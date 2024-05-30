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Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Валенсии: от площади de la Virgen до Шелковой биржи
Погрузитесь в атмосферу Валенсии с нашими увлекательными маршрутами, которые раскроют все тайны города
Начало: На площади Plaza de la Virgen
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€25 за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по Валенсии: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке
Начало: На площади de la Virgen
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
€25 за человека
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Валенсии: от Кафедрального Собора до орчаты
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии, посетив ее знаковые места и попробовав традиционные напитки
Начало: Башня Серрано
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей30 мая 2024Прекрасная экскурсия.
- ААнастасия25 мая 2024Рекомендую! Замечательная экскурсия и гид. Интересные детали о городе - от старины до современности. Легкий и непринужденный рассказ, много практических рекомендаций тому, кто впервые в Валенсии. Были ответы на дополнительные вопросы. Чувство с пользой проведенного времени! Спасибо, Татьяна!
- ООльга21 мая 2024Весь день под впечатлением от экскурсии! Уже рассказала всем, с кем довелось сегодня пообщаться. Узнала много интересных и удивительных фактов о Валенсии. Чувствуется, что Татьяна искренне любит этот город и помогает своим экскурсантам тоже влюбиться в него. Спасибо!!!
- SSvetlana18 мая 2024Огромное спасибо Татьяне за интересную подачу информации, за продуманный маршрут-экскурсия прошла как один миг:"остановись мгновение- ты прекрасно!"Советуем и "синий" и "красный" маршруты!
- ААнастасия8 мая 2024Отличная экскурсия! Познавательная и неутомительная.
- ЕЕлена4 апреля 2024Отличная экскурсия, познавательно, интересно даже детям. Нет сухих цифр и данных с Википедии. Отдельное спасибо за гайд)
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 150. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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