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получила лицензию гида. В России училась на переводчика и закончила Университет Дружбы народов. В Валенсию я приехала после окончания университета, чтобы продолжить изучение испанского языка, а потом влюбилась в местную культуру, город и одного валенсийца — и осталась здесь навсегда! Я долго изучала историю Валенсии и Испании, особенности архитектуры, здешние обычаи и традиции. Все автомобильные экскурсии я провожу на комфортном 7-местном автомобиле. Моя задача — сделать вашу поездку идеальной и полной только волшебных впечатлений, поэтому я с радостью отвечу на любые вопросы по экскурсиям и организации вашего отдыха в Валенсии!