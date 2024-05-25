Религиозные экскурсии по святым местам Валенсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Валенсии на русском языке, цены от €99, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Валенсия мавританская, иудейская и христианская: путешествие сквозь века
Погрузитесь в удивительный мир истории Валенсии, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе Центра современного искусства Кармен
«Я расскажу, где в Валенсии проводились казни, откуда за религиозными празднествами наблюдали власти и служители церкви, а также где находился первый в городе кафедральный собор 6 века»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
99 за всё до 5 чел.
Святая пещера и средневековый Сегорбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
«Это место поклонения и паломничества имеет особое значение для христианства: в XVI веке здесь был найден образ Богоматери, которому приписывают бесчисленное множество чудесных свойств»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Вся Валенсия за 3,5 часа
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Валенсия: башни Серранос, Кафедральный собор и Город искусств за 3,5 часа
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии: от исторических памятников до современных архитектурных чудес за всего 3,5 часа
Начало: В любом месте Валенсии
«А ещё — готическую Шёлковую биржу, церковь Святых Иоаннов, центральный рынок в стиле модерн»
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
140126 за всё до 4 чел.
Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
«После обеда мы пройдём по старой части города, поднимемся на башню кафедрального собора»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    25 мая 2024
    Валенсия мавританская, иудейская и христианская
    Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую
    Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую
  • м
    михаил
    9 апреля 2024
    Валенсия мавританская, иудейская и христианская
    Очень хороший гид. Всем рекомендую
  • Т
    Татьяна
    25 февраля 2024
    Валенсия мавританская, иудейская и христианская
    Александра провела прекрасную экскурсию, которая не только познакомила с Валенсией, но и показала такие стороны, которые ускользают от поверхностного взгляда.
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    Роскошный монастырь госпитальеров с одной из самых древних церквей и старинным кладбищем. Камень, сохранивший запись римского посетителя спортивной арены, интересные факты о Валенсийском университете. Спасибо большое Александре и рекомендую всем, кто хотел бы узнавать на экскурсии что-то новое.

  • М
    Марина
    1 февраля 2024
    Вся Валенсия за 3,5 часа
    Отличная экскурсия. Дмитрий всесторонне познакомил с городом:рассказал и о его истории,и о современной жизни Валенсии,привёл много интересных фактов,порой драматичных,порой комичных,подкрепляя
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    их фотографиями на планшете. Прошлись по самым значимым и красочным местам. Маршрут хорошо продуман,не утомителен. Благодаря рекомендациям Дмитрия по посещению музеев,ресторанов и магазинов,пребывание в Валенсии стало максимально комфортным и приятным.

  • A
    Aleksey
    31 января 2024
    Вся Валенсия за 3,5 часа
    Не стоит брать экскурсию на 3,5 часа, поскольку это была обычная экскурсия на 2,5 часа, с трудом растянутая до 3-х часов. Материал интересный, гид нормальный, но хотелось чуть больше за третий час.
  • А
    Антон
    28 сентября 2023
    Вся Валенсия за 3,5 часа
    Это была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказов Дмитрия и новых красивых мест, получили много новой информации, всем советую от души
    Это была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказов
  • F
    Fidan
    30 июня 2023
    Святая пещера и средневековый Сегорбе
    Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.
  • С
    Сергей
    6 января 2019
    Святая пещера и средневековый Сегорбе
    Организовано все прекрасно, экскурсия прошла отлично, узнали много нового без перегруза информацией. Спасибо большое Дмитрию за проведённое время. В следующий раз обратимся обязательно к нему.
  • Е
    Елена
    20 сентября 2018
    Святая пещера и средневековый Сегорбе
    Спасибо Дмитрий за увлекательную экскурсию, мы посетили церковь в пещере, городок Сегорбе с оливковой фермой, а также увидели оливковое дерево 1500 летней давности и множество других растений региона. Дмитрий рассказал о Валенсии посоветовал нам прекрасный ресторан и вино, спасибо 😄

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Святые места»

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  1. Валенсия мавританская, иудейская и христианская
  2. Святая пещера и средневековый Сегорбе
  3. Вся Валенсия за 3,5 часа
  4. Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
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