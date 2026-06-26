Познакомьтесь с одним из самых известных брендов художественного фарфора в мире — Lladró! Всего в 20–25 минутах от Валенсии вы окажетесь в настоящем «Городе фарфора», где рождаются изысканные скульптуры.
Узнаете историю семейного предприятия, увидите процесс создания фарфора и сможете приобрести уникальные произведения искусства напрямую с фабрики.
Узнаете историю семейного предприятия, увидите процесс создания фарфора и сможете приобрести уникальные произведения искусства напрямую с фабрики.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Фабрику Lladró в городе Тавернес Бланкес — огромный производственный и художественный комплекс площадью около 100 000 м²
- Мастерские, где вручную создаются фарфоровые скульптуры
- Цеха, в которых рождаются уникальные художественные изделия
- Пространства «Города фарфора», где работают более 2000 специалистов
- Фирменный магазин Lladró с коллекционными работами
Вы узнаете:
- Как три брата из Валенсии создали семейную мастерскую, ставшую мировым брендом
- Почему первые изделия Lladró создавались в домашней печи и как из этого выросла международная компания
- Чем уникален художественный стиль фарфора Lladró и почему он узнаваем во всём мире
- Какие произведения хранятся в музеях Эрмитажа, Фаэнцы, Брюсселя и других мировых коллекциях
- Как устроено современное производство фарфора и какие этапы проходит каждая скульптура
- Почему фабрика Lladró получила название «Город фарфора»
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 730 туристов
Hola! Разрешите представиться: меня зовут Елена, мне 35 лет, и я — профессиональный лицензированный гид Валенсийского региона. «Профессиональный и лицензированный» означает, что я успешно сдала экзамены в Министерстве Туризма и
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