Билеты
Билеты в Жирону: Город тысячи легенд
Добро пожаловать в Жирону! Вас ждут увлекательные прогулки по старинным улочкам, легенды о вампирах и спасительных мухах, а также мишленовское мороженое
Начало: У моста Святого Феликса
Завтра в 10:00
10 мар в 11:00
€174 за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
€10 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по средневековой Жироне
Путешествие по Жироне, где история оживает на каждом шагу. Уникальная экскурсия без спешки по древним улочкам и величественным соборам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 февраля 2025Прекрасная экскурсия!!! Огромное спасибо Наталье за потрясающее путешествие по старому городу, за интересный рассказ- приключение, а также за тонкое чувство юмора и теплоту!
- ООльга29 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минут, но экскурсия состоялась. Так же мне пошли навстречу по переносу даты. Очень хорошо знает историю города. Рекомендую для желающих окунуться в атмосферу красивого города
- ААндрей12 сентября 2024Всем очень понравилось, и взрослым и детям - увлекательно, познавательно и с чувством юмора, спасибо!!
Ответы на вопросы от путешественников по Жироне в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Жироне в марте 2025
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