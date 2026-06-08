Вы проснётесь вместе с Валенсией и отправитесь в исторический центр, где за каждым поворотом ждёт увлекательный рассказ о прошлом и настоящем города.
Мы гуляем в бутик-формате — в маленькой группе, где всем достаётся своя доля внимания, времени и историй.
Мы гуляем в бутик-формате — в маленькой группе, где всем достаётся своя доля внимания, времени и историй.
Описание экскурсии
- Площадь Святой Девы Марии (Plaza de la Virgen) — сердце Старого города с красивым фонтаном и величественными фасадами.
- Апельсиновый садик — тихий внутренний дворик, наполненный ароматами цитрусов и средиземноморским спокойствием.
- Кафедральный собор с его знаменитой святыней и башней Мигелете, откуда открывается, пожалуй, лучший вид на город.
- Площадь подаяния (Plaza del Almoina), где археологические раскопки демонстрируют слои истории от римлян до мавров.
- Подземная Валенсия — музей под открытым небом с древними термами, улицами и фундаментами первых построек.
- Площадь Королевы (Plaza de la Reina) — оживлённый центр с уютными кафе и отличной обзорной точкой на башню Мигелете.
- Самый узкий дом в Европе — удивительное здание, которое стало символом Валенсии.
- Круглая площадь (Plaza Redonda) с ремесленными лавками и уникальной атмосферой.
- Центральный рынок, где можно устроить небольшую дегустацию испанских деликатесов (кроме воскресенья, когда рынок закрыт).
- Шёлковая биржа (La Lonja de la Seda) — выдающийся памятник готической архитектуры.
- Церковь двух Иоаннов — пример элегантной религиозной архитектуры города.
- Главная площади возле Дворца связи (Plaza del Ayuntamiento) — месте проведения парадов, фестивалей и легендарных фейерверков Фальяс.
Организационные детали
- Дегустация оплачивается дополнительно.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€50
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Plaza de la Virgen
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Валенсии
Организатор данного мероприятия
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