Откройте для себя Валенсию с её историческими площадями и архитектурными шедеврами. Узнайте тайны города и посетите знаменитую Шёлковую биржу
Для тех, кто впервые в Валенсии, эта экскурсия станет идеальным началом.
Прогулка по историческому центру познакомит с башнями Серранос, площадью Богородицы и другими знаковыми местами. Посещение Шёлковой биржи откроет страницы золотого века города. Узнайте, где хранится Святой Грааль и что скрывает колокольня Мигелете. Погрузитесь в атмосферу Валенсии и насладитесь её уникальной архитектурой
6 причин купить эту экскурсию
🏛️ Узнать историю Валенсии
🏰 Посетить башни Серранос
📜 Исследовать Шёлковую биржу
⛪ Увидеть Кафедральный собор
🔔 Раскрыть тайны Мигелете
🌆 Прогуляться по главным площадям
Что можно увидеть
Башни Серранос
Площадь Богородицы
Кафедральный собор
Площадь Королевы
Площадь мэрии
Рыночная площадь
Шёлковая биржа
Описание экскурсии
Башни Серранос. Построенные в конце 14 века, эти башни когда-то были частью городской стены и служили главным входом в Валенсию.
Площадь Богородицы, где мы рассмотрим готические Апостольские ворота Кафедрального собора, фонтан Турии и базилику Девы Защитницы Обездоленных — покровительницы Валенсии.
Площадь Королевы. Здесь мы насладимся не только атмосферой города, но и увидим главный фасад Кафедрального собора в стиле барокко с колокольней Мигелете.
Площадь мэрии — одна из крупнейших площадей Валенсии со зданиями мэрии и Главпочтамта. Здесь часто проводятся различные мероприятия и фестивали.
Площадь с Центральным рынком города, расположенном в здании в стиле модерн, и барочной церковью Сантос Хуанес, которая выделяется резным фасадом со скульптурами.
Шёлковая биржа — жемчужина готической гражданской архитектуры и один из самых значимых символов золотого века Валенсии, когда город был центром европейской торговли.
Вы узнаете:
кем, когда и почему был основан город
как менялась его архитектура на протяжении 2 000 лет
почему покровительницу города называют «Джеперудетта»
что символизирует фонтан Турия
почему Апостольские ворота известны во всём мире
о каких секретах молчит колокольня Мигелете
где хранится Святой Грааль
и многое другое!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в здание Шёлковой биржи — €2 за чел.
в четверг и пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€30
Дети 13-16 лет
€20
Дети до 12 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У башен Серранос
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Валенсии
Hola!
Рада приветствовать всех, кто собирается посетить Валенсию. Меня зовут Алла. Живу и работаю в Валенсии с 2005 года. Я официальный лицензированный гид и профессиональный переводчик.
Меня всегда притягивал и увлекал мир читать дальше
истории и традиций разных стран мира, что, в итоге, повлияло на выбор профессии гида. Валенсия стала моей второй родиной. Это прекрасный город с многовековой историей и культурой, разнообразной архитектурой, богатейшими музеями, многообразной кухней, приветливыми и гостеприимными людьми.
Могу с уверенностью сказать, что я влюблена в Валенсию! И мне хотелось бы передать хотя бы частичку этой любви каждому гостю города.
Все мои экскурсии — авторские, т. е. вы услышите не только исторические факты, но и малоизвестные делали, о которых можно узнать только от валенсийцев.