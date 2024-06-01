1 чел.
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Индивидуальная
3.5 часа
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Валенсия мавританская, иудейская и христианская: путешествие сквозь века
Погрузитесь в удивительный мир истории Валенсии, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе Центра современного искусства Кармен
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 65€59 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальная экскурсия по Пеньисколе и замку тамплиеров
Отправляйтесь в Пеньисколу, чтобы увидеть знаменитый замок тамплиеров, насладиться панорамными видами и прогуляться по колоритным улочкам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Валенсия и шедевры модерна: путешествие по архитектуре
Погрузитесь в мир модерна Валенсии: откройте для себя историю и архитектуру, уникальные здания и символику, скрытую в их декоре
Начало: В районе Центрального рынка
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города
Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€259 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией
Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €111 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: в районе Placa De Tossal
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€80 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий1 июня 2024В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно, но вместе с тем
- ААлександр30 мая 2024Большое спасибо Татьяне! Прекрасная экскурсия. Много интересной информации. Исторические факты и версии от местных жителей. Интересная прогулка по центральному рынку. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую!!!
- OOxana26 мая 2024Спасибо!!!
- OOxana26 мая 2024Спасибо!!
- ААртур25 мая 2024Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую
- ООльга25 мая 2024Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
- ООльга22 мая 2024Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
- ККатерина14 мая 2024Спасибо Татьяне за экскурсию! Все было легко, увлекательно! Время во время экскурсии пролетело не заметно! Обязательно опять вернемся в Валенсию и с удовольствием спланируем еще экскурсии с Татьяной!
- VVladimir5 мая 2024Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали много про жизнь в Валенсии. Было очень интересно😁
- ВВалерия29 апреля 2024Сначала мы сами гуляли по Городу искусств и науки, потом решились на экскурсию и не пожалели! сами мы и половины
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «История и архитектура»
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