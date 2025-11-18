Для тех, кто впервые в Валенсии, эта экскурсия станет идеальным началом. Прогулка по историческому центру познакомит с башнями Серранос, площадью Богородицы и другими знаковыми местами. Посещение Шёлковой биржи откроет страницы золотого века города. Узнайте, где хранится Святой Грааль и что скрывает колокольня Мигелете. Погрузитесь в атмосферу Валенсии и насладитесь её уникальной архитектурой

Алла Ваш гид в Валенсии

Описание экскурсии

Башни Серранос. Построенные в конце 14 века, эти башни когда-то были частью городской стены и служили главным входом в Валенсию.

Площадь Богородицы, где мы рассмотрим готические Апостольские ворота Кафедрального собора, фонтан Турии и базилику Девы Защитницы Обездоленных — покровительницы Валенсии.

Площадь Королевы. Здесь мы насладимся не только атмосферой города, но и увидим главный фасад Кафедрального собора в стиле барокко с колокольней Мигелете.

Площадь мэрии — одна из крупнейших площадей Валенсии со зданиями мэрии и Главпочтамта. Здесь часто проводятся различные мероприятия и фестивали.

Площадь с Центральным рынком города, расположенном в здании в стиле модерн, и барочной церковью Сантос Хуанес, которая выделяется резным фасадом со скульптурами.

Шёлковая биржа — жемчужина готической гражданской архитектуры и один из самых значимых символов золотого века Валенсии, когда город был центром европейской торговли.

Вы узнаете:

кем, когда и почему был основан город

как менялась его архитектура на протяжении 2 000 лет

почему покровительницу города называют «Джеперудетта»

что символизирует фонтан Турия

почему Апостольские ворота известны во всём мире

о каких секретах молчит колокольня Мигелете

где хранится Святой Грааль

и многое другое!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в здание Шёлковой биржи — €2 за чел.