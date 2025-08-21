Индивидуальная
Поход - горные деревни Италии
Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье
«Великолепные панорамы, открывающиеся повсюду, не оставят равнодушным ни одно сердце»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€90 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
Упоительные морские панорамы, деревушки в скалах и лимончелло - со вкусом солнца и счастья
Начало: В любой точке вдоль Амальфитанского побережья от П...
«Панорама настолько прекрасна, что от этих видов кружится голова»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€495 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
«Мы помчимся в Позитано, Равелло, Минори и Трамонти и увидим их живописные панорамы»
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
€250 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей
Погрузитесь в атмосферу южной Италии, исследуя Альберобелло на байке. Узнайте о труллях, легендах и символах, которые делают этот город уникальным
Начало: По договорённости
«Заглянете в старинные жилища и увидите панорамы, которые словно сошли со страниц сказочного путеводителя»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€275 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 августа 2025Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолетеДата посещения: 13 августа 2025Благодарю Анну за прекрасно проведенную экскурсию! Было интересно, познавательно, легко и весело!) Анна не только отличный гид, но и добрый душевный человек, помогала нам в дальнейшем в наших делах, огромное спасибо за всё!
- ААнна2 октября 2025Мы в восторге от Анны, от ее мини купера, от маршрута, который она создала, от рассказов про побережье, невозможно не
- ВВиктория1 августа 2025Это было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережно, аккуратно и с невероятной
- EEvgeniya19 июля 2025Отличная экскурсия на кабриолете! Анна очень интересно рассказывает, привезли нас в красивые места и дала много рекомендаций)
- AAnna10 июля 2025Великолепная экскурсия! Посещение самых красивых мест побережья, интересный рассказ, лимончелло)) «Аллея Бесконечности» и Вилла Чамброне запомнятся на всю жизнь! Прекрасный эрудированный веселый и обаятельный экскурсовод! Лучшая экскурсия за много лет! Настроение и самые позитивные эмоции обеспечены! Очень рекомендую!!!
- ММария1 июля 2025Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья! Алина сделала отличные фотографии!
- ССнежана4 декабря 2022Запланировали с супругом мини-путешествие на сутки в город Амальфи и решили, что не сможем познакомиться с городом самостоятельно в столь
- GGleb13 мая 2022Замечательная экскурсия с интересным человеком.
Уверен, после этой экскурсии не полюбить Амальфи и окрестности, просто невозможно!
Удобная обувь и умение наслаждаться пейзажем обязательны. Не спешите, просто любуйтесь, слушайте и чувствуйте Италию.
- ССветлана5 ноября 2019Получили удовольствие от экскурсии и от общения с таким неординарным человеком, как Алина.
- ВВиктория2 ноября 2019Экскурсия с Алиной была, пожалуй, лучшей экскурсией в моей жизни. Мы увидели и прошлись по таким тропам, куда без экскурсовода
- ККатя20 октября 2019Отличная экскурсия по неизбитым местам Амальфийского побережья. Алина - интересный рассказчик, замечательный и заботливый гид, готовая адаптировать свою программу под потребности своих клиентов. Эксурсия будет комфортна для физически подготовленных людей, готовых подниматься в горку:-)
- ААнна26 августа 2019Всем доброго дня!! До сих пор мы с дочерью под впечатлением похода в горы между Амальфи и Атрани. Были в
- ТТатьяна25 апреля 2019Мы чудесно погуляли с Алиной, несмотря на не слишком устойчивую погоду. Узнали много интересного об особенностях местной жизни, вкусно пообедали
- ТТамри4 ноября 2018Очень рекомендую Алину…. Замечательно провели вчера день с Алиной… Послевкусие от экскурсии не оставляет уже второй день… Помимо новой и
- ТТатьяна7 октября 2018С огромной благодарностью будем вспоминать долгими зимними вечерами потрясающие виды побережья, чудесные и таинственные тропинки, интереснейшие рассказы Алины! Все то, что невозможно увидеть и услышать на обычных экскурсиях…
- ВВера4 октября 2018Наша экскурсия было по красивым горным городам Равелло и Атрани - упавшее на дорогу дерево помешать посетить деревню. Думаю, что
- EElizaveta21 сентября 2018Алина - великолепнейший гид Амальфийского побережья. Экскурсия была очень познавательной, живой и веселой. Поднявшись на верх мы выпили шампанского, попробовали вкуснейшую пиццу. Алина замечательный человек. Эту экскурсию я рекомендовала бы всем.
- SSvetlana15 сентября 2018Небольшие деревушки редко обращают на себя внимание туриста, однако они хранят в себе историю. Прогулка с Алиной помогла узнать многое
- ЮЮлия6 сентября 2017Прекрасная пешая экскурсия в горы. Алина отличный гид, рассказала много интересного, показала невероятно красивые места. А так же посоветовала, где и что лучше покупать в Амальфи из подарков. Мы очень рады, что взяли эту экскурсию!
- YYulia26 июля 2016Брали у Алины экскурсию по Амальфитане на авто. Очень понравилось,что Алина всегда была на связи,как до экскурсии,так и после,помогала решить
