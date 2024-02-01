1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
«Мы пройдемся по атмосферным улицам Сегорбе и при желании посетим музей Кафедрального собора XIII века с древней историей»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Валенсия: башни Серранос, Кафедральный собор и Город искусств за 3,5 часа
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии: от исторических памятников до современных архитектурных чудес за всего 3,5 часа
Начало: В любом месте Валенсии
«Вы увидите эклектичный Кафедральный собор, который строился на протяжении многих веков»
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
140€126 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
«После обеда мы пройдём по старой части города, поднимемся на башню кафедрального собора»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 февраля 2024Отличная экскурсия. Дмитрий всесторонне познакомил с городом:рассказал и о его истории,и о современной жизни Валенсии,привёл много интересных фактов,порой драматичных,порой комичных,подкрепляя
- AAleksey31 января 2024Не стоит брать экскурсию на 3,5 часа, поскольку это была обычная экскурсия на 2,5 часа, с трудом растянутая до 3-х часов. Материал интересный, гид нормальный, но хотелось чуть больше за третий час.
- ААнтон28 сентября 2023Это была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказов Дмитрия и новых красивых мест, получили много новой информации, всем советую от души
- FFidan30 июня 2023Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.
- ССергей6 января 2019Организовано все прекрасно, экскурсия прошла отлично, узнали много нового без перегруза информацией. Спасибо большое Дмитрию за проведённое время. В следующий раз обратимся обязательно к нему.
- ЕЕлена20 сентября 2018Спасибо Дмитрий за увлекательную экскурсию, мы посетили церковь в пещере, городок Сегорбе с оливковой фермой, а также увидели оливковое дерево 1500 летней давности и множество других растений региона. Дмитрий рассказал о Валенсии посоветовал нам прекрасный ресторан и вино, спасибо 😄
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 126 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Валенсии (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 9 ⭐ отзывов, цены от €126. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август