Музеи и искусство Валенсии

Найдено 9 экскурсий в категории «Музеи» в Валенсии на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Валенсии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Ежедневная прогулка по Валенсии: от площади de la Virgen до Шелковой биржи
Погрузитесь в атмосферу Валенсии с нашими увлекательными маршрутами, которые раскроют все тайны города
Начало: На площади Plaza de la Virgen
«Вы откроете особенности местной керамики около музея в роскошном дворце Маркизов Dos Aguas»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
25 за человека
Знакомство с дивной Валенсией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
271 отзыв
Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
«На пути мы встретим башню Торрес де Серранос, готическую Шёлковую биржу, Национальный музей Керамики (он же Дворец маркизов де Дос Агуас), Центральный рынок в стиле модерн и другие достопримечательности»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
80 за всё до 5 чел.
Принцесса Валенсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
132 отзыва
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
«Затем познакомлю вас с удивительной коллекцией валенсийского фарфора — тонкого, изящного и очень красивого, и с удивительным экстерьером Музея Керамики»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 6 чел.
Валенсия, открой свои тайны
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
74 отзыва
Групповая экскурсия по Валенсии: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке
Начало: На площади de la Virgen
«Вы узнаете не только о любопытных исторических фактах, но и о современной жизни, праздниках, лучших музеях и ресторанах города»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
25 за человека
Из глубины веков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
«Королевы Софии, Эмисфериком в форме человеческого глаза, с Музеем им»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
222 за всё до 5 чел.
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
«Раньше эти пещеры служили огромными погребами для запасов вина и продуктов, а сейчас здесь находится музей, который мы сможем посетить по вашему желанию»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Святая пещера и средневековый Сегорбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
«Здесь мы посетим бывшую маслобойню, которая ныне превращена в музей оливкового масла»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
🚶 Пешая
Квест
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль» в Валенсии
Погрузитесь в уникальный мир рыбацкого поселка Кабаньяль в Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В яхтенном порту Валенсии
«В музее Страстной недели я расскажу, как ее отмечают в Кабаньяле, а после — покажу культовые рестораны и бары района»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
134 за всё до 10 чел.
Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
«Мы обязательно посетим Музей науки и Аквариум»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    1 июня 2024
    Знакомство с дивной Валенсией
    Интересно, увлекательно и познавательно! Дмитрий прекрасный рассказчик-это сделало длительную экскурсию очень приятной прогулкой по городу с интересным человеком.
  • Ю
    Юрий
    1 июня 2024
    Принцесса Валенсия
    В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно, но вместе с тем
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    появилось чувство понимания города, представление о его прошлой и настоящей жизни. Было настолько интересно, что несмотря на восхитительные ракурсы, хотелось только слушать гида, а не фотографироваться. Гид очень тонко чувствует что нужно именно вам, отвечает на все интересующие сопутствующие вопросы, что превращает экскурсию в прогулку старых друзей, которые давно не виделись.

    В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно
  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Валенсии
    Прекрасная экскурсия.
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Принцесса Валенсия
    Большое спасибо Татьяне! Прекрасная экскурсия. Много интересной информации. Исторические факты и версии от местных жителей. Интересная прогулка по центральному рынку. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую!!!
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
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    комфортно. Татьяна очень позитивная, открытая, энергичная. Она рассказывала увлекательно, эмоционально, погружала нас в удивительные истории! Конечно мы влюбились в Валенсию! И мы хотим приехать еще! Спасибо огромное🫶🏻

  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Валенсия, открой свои тайны
    Рекомендую! Замечательная экскурсия и гид. Интересные детали о городе - от старины до современности. Легкий и непринужденный рассказ, много практических рекомендаций тому, кто впервые в Валенсии. Были ответы на дополнительные вопросы. Чувство с пользой проведенного времени! Спасибо, Татьяна!
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Валенсия, открой свои тайны
    Весь день под впечатлением от экскурсии! Уже рассказала всем, с кем довелось сегодня пообщаться. Узнала много интересных и удивительных фактов о Валенсии. Чувствуется, что Татьяна искренне любит этот город и помогает своим экскурсантам тоже влюбиться в него. Спасибо!!!
    Весь день под впечатлением от экскурсии! Уже рассказала всем, с кем довелось сегодня пообщаться. Узнала многоВесь день под впечатлением от экскурсии! Уже рассказала всем, с кем довелось сегодня пообщаться. Узнала многоВесь день под впечатлением от экскурсии! Уже рассказала всем, с кем довелось сегодня пообщаться. Узнала многоВесь день под впечатлением от экскурсии! Уже рассказала всем, с кем довелось сегодня пообщаться. Узнала многоВесь день под впечатлением от экскурсии! Уже рассказала всем, с кем довелось сегодня пообщаться. Узнала многоВесь день под впечатлением от экскурсии! Уже рассказала всем, с кем довелось сегодня пообщаться. Узнала много
  • S
    Svetlana
    18 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Валенсии
    Огромное спасибо Татьяне за интересную подачу информации, за продуманный маршрут-экскурсия прошла как один миг:"остановись мгновение- ты прекрасно!"Советуем и "синий" и "красный" маршруты!
  • А
    Антон
    16 мая 2024
    Знакомство с дивной Валенсией
    Дмитрий - замечательный экскурсовод и рассказчик, любящий и знающий Валенсию! 3 часа пролетели как 15 минут. Будем рекомендовать Дмитрия всем нашим знакомым!
  • Я
    Яна
    15 мая 2024
    Знакомство с дивной Валенсией
    Дмитрий потрясающий экскурсовод! Очень эрудированный! Экскурсия была с 2 взрослыми и 2 детьми 6 и 8 лет,которые вынесли много нового и ни капельки не устали! однозначно рекомендую!
    Дмитрий потрясающий экскурсовод! Очень эрудированный! Экскурсия была с 2 взрослыми и 2 детьми 6 и 8

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Музеи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 25 до 300. Туристы уже оставили гидам 566 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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