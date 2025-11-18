Мои заказы

Сердце Валенсии + посещение Шёлковой биржи

Откройте для себя Валенсию с её историческими площадями и архитектурными шедеврами. Узнайте тайны города и посетите знаменитую Шёлковую биржу
Для тех, кто впервые в Валенсии, эта экскурсия станет идеальным началом.

Прогулка по историческому центру познакомит с башнями Серранос, площадью Богородицы и другими знаковыми местами. Посещение Шёлковой биржи откроет страницы золотого века города. Узнайте, где хранится Святой Грааль и что скрывает колокольня Мигелете. Погрузитесь в атмосферу Валенсии и насладитесь её уникальной архитектурой

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Валенсии
  • 🏰 Посетить башни Серранос
  • 📜 Исследовать Шёлковую биржу
  • ⛪ Увидеть Кафедральный собор
  • 🔔 Раскрыть тайны Мигелете
  • 🌆 Прогуляться по главным площадям
Что можно увидеть

  • Башни Серранос
  • Площадь Богородицы
  • Кафедральный собор
  • Площадь Королевы
  • Площадь мэрии
  • Рыночная площадь
  • Шёлковая биржа

Описание экскурсии

Башни Серранос. Построенные в конце 14 века, эти башни когда-то были частью городской стены и служили главным входом в Валенсию.

Площадь Богородицы, где мы рассмотрим готические Апостольские ворота Кафедрального собора, фонтан Турии и базилику Девы Защитницы Обездоленных — покровительницы Валенсии.

Площадь Королевы. Здесь мы насладимся не только атмосферой города, но и увидим главный фасад Кафедрального собора в стиле барокко с колокольней Мигелете.

Площадь мэрии — одна из крупнейших площадей Валенсии со зданиями мэрии и Главпочтамта. Здесь часто проводятся различные мероприятия и фестивали.

Площадь с Центральным рынком города, расположенном в здании в стиле модерн, и барочной церковью Сантос Хуанес, которая выделяется резным фасадом со скульптурами.

Шёлковая биржа — жемчужина готической гражданской архитектуры и один из самых значимых символов золотого века Валенсии, когда город был центром европейской торговли.

Вы узнаете:

  • кем, когда и почему был основан город
  • как менялась его архитектура на протяжении 2 000 лет
  • почему покровительницу города называют «Джеперудетта»
  • что символизирует фонтан Турия
  • почему Апостольские ворота известны во всём мире
  • о каких секретах молчит колокольня Мигелете
  • где хранится Святой Грааль

и многое другое!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в здание Шёлковой биржи — €2 за чел.

в четверг и пятницу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети 13-16 лет€20
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У башен Серранос
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла
Алла — ваш гид в Валенсии
Hola! Рада приветствовать всех, кто собирается посетить Валенсию. Меня зовут Алла. Живу и работаю в Валенсии с 2005 года. Я официальный лицензированный гид и профессиональный переводчик. Меня всегда притягивал и увлекал мир
читать дальше

истории и традиций разных стран мира, что, в итоге, повлияло на выбор профессии гида. Валенсия стала моей второй родиной. Это прекрасный город с многовековой историей и культурой, разнообразной архитектурой, богатейшими музеями, многообразной кухней, приветливыми и гостеприимными людьми. Могу с уверенностью сказать, что я влюблена в Валенсию! И мне хотелось бы передать хотя бы частичку этой любви каждому гостю города. Все мои экскурсии — авторские, т. е. вы услышите не только исторические факты, но и малоизвестные делали, о которых можно узнать только от валенсийцев.

Входит в следующие категории Валенсии

