1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Валенсии: от площади de la Virgen до Шелковой биржи
Погрузитесь в атмосферу Валенсии с нашими увлекательными маршрутами, которые раскроют все тайны города
Начало: На площади Plaza de la Virgen
«Вы откроете особенности местной керамики около музея в роскошном дворце Маркизов Dos Aguas»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
«На пути мы встретим башню Торрес де Серранос, готическую Шёлковую биржу, Национальный музей Керамики (он же Дворец маркизов де Дос Агуас), Центральный рынок в стиле модерн и другие достопримечательности»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
«Затем познакомлю вас с удивительной коллекцией валенсийского фарфора — тонкого, изящного и очень красивого, и с удивительным экстерьером Музея Керамики»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по Валенсии: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке
Начало: На площади de la Virgen
«Вы узнаете не только о любопытных исторических фактах, но и о современной жизни, праздниках, лучших музеях и ресторанах города»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
«Королевы Софии, Эмисфериком в форме человеческого глаза, с Музеем им»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
«Раньше эти пещеры служили огромными погребами для запасов вина и продуктов, а сейчас здесь находится музей, который мы сможем посетить по вашему желанию»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
«Здесь мы посетим бывшую маслобойню, которая ныне превращена в музей оливкового масла»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль» в Валенсии
Погрузитесь в уникальный мир рыбацкого поселка Кабаньяль в Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В яхтенном порту Валенсии
«В музее Страстной недели я расскажу, как ее отмечают в Кабаньяле, а после — покажу культовые рестораны и бары района»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
«Мы обязательно посетим Музей науки и Аквариум»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений1 июня 2024Интересно, увлекательно и познавательно! Дмитрий прекрасный рассказчик-это сделало длительную экскурсию очень приятной прогулкой по городу с интересным человеком.
- ЮЮрий1 июня 2024В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно, но вместе с тем
- ССергей30 мая 2024Прекрасная экскурсия.
- ААлександр30 мая 2024Большое спасибо Татьяне! Прекрасная экскурсия. Много интересной информации. Исторические факты и версии от местных жителей. Интересная прогулка по центральному рынку. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую!!!
- ООльга25 мая 2024Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
- ААнастасия25 мая 2024Рекомендую! Замечательная экскурсия и гид. Интересные детали о городе - от старины до современности. Легкий и непринужденный рассказ, много практических рекомендаций тому, кто впервые в Валенсии. Были ответы на дополнительные вопросы. Чувство с пользой проведенного времени! Спасибо, Татьяна!
- ООльга21 мая 2024Весь день под впечатлением от экскурсии! Уже рассказала всем, с кем довелось сегодня пообщаться. Узнала много интересных и удивительных фактов о Валенсии. Чувствуется, что Татьяна искренне любит этот город и помогает своим экскурсантам тоже влюбиться в него. Спасибо!!!
- SSvetlana18 мая 2024Огромное спасибо Татьяне за интересную подачу информации, за продуманный маршрут-экскурсия прошла как один миг:"остановись мгновение- ты прекрасно!"Советуем и "синий" и "красный" маршруты!
- ААнтон16 мая 2024Дмитрий - замечательный экскурсовод и рассказчик, любящий и знающий Валенсию! 3 часа пролетели как 15 минут. Будем рекомендовать Дмитрия всем нашим знакомым!
- ЯЯна15 мая 2024Дмитрий потрясающий экскурсовод! Очень эрудированный! Экскурсия была с 2 взрослыми и 2 детьми 6 и 8 лет,которые вынесли много нового и ни капельки не устали! однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
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