующий раз обратимся обязательно к нему.