А Артур Валенсия мавританская, иудейская и христианская Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую

м михаил Валенсия мавританская, иудейская и христианская Очень хороший гид. Всем рекомендую

Т Татьяна Валенсия мавританская, иудейская и христианская читать дальше Роскошный монастырь госпитальеров с одной из самых древних церквей и старинным кладбищем. Камень, сохранивший запись римского посетителя спортивной арены, интересные факты о Валенсийском университете. Спасибо большое Александре и рекомендую всем, кто хотел бы узнавать на экскурсии что-то новое. Александра провела прекрасную экскурсию, которая не только познакомила с Валенсией, но и показала такие стороны, которые ускользают от поверхностного взгляда.

М Марина Вся Валенсия за 3,5 часа читать дальше их фотографиями на планшете. Прошлись по самым значимым и красочным местам. Маршрут хорошо продуман,не утомителен. Благодаря рекомендациям Дмитрия по посещению музеев,ресторанов и магазинов,пребывание в Валенсии стало максимально комфортным и приятным. Отличная экскурсия. Дмитрий всесторонне познакомил с городом:рассказал и о его истории,и о современной жизни Валенсии,привёл много интересных фактов,порой драматичных,порой комичных,подкрепляя

A Aleksey Вся Валенсия за 3,5 часа Не стоит брать экскурсию на 3,5 часа, поскольку это была обычная экскурсия на 2,5 часа, с трудом растянутая до 3-х часов. Материал интересный, гид нормальный, но хотелось чуть больше за третий час.

А Антон Вся Валенсия за 3,5 часа Это была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказов Дмитрия и новых красивых мест, получили много новой информации, всем советую от души

F Fidan Святая пещера и средневековый Сегорбе Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.

С Сергей Святая пещера и средневековый Сегорбе Организовано все прекрасно, экскурсия прошла отлично, узнали много нового без перегруза информацией. Спасибо большое Дмитрию за проведённое время. В следующий раз обратимся обязательно к нему.