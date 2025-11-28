Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Валенсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Валенсии на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Старый город и королевские резиденции Валенсии
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Старый город и королевские резиденции Валенсии
Прогуляйтесь по историческим улицам Валенсии и узнайте тайны королевских резиденций. История, архитектура и интриги в одном маршруте
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€140 за всё до 20 чел.
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: В районе Placa De Tossal
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 9 чел.
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €75 за всё до 10 чел.
Принцесса Валенсия
Пешая
3.5 часа
154 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Граффити-путешествие по району Эль-Кармен и мастер-класс - с профессиональным уличным художником
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Граффити-путешествие по району Эль-Кармен и мастер-класс - с профессиональным уличным художником
Погрузиться в атмосферу уличного искусства Валенсии и создать свой граффити
Начало: У СССС музея
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 ноября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    👍🤝
  • O
    Olga
    21 ноября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Самый лучший эрудированный и веселый гид в Валенсии. Она готова подстроится под Ваши планы и интересы. Знаний и любви к
    читать дальше

    городу- не занимать! на любой вопрос отвечает! Время в обществе с Яной пролетает незаметно и хочется еще и еще с ней гулять по прекрасному городу!
    Не сомневайтесь! если Валенсия- То только с Яной! когда вернемся сюда- то виноградники виноделие- тоже только с ней.
    Яна- я очень рада, что мы провели вместе это время в Валенсии.

  • Н
    Наталья
    4 ноября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Яне в Валенсии, все прошло замечательно!
    После бронирования экскурсии на сайте Яна сразу же прислала
    читать дальше

    сообщение с подтверждением и приветствием😊
    Встреча состоялась в назначенное время, без опозданий.
    Сама экскурсия была познавательная и интересная. Грамотно спланированный маршрут позволил нам максимально насладиться достопримечательностями Валенсии, а также побывать на местном рынке и попробовать местных вкусностей.
    А световое шоу в соборе св. Николая и Петра стало прекрасным завершением экскурсии!

  • Б
    Билли
    1 ноября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Были в Валенсии во время круиза: ввиду ограниченности времени хотелось посмотреть максимально много за несколько часов, поэтому выбрали такой вариант.
    читать дальше

    Попали мы аккурат на день города, поэтому часть мест были закрыты, а также шёл дождь (да, сорвали джекпот;)). Яна мастрески подстроила маршрут под реалии дня: смогли увидеть копию Грааля (сам подтверждённый Ватиканом Грааль был в соборе, куда вход был закрыт), а также посетили археологический музей, где узнали много интересного про историю Валенсии до прихода арабов. Благодаря интересному и последовательному повествованию очень сильно погрузились в историю города. И даже успели попробовать местные закуски - тапасы, было очень вкусно. Напоследок успели на световое шоу в базилике, подобного не видел ни в одном соборе! А на корабль, после окончания экскурсии взяли по рекомендации Яны коктейль Agua De Valencia, тоже отличный напиток)
    Огромное спасибо Яне за прекрасную организацию экскурсии и за незабываемые впечатления!

  • Н
    Нина
    31 октября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, которую для нас организовала Яна. Во первых это был очень высокий сервис! Нас была
    читать дальше

    группа из 13 человек
    Гид встретила нас возле порта на отдельном комфортабельном автобусе. Особенно рекомендую такую услугу круизным путешественникам.
    Яна показала нам Город Наук, обзор Валенсии (эту услугу мы заказали дополнительно). Помогла разместить чемоданы в гостинице, мы приехали на автобусе в старый город и продолжили пешую экскурсию.
    Нам было так интересно, все влюбились в Валенсию и мы поняли что должны приехать сюда снова. Рекомендую этого гида, профессионал высокого класса, экскурсия с микрофоном, отлично слышно каждому участнику-это очень важно, обращайте на это внимание при выборе гида.

  • А
    Андрей
    28 сентября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Очень хороший лицензированный гид по Валенсии, всем советую обращаться к Яне, вы получите увлекательную и познавательную историю и даже больше
  • О
    Олег
    12 сентября 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Классная и интересная экскурсия по исторической части Валенсии, Яна интересный рассказчик. На все достопримечательности попали без очередей
  • V
    Viktoriia
    27 августа 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Отличный гид, все было очень интересно и познавательно. Рекомендую 👍
  • А
    Алена
    10 августа 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Мы отдыхали с сыном в Валенсии. Нужна была экскурсия по старому городу, но я понимала, что мой ребенок 4 часа
    читать дальше

    не выходит. Попросила Яну сократить экскурсию до 2,5. Но когда мы начали ходить по этим улочкам, заходить в различные храмы и музеи… время пролетело настолько незаметно, что нам не хватило)). Яна настолько интересно и правильно выстроила маршрут, ее рассказы и информацию которую она давала была легкой, информативной, интересной и познавательной! Она смогла заинтересовать моего подростка, что дорогого стоит 😂! Мы очень довольны экскурсией и Яной! Всем рекомендуем!

  • М
    Мария
    8 августа 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду за удивительную экскурсию по Валенсии! Нас было немало — пятеро детей и несколько взрослых
    читать дальше

    — и каждому было интересно с первой минуты и до конца. Подборка мест и историй оказалась необыкновенной: мы увидели город с новой, совершенно уникальной стороны. Атмосфера была тёплой и лёгкой, время пролетело незаметно, но останется в памяти надолго. Спасибо за увлекательный рассказ, внимание к каждому и за то, что сделали наш день в Валенсии по-настоящему особенным! благодарим!

  • И
    Ирина
    7 августа 2025
    Старый город и королевские резиденции Валенсии
    Великолепный маршрут! Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, с одной стороны, правильно составленная логистика, с другой стороны. Помимо полной экскурсии
    читать дальше

    по центру города, мы успели посетить два дворца, где узнали множество пикантных подробностей о королевской семье, об исторических событиях, которые нигде не нашли бы сами. Хочется отметить профессионализм Яны, ее умение держать внимание публики, лёгкую и интересную подачу материала. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, и даже захотелось ещё что-нибудь узнать!
    Любовь Яны к городу Валенсия передалась и нам. Очень рекомендую всем именно эту экскурсию и гида Яну!

  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    Граффити-путешествие по району Эль-Кармен и мастер-класс - с профессиональным уличным художником
    Экскурсия нам очень понравилась: мы узнали много интересного и нового, что совершенно меняет отношение к граффити как виду современного искусства
    читать дальше

    🤩😁✌🏻 Катя - очень приятная девушка, профессиональный художник и интересный рассказчик! Время пролетело очень быстро и мы не скучали ни одной минуты 😻👍🏻 Мастер класс оказался ОЧЕНЬ увлекательным и для детей и для взрослых! Ни на что не похожая экскурсия - о современных художниках и современном облике Валенсии!

