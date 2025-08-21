читать дальше

даже на горных серпантинах не укачивает. У нас были возможности осмотреть живописные городки побережья с самых выгодных ракурсов, посетили Позитано, Амальфи, Равелло, Изумрудную пещеру. Попробовали замечательный лемончелло, обедали в чудесной традиционной траттории в Амальфи, были в прекрасном соборе Св. Андрея Первозванного, гуляли по узким извилистым улочкам. Все было интересно и, несмотря на то, что мы прошли в этот день довольно много (машина далеко не везде может проехать в этих местах, все же, это не маленький ослик:-)), мы не чувствовали себя уставшими. Большое спасибо!