Экскурсии Валенсии об истории и архитектуре

Найдено 12 экскурсий в категории «История и архитектура» в Валенсии на русском языке, цены от €59, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Принцесса Валенсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
132 отзыва
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 6 чел.
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Валенсия мавританская, иудейская и христианская: путешествие сквозь века
Погрузитесь в удивительный мир истории Валенсии, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе Центра современного искусства Кармен
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
99 за всё до 5 чел.
Из глубины веков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
222 за всё до 5 чел.
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 6559 за всё до 10 чел.
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Пеньисколе и замку тамплиеров
Отправляйтесь в Пеньисколу, чтобы увидеть знаменитый замок тамплиеров, насладиться панорамными видами и прогуляться по колоритным улочкам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
235 за всё до 4 чел.
Валенсия и шедевры модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Валенсия и шедевры модерна: путешествие по архитектуре
Погрузитесь в мир модерна Валенсии: откройте для себя историю и архитектуру, уникальные здания и символику, скрытую в их декоре
Начало: В районе Центрального рынка
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99 за всё до 5 чел.
Святая пещера и средневековый Сегорбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Римский акведук и прогулка среди скал
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
Из Валенсии в Аликанте на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города
Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
259 за всё до 4 чел.
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией
Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 111 за всё до 10 чел.
Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: в районе Placa De Tossal
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
80 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    1 июня 2024
    Принцесса Валенсия
    В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно, но вместе с тем
    читать дальше

    появилось чувство понимания города, представление о его прошлой и настоящей жизни. Было настолько интересно, что несмотря на восхитительные ракурсы, хотелось только слушать гида, а не фотографироваться. Гид очень тонко чувствует что нужно именно вам, отвечает на все интересующие сопутствующие вопросы, что превращает экскурсию в прогулку старых друзей, которые давно не виделись.

    В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Принцесса Валенсия
    Большое спасибо Татьяне! Прекрасная экскурсия. Много интересной информации. Исторические факты и версии от местных жителей. Интересная прогулка по центральному рынку. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую!!!
  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Спасибо!!!
  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Валенсия и шедевры модерна
    Спасибо!!
  • А
    Артур
    25 мая 2024
    Валенсия мавританская, иудейская и христианская
    Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую
    Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
    читать дальше

    комфортно. Татьяна очень позитивная, открытая, энергичная. Она рассказывала увлекательно, эмоционально, погружала нас в удивительные истории! Конечно мы влюбились в Валенсию! И мы хотим приехать еще! Спасибо огромное🫶🏻

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
    читать дальше

    стало посещение развалин арабского замка ХII века. Великолепные виды, чистый воздух, Испания открывается с другой стороны, особенно для тех туристов, которые посещали только города. И помимо всего этого, огромное количество новой, интересной информации от гида о Валенсии, о Испании и испанцах. Дмитрий, огромное спасибо!!!

    Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -
  • К
    Катерина
    14 мая 2024
    Принцесса Валенсия
    Спасибо Татьяне за экскурсию! Все было легко, увлекательно! Время во время экскурсии пролетело не заметно! Обязательно опять вернемся в Валенсию и с удовольствием спланируем еще экскурсии с Татьяной!
  • V
    Vladimir
    5 мая 2024
    Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
    Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали много про жизнь в Валенсии. Было очень интересно😁
    Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали
  • В
    Валерия
    29 апреля 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Сначала мы сами гуляли по Городу искусств и науки, потом решились на экскурсию и не пожалели! сами мы и половины
    читать дальше

    не увидели, сами мы на многое не обратили внимание, сами мы пропускали многие важные уголки. Спасибо Михаил, что Вы предлагаете эту экскурсию и отваживаетесь рассказывать про одного из самых скрытных архитекторов. Михаил расширил наши горизонты, показав и другие работы Калатравы. В общем это обязательная экскурсия для понимания Валенсии и современной архитектуры. спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Принцесса Валенсия
  2. Валенсия мавританская, иудейская и христианская
  3. Из глубины веков до наших дней
  4. Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
  5. Пеньискола и мистический замок тамплиеров
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "История и архитектура" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 59 до 300 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Валенсии (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 221 ⭐ отзыв, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам