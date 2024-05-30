С Сергей Ежедневная прогулка по Валенсии Прекрасная экскурсия.

А Анастасия Валенсия, открой свои тайны Рекомендую! Замечательная экскурсия и гид. Интересные детали о городе - от старины до современности. Легкий и непринужденный рассказ, много практических рекомендаций тому, кто впервые в Валенсии. Были ответы на дополнительные вопросы. Чувство с пользой проведенного времени! Спасибо, Татьяна!

О Ольга Валенсия, открой свои тайны Весь день под впечатлением от экскурсии! Уже рассказала всем, с кем довелось сегодня пообщаться. Узнала много интересных и удивительных фактов о Валенсии. Чувствуется, что Татьяна искренне любит этот город и помогает своим экскурсантам тоже влюбиться в него. Спасибо!!!

S Svetlana Ежедневная прогулка по Валенсии Огромное спасибо Татьяне за интересную подачу информации, за продуманный маршрут-экскурсия прошла как один миг:"остановись мгновение- ты прекрасно!"Советуем и "синий" и "красный" маршруты!

А Анастасия Валенсия, открой свои тайны Отличная экскурсия! Познавательная и неутомительная.