читать дальше

Амальфи с 23 августа в разгар сезона, вся Италия в отпуске. Если бы не экскурсия, которую организовала нам гид Алина, то мы увидели бы только огромное количество людей на главных улицах этого чудесного городка. Алина сумела так провести нашу встречу, что мы увидели жизнь этого местечка глазами самих местных жителей. Встретились мы на главной площади Амальфи, восходящими узенькими улочками прошли по городу, поднялись к древнему монастырю на смотровую площадку, полюбовались видом залива. Алина рассказывает так просто и вместе с тем очень содержательно, увлекает своими знаниями и сразу понятно что она очень любит это место!!! Восхождение в горы начиналось в Атрани, еще один сказочный уголок побережья, маленький городок-сказка. Идти все время в горку конечно тяжеловато, но физическая нагрузка с лихвой компенсируется теми впечатлениями, которыми полно путешествие. Не буду всего рассказывать, а то вам будет не интересно!!! В лесу возле горной речки растут инжир и лимоны!!! Местный колорит проявляется во всем, куда не бросишь взгляд. Спускались в Амальфи к вечеру, путешествие заняло 3-3,5 часа. Приятно порадовало, что Алина посоветовала нам магазинчики и рестораны, рассказала где самое вкусное мороженое и местный фаст фуд. Мы с удовольствием поужинали все вместе в прекрасном ресторане с местным домашним вином. Алину все знают, все ей улыбаются и чувствуется что она здесь своя. Спасибо ей большое за прекрасный экскурс в одно из самых замечательных и красивых мест Италии, солнечное Амальфитанское побережье!!! Всем очень советуем!