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На фабрику фарфора Lladró - из Валенсии

Увидеть, как создаются мировые шедевры, и прикоснуться к легенде испанского искусства
Познакомьтесь с одним из самых известных брендов художественного фарфора в мире — Lladró! Всего в 20–25 минутах от Валенсии вы окажетесь в настоящем «Городе фарфора», где рождаются изысканные скульптуры.

Узнаете историю семейного предприятия, увидите процесс создания фарфора и сможете приобрести уникальные произведения искусства напрямую с фабрики.
На фабрику фарфора Lladró - из Валенсии
На фабрику фарфора Lladró - из Валенсии
На фабрику фарфора Lladró - из Валенсии

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Фабрику Lladró в городе Тавернес Бланкес — огромный производственный и художественный комплекс площадью около 100 000 м²
  • Мастерские, где вручную создаются фарфоровые скульптуры
  • Цеха, в которых рождаются уникальные художественные изделия
  • Пространства «Города фарфора», где работают более 2000 специалистов
  • Фирменный магазин Lladró с коллекционными работами

Вы узнаете:

  • Как три брата из Валенсии создали семейную мастерскую, ставшую мировым брендом
  • Почему первые изделия Lladró создавались в домашней печи и как из этого выросла международная компания
  • Чем уникален художественный стиль фарфора Lladró и почему он узнаваем во всём мире
  • Какие произведения хранятся в музеях Эрмитажа, Фаэнцы, Брюсселя и других мировых коллекциях
  • Как устроено современное производство фарфора и какие этапы проходит каждая скульптура
  • Почему фабрика Lladró получила название «Город фарфора»

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 730 туристов
Hola! Разрешите представиться: меня зовут Елена, мне 35 лет, и я — профессиональный лицензированный гид Валенсийского региона. «Профессиональный и лицензированный» означает, что я успешно сдала экзамены в Министерстве Туризма и
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получила лицензию гида. В России училась на переводчика и закончила Университет Дружбы народов. В Валенсию я приехала после окончания университета, чтобы продолжить изучение испанского языка, а потом влюбилась в местную культуру, город и одного валенсийца — и осталась здесь навсегда! Я долго изучала историю Валенсии и Испании, особенности архитектуры, здешние обычаи и традиции. Все автомобильные экскурсии я провожу на комфортном 7-местном автомобиле. Моя задача — сделать вашу поездку идеальной и полной только волшебных впечатлений, поэтому я с радостью отвечу на любые вопросы по экскурсиям и организации вашего отдыха в Валенсии!

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