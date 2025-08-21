Мои заказы

Красивые виды и панорамы Амальфи

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» в Амальфи на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Поход - горные деревни Италии
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Поход - горные деревни Италии
Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье
«Великолепные панорамы, открывающиеся повсюду, не оставят равнодушным ни одно сердце»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€90 за человека
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
На машине
На кабриолете
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
Упоительные морские панорамы, деревушки в скалах и лимончелло - со вкусом солнца и счастья
Начало: В любой точке вдоль Амальфитанского побережья от П...
«Панорама настолько прекрасна, что от этих видов кружится голова»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€495 за всё до 3 чел.
По Амальфитанскому побережью - на скутере
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
«Мы помчимся в Позитано, Равелло, Минори и Трамонти и увидим их живописные панорамы»
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
€250 за человека
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей (на байке)
На мотоцикле
13 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей
Погрузитесь в атмосферу южной Италии, исследуя Альберобелло на байке. Узнайте о труллях, легендах и символах, которые делают этот город уникальным
Начало: По договорённости
«Заглянете в старинные жилища и увидите панорамы, которые словно сошли со страниц сказочного путеводителя»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€275 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 августа 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Дата посещения: 13 августа 2025
    Благодарю Анну за прекрасно проведенную экскурсию! Было интересно, познавательно, легко и весело!) Анна не только отличный гид, но и добрый душевный человек, помогала нам в дальнейшем в наших делах, огромное спасибо за всё!
  • А
    Анна
    2 октября 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Мы в восторге от Анны, от ее мини купера, от маршрута, который она создала, от рассказов про побережье, невозможно не
    читать дальше

    влюбиться во все это! ❤️ рекомендую эту экскурсию для всех, кто едет на побережье, красивее. лучше, вкуснее, интереснее вы не найдете!
    Анна, спасибо большое еще раз, обязательно вернемся не раз к вам! 🥰

  • В
    Виктория
    1 августа 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Это было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережно, аккуратно и с невероятной
    читать дальше

    теплотой! Аня интересный рассказчик, поведала нам много интересных исторических фактов, легенд и мифов всех городков, в которых мы побывали. Вишенка на торте наших эмоций - домашняя моцарелла с персиками и инжиром, в атмосфере созерцания заката в долине

  • E
    Evgeniya
    19 июля 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Отличная экскурсия на кабриолете! Анна очень интересно рассказывает, привезли нас в красивые места и дала много рекомендаций)
  • A
    Anna
    10 июля 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Великолепная экскурсия! Посещение самых красивых мест побережья, интересный рассказ, лимончелло)) «Аллея Бесконечности» и Вилла Чамброне запомнятся на всю жизнь! Прекрасный эрудированный веселый и обаятельный экскурсовод! Лучшая экскурсия за много лет! Настроение и самые позитивные эмоции обеспечены! Очень рекомендую!!!
  • М
    Мария
    1 июля 2025
    Поход - горные деревни Италии
    Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья! Алина сделала отличные фотографии!
  • С
    Снежана
    4 декабря 2022
    Поход - горные деревни Италии
    Запланировали с супругом мини-путешествие на сутки в город Амальфи и решили, что не сможем познакомиться с городом самостоятельно в столь
    читать дальше

    короткий период времени. Случайно нашли Алину на Tripster и заказали экскурсию, о чем ни разу не пожалели.
    Отлично провели наш выходной день, побродили по нескольким городкам под интересные рассказы о истории и местных традициях. В завершение прогулки мы пообедали в уютном и очень вкусном ресторане, после которого Алина показала нам шикарный магазин местных сладостей. Спасибо за прекрасно проведенное время!

  • G
    Gleb
    13 мая 2022
    Поход - горные деревни Италии
    Замечательная экскурсия с интересным человеком.

    Уверен, после этой экскурсии не полюбить Амальфи и окрестности, просто невозможно!
    Удобная обувь и умение наслаждаться пейзажем обязательны. Не спешите, просто любуйтесь, слушайте и чувствуйте Италию.
  • С
    Светлана
    5 ноября 2019
    Поход - горные деревни Италии
    Получили удовольствие от экскурсии и от общения с таким неординарным человеком, как Алина.
  • В
    Виктория
    2 ноября 2019
    Поход - горные деревни Италии
    Экскурсия с Алиной была, пожалуй, лучшей экскурсией в моей жизни. Мы увидели и прошлись по таким тропам, куда без экскурсовода
    читать дальше

    совершенно точно не попали бы. Алина показала нам горные склоны Атрани и Амальфи, и ее рассказы были наполнены такой любовью к этим местам, что не хотелось, чтобы прогулка заканчивалась. Рекомендую всем, кто собирается посетить эти места, чтобы увидеть их изнутри и насладиться красотой, скрытой от толп туристов на центральных улицах. После прогулки Алина отвела нас в ресторан с чудесной кухней, помогла с выбором магазинов, дала много полезных советов. Нашей семье даже сложно назвать это экскурсией, скорее мы были на прогулке в компании невероятно приятного и как будто давно знакомого человека.

  • К
    Катя
    20 октября 2019
    Поход - горные деревни Италии
    Отличная экскурсия по неизбитым местам Амальфийского побережья. Алина - интересный рассказчик, замечательный и заботливый гид, готовая адаптировать свою программу под потребности своих клиентов. Эксурсия будет комфортна для физически подготовленных людей, готовых подниматься в горку:-)
  • А
    Анна
    26 августа 2019
    Поход - горные деревни Италии
    Всем доброго дня!! До сих пор мы с дочерью под впечатлением похода в горы между Амальфи и Атрани. Были в
    читать дальше

    Амальфи с 23 августа в разгар сезона, вся Италия в отпуске. Если бы не экскурсия, которую организовала нам гид Алина, то мы увидели бы только огромное количество людей на главных улицах этого чудесного городка. Алина сумела так провести нашу встречу, что мы увидели жизнь этого местечка глазами самих местных жителей. Встретились мы на главной площади Амальфи, восходящими узенькими улочками прошли по городу, поднялись к древнему монастырю на смотровую площадку, полюбовались видом залива. Алина рассказывает так просто и вместе с тем очень содержательно, увлекает своими знаниями и сразу понятно что она очень любит это место!!! Восхождение в горы начиналось в Атрани, еще один сказочный уголок побережья, маленький городок-сказка. Идти все время в горку конечно тяжеловато, но физическая нагрузка с лихвой компенсируется теми впечатлениями, которыми полно путешествие. Не буду всего рассказывать, а то вам будет не интересно!!! В лесу возле горной речки растут инжир и лимоны!!! Местный колорит проявляется во всем, куда не бросишь взгляд. Спускались в Амальфи к вечеру, путешествие заняло 3-3,5 часа. Приятно порадовало, что Алина посоветовала нам магазинчики и рестораны, рассказала где самое вкусное мороженое и местный фаст фуд. Мы с удовольствием поужинали все вместе в прекрасном ресторане с местным домашним вином. Алину все знают, все ей улыбаются и чувствуется что она здесь своя. Спасибо ей большое за прекрасный экскурс в одно из самых замечательных и красивых мест Италии, солнечное Амальфитанское побережье!!! Всем очень советуем!

  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2019
    Поход - горные деревни Италии
    Мы чудесно погуляли с Алиной, несмотря на не слишком устойчивую погоду. Узнали много интересного об особенностях местной жизни, вкусно пообедали
    читать дальше

    в ресторане, познакомились с его хозяином, поднялись на смотровые площадки, получили множество полезных рекомендаций, порадовались великолепным видам. Прогулка получилась легкой, увлекательной, весёлой. А через пару дней мы снова с удовольствием встретились с Алиной, чтобы пешком прогуляться в Равелло.

  • Т
    Тамри
    4 ноября 2018
    Поход - горные деревни Италии
    Очень рекомендую Алину…. Замечательно провели вчера день с Алиной… Послевкусие от экскурсии не оставляет уже второй день… Помимо новой и
    читать дальше

    интересной информации, потрясающего маршрута, составленного Алиной, шикарных пейзажей, мы получили огромное удовольствие от общения с таким замечательным человеком, как Алина!!!! Всем очень рекомендую!!!!!!

  • Т
    Татьяна
    7 октября 2018
    Поход - горные деревни Италии
    С огромной благодарностью будем вспоминать долгими зимними вечерами потрясающие виды побережья, чудесные и таинственные тропинки, интереснейшие рассказы Алины! Все то, что невозможно увидеть и услышать на обычных экскурсиях…
  • В
    Вера
    4 октября 2018
    Поход - горные деревни Италии
    Наша экскурсия было по красивым горным городам Равелло и Атрани - упавшее на дорогу дерево помешать посетить деревню. Думаю, что
    читать дальше

    сами мы туда вряд ли попали бы, и вряд ли увидели красоту исторических зданий и садов этих городов. А панорама Амальфи с панорамной площадки! ну и замечательное завершение в аутентичном итальянском ресторанчике! День определенно удался благодаря Алине! спасибо большое.

  • E
    Elizaveta
    21 сентября 2018
    Поход - горные деревни Италии
    Алина - великолепнейший гид Амальфийского побережья. Экскурсия была очень познавательной, живой и веселой. Поднявшись на верх мы выпили шампанского, попробовали вкуснейшую пиццу. Алина замечательный человек. Эту экскурсию я рекомендовала бы всем.
  • S
    Svetlana
    15 сентября 2018
    Поход - горные деревни Италии
    Небольшие деревушки редко обращают на себя внимание туриста, однако они хранят в себе историю. Прогулка с Алиной помогла узнать многое
    читать дальше

    о самом побережье, было очень непринужденно, познавательно и небанально. Экскурсию советую всем, кому интересно узнать, как живут местные, и тем, кто устал лежать на пляже.

  • Ю
    Юлия
    6 сентября 2017
    Поход - горные деревни Италии
    Прекрасная пешая экскурсия в горы. Алина отличный гид, рассказала много интересного, показала невероятно красивые места. А так же посоветовала, где и что лучше покупать в Амальфи из подарков. Мы очень рады, что взяли эту экскурсию!
  • Y
    Yulia
    26 июля 2016
    Поход - горные деревни Италии
    Брали у Алины экскурсию по Амальфитане на авто. Очень понравилось,что Алина всегда была на связи,как до экскурсии,так и после,помогала решить
    читать дальше

    возникающие проблемы и всегда обстоятельно отвечала на вопросы. Сама экскурсия тоже очень понравилась - Алина прекрасный рассказчик и интересный человек. Нас было больше человек,чем заявлено в автоэкскурсии,но Алина сумела подобрать для нас машину по оптимальной для нас цене. Очень порадовало её гибкое отношение в этом вопросе. Водитель Марио был просто прекрасный,забрал нас прямо от нашего дома и так же довёз обратно, вёл очень аккуратно (мы были с двумя детьми), очень позитивный и ненавязчивый. Очень помог нам через неделю своими услугами в Неаполе - у нас был очень ранний рейс,а вызвать такси ночью в Неаполе весьма проблематично,причём услуги Марио стоят даже дешевле,чем с нас взяли таксисты по счётчику.
    Сразу чувствуется, что Алина влюблена в Италию и регион, в котором живёт. Это очень подкупает. Рекомендую и буду рекомендовать экскурсии Алины всем своим знакомым и вообще всем! Самой Алиночке огромное спасибо за надолго запомнившийся,насыщенный хорошим настроением,красотой и прекрасными видами день, успехов и побольше новых интересных маршрутов, таких,чтобы хотелось возвращаться в Амальфитану каждый год!!!

