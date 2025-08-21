Мои заказы

Романтические экскурсии по Амальфи

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Амальфи на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Амальфитанское побережье - мировое достояние
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Поход - горные деревни Италии
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Поход - горные деревни Италии
Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€90 за человека
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
На машине
На кабриолете
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
Упоительные морские панорамы, деревушки в скалах и лимончелло - со вкусом солнца и счастья
Начало: В любой точке вдоль Амальфитанского побережья от П...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€495 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 августа 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Дата посещения: 13 августа 2025
    Благодарю Анну за прекрасно проведенную экскурсию! Было интересно, познавательно, легко и весело!) Анна не только отличный гид, но и добрый душевный человек, помогала нам в дальнейшем в наших делах, огромное спасибо за всё!
  • O
    Olga
    6 декабря 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Насыщенно, красиво, незабываемо! 👍
  • И
    Ирина
    25 ноября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился. Будем рекомендовать Станислава своим друзьям!
  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Нам очень понравилось, было комфортно. Мы увидели много прекрасных мест
  • L
    Larisa
    9 октября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Прекрасная экскурсия, профессиональный гид, любит и знает свое дело. Прекрасный водитель. Все было отлично. Большое спасибо
  • А
    Анна
    2 октября 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Мы в восторге от Анны, от ее мини купера, от маршрута, который она создала, от рассказов про побережье, невозможно не
    влюбиться во все это! ❤️ рекомендую эту экскурсию для всех, кто едет на побережье, красивее. лучше, вкуснее, интереснее вы не найдете!
    Анна, спасибо большое еще раз, обязательно вернемся не раз к вам! 🥰

  • Э
    Элина
    17 сентября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Если есть на свете рай, то это Амальфитанское побережье Италии. Станислав организовал и обеспечил нам день счастья в этом прекрасном
    месте - показал чудесные уголки и места, скрытые от глаз большинства туристов, провез нас дорогами, на которых дух захватывало от пейзажей, накормил во вкуснейшем ресторане, а еще рассказал про изумительный по вкусу амальфитанский десерт Delizie al limone. Большая благодарность Станиславу за такой прекрасный день!!!

  • Е
    Екатерина
    9 сентября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Провела прекрасный день со Станиславом! Станислав - очень комфортный гид, аккуратный водитель, приятный человек. Посмотрели красоты Амалфитанского побережья, я закупилась подарками всем друзьям и родственникам - не ширпотреб, а классные локальные продукты.
  • Н
    Наталья
    16 августа 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Прекрасный гид, отличная экскурсия, очень рады, что нашли такую прекрасную экскурсию
  • Я
    Янина
    6 августа 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Провели с Станиславом целый прекрасный день на Амальфитанском побережье — впечатления остались самые яркие и тёплые! Станислав — не только
    очень знающий и увлечённый гид, но и внимательный, доброжелательный человек, с которым легко и приятно проводить время. Отдельное спасибо за чудесные фотографии — они стали отличным напоминанием о нашем путешествии. Рекомендуем от всей души!

  • В
    Виктория
    1 августа 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Это было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережно, аккуратно и с невероятной
    читать дальше

    теплотой! Аня интересный рассказчик, поведала нам много интересных исторических фактов, легенд и мифов всех городков, в которых мы побывали. Вишенка на торте наших эмоций - домашняя моцарелла с персиками и инжиром, в атмосфере созерцания заката в долине

  • Е
    Евгения
    30 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Были на экскурсии по Амальфитанскому побережью со Станиславом. Нам очень понравилось. Станислав - отличный рассказчик, опытный водитель комфортной большой машины:
    читать дальше

    даже на горных серпантинах не укачивает. У нас были возможности осмотреть живописные городки побережья с самых выгодных ракурсов, посетили Позитано, Амальфи, Равелло, Изумрудную пещеру. Попробовали замечательный лемончелло, обедали в чудесной традиционной траттории в Амальфи, были в прекрасном соборе Св. Андрея Первозванного, гуляли по узким извилистым улочкам. Все было интересно и, несмотря на то, что мы прошли в этот день довольно много (машина далеко не везде может проехать в этих местах, все же, это не маленький ослик:-)), мы не чувствовали себя уставшими. Большое спасибо!

  • T
    Tatjana
    23 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Станислав- отличный рассказчик, с обширными знаниями истории и культуры региона, экскурсия была интересной и насыщенной. С удовольствием вернёмся снова!
  • E
    Evgeniya
    19 июля 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Отличная экскурсия на кабриолете! Анна очень интересно рассказывает, привезли нас в красивые места и дала много рекомендаций)
  • С
    Сурен
    19 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Отличная экскурсия с отличным гидом.
  • М
    Мария
    17 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Спасибо большое Станиславу за увлекательнейшую экскурсию!! 8 часов пролетели очень быстро. Посетили все знаковые места побережья Амальфи. Информация преподносилась развернуто,
    читать дальше

    но не перегружена фактами, именами и датами. Отдельное спасибо за совет по обеду - было очень вкусно!! Могу только пожелать Станиславу дальнейших успехов и новых путешественников!!

  • A
    Anna
    10 июля 2025
    Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
    Великолепная экскурсия! Посещение самых красивых мест побережья, интересный рассказ, лимончелло)) «Аллея Бесконечности» и Вилла Чамброне запомнятся на всю жизнь! Прекрасный эрудированный веселый и обаятельный экскурсовод! Лучшая экскурсия за много лет! Настроение и самые позитивные эмоции обеспечены! Очень рекомендую!!!
  • А
    Анастасия
    1 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    В Амальфи мы приехали специально, чтобы поездить со Станиславом по побережью, начитавшись отзывов. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный и
    читать дальше

    интересный человек. Экскурсия (с двумя подростками и 86 летней бабушкой) была легкой, приятной и интересной. Экскурсия спланирована грамотно, мы никуда не торопились, спокойно пообедали в чудесном ресторане по рекомендации Станислава. Кроме того, за 8 часов по серпантинам, никого ни разу не укачало. Искренне от души рекомендую всем, у кого будет день на Амальфийском побережье, провести в компании Ствнислава. А мы обязательно вернемся к Вам снова🤗

  • М
    Мария
    1 июля 2025
    Поход - горные деревни Италии
    Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья! Алина сделала отличные фотографии!
  • В
    Вероника
    19 мая 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Наша экскурсия по Амальфитанскому побережью превзошла все ожидания! Это живописные пейзажи, лазурное море, уютные городки — всё как с открытки.
    читать дальше

    Особенно хочется отметить нашего гида Станислава — он был не просто проводником, а настоящим рассказчиком с душой. Благодаря его увлекательным историям и искреннему увлечению регионом, мы увидели не только красоту, но и почувствовали дух этого места.

    Станислав был внимателен к деталям, всегда готов ответить на вопросы и посоветовать что-то особенное — от лучших ракурсов для фото до уютных кафе с местной кухней. Благодаря ему поездка стала по-настоящему живой и запоминающейся.

    Рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть Амальфи, а прочувствовать его сердцем!

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Амальфитанское побережье - мировое достояние
  2. Поход - горные деревни Италии
  3. Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
Какие места ещё посмотреть в Амальфи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в декабре 2025
Сейчас в Амальфи в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 495. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Романтические», 70 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль