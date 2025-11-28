Индивидуальная
Старый город и королевские резиденции Валенсии
Прогуляйтесь по историческим улицам Валенсии и узнайте тайны королевских резиденций. История, архитектура и интриги в одном маршруте
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€140 за всё до 20 чел.
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: В районе Placa De Tossal
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 9 чел.
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €75 за всё до 10 чел.
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Граффити-путешествие по району Эль-Кармен и мастер-класс - с профессиональным уличным художником
Погрузиться в атмосферу уличного искусства Валенсии и создать свой граффити
Начало: У СССС музея
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€65 за человека
- ССергей28 ноября 2025👍🤝
- OOlga21 ноября 2025Самый лучший эрудированный и веселый гид в Валенсии. Она готова подстроится под Ваши планы и интересы. Знаний и любви к
- ННаталья4 ноября 2025Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Яне в Валенсии, все прошло замечательно!
После бронирования экскурсии на сайте Яна сразу же прислала
- ББилли1 ноября 2025Были в Валенсии во время круиза: ввиду ограниченности времени хотелось посмотреть максимально много за несколько часов, поэтому выбрали такой вариант.
- ННина31 октября 2025Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, которую для нас организовала Яна. Во первых это был очень высокий сервис! Нас была
- ААндрей28 сентября 2025Очень хороший лицензированный гид по Валенсии, всем советую обращаться к Яне, вы получите увлекательную и познавательную историю и даже больше
- ООлег12 сентября 2025Классная и интересная экскурсия по исторической части Валенсии, Яна интересный рассказчик. На все достопримечательности попали без очередей
- VViktoriia27 августа 2025Отличный гид, все было очень интересно и познавательно. Рекомендую 👍
- ААлена10 августа 2025Мы отдыхали с сыном в Валенсии. Нужна была экскурсия по старому городу, но я понимала, что мой ребенок 4 часа
- ММария8 августа 2025Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду за удивительную экскурсию по Валенсии! Нас было немало — пятеро детей и несколько взрослых
- ИИрина7 августа 2025Великолепный маршрут! Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, с одной стороны, правильно составленная логистика, с другой стороны. Помимо полной экскурсии
- ЕЕлена20 июля 2025Экскурсия нам очень понравилась: мы узнали много интересного и нового, что совершенно меняет отношение к граффити как виду современного искусства
