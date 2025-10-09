Индивидуальная
до 6 чел.
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Завтра в 13:00
10 окт в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Старый город и королевские резиденции Валенсии
Прогуляйтесь по историческим улицам Валенсии и узнайте тайны королевских резиденций. История, архитектура и интриги в одном маршруте
Завтра в 13:00
10 окт в 09:00
€140 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Валенсия: главные достопримечательности
Откройте тайны Валенсии: от Шёлковой биржи до узкого дома, и узнайте, почему летучая мышь - символ города. Всё это в увлекательной прогулке
Начало: У здания Мэрии
Завтра в 14:30
10 окт в 10:30
от €75 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Валенсии: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке
Начало: На площади de la Virgen
Расписание: ежедневно в 10:30
10 окт в 10:30
12 окт в 10:30
€30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Валенсия - первое знакомство
Познакомьтесь с Валенсией через её архитектуру и историю. Узнайте о знаменитых башнях, площадях и модернистских шедеврах в увлекательной экскурсии
Начало: Около башен Серранос
10 окт в 09:30
11 окт в 09:30
€127 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
10 окт в 08:00
12 окт в 08:00
€88 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
от €400 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Валенсии
Погрузитесь в атмосферу Валенсии с нашими увлекательными маршрутами, которые раскроют все тайны города
Начало: На площади Plaza de la Virgen
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 окт в 15:15
€30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Валенсии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в октябре 2025
Сейчас в Валенсии в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 400. Туристы уже оставили гидам 715 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Валенсии (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 715 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь