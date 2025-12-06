Мои заказы

Необычные дома в Амальфи

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Амальфи на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Амальфитанское побережье - мировое достояние
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Поход - горные деревни Италии
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Поход - горные деревни Италии
Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€90 за человека
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей (на байке)
На мотоцикле
13 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей
Погрузитесь в атмосферу южной Италии, исследуя Альберобелло на байке. Узнайте о труллях, легендах и символах, которые делают этот город уникальным
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€275 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    6 декабря 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Насыщенно, красиво, незабываемо! 👍
  • И
    Ирина
    25 ноября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился. Будем рекомендовать Станислава своим друзьям!
    Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравилсяСпасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравилсяСпасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравилсяСпасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравилсяСпасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравилсяСпасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравилсяСпасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравилсяСпасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравилсяСпасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился
  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Нам очень понравилось, было комфортно. Мы увидели много прекрасных мест
  • L
    Larisa
    9 октября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Прекрасная экскурсия, профессиональный гид, любит и знает свое дело. Прекрасный водитель. Все было отлично. Большое спасибо
  • Э
    Элина
    17 сентября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Если есть на свете рай, то это Амальфитанское побережье Италии. Станислав организовал и обеспечил нам день счастья в этом прекрасном
    читать дальше

    месте - показал чудесные уголки и места, скрытые от глаз большинства туристов, провез нас дорогами, на которых дух захватывало от пейзажей, накормил во вкуснейшем ресторане, а еще рассказал про изумительный по вкусу амальфитанский десерт Delizie al limone. Большая благодарность Станиславу за такой прекрасный день!!!

    Если есть на свете рай, то это Амальфитанское побережье Италии. Станислав организовал и обеспечил нам деньЕсли есть на свете рай, то это Амальфитанское побережье Италии. Станислав организовал и обеспечил нам деньЕсли есть на свете рай, то это Амальфитанское побережье Италии. Станислав организовал и обеспечил нам деньЕсли есть на свете рай, то это Амальфитанское побережье Италии. Станислав организовал и обеспечил нам деньЕсли есть на свете рай, то это Амальфитанское побережье Италии. Станислав организовал и обеспечил нам деньЕсли есть на свете рай, то это Амальфитанское побережье Италии. Станислав организовал и обеспечил нам день
  • Е
    Екатерина
    9 сентября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Провела прекрасный день со Станиславом! Станислав - очень комфортный гид, аккуратный водитель, приятный человек. Посмотрели красоты Амалфитанского побережья, я закупилась подарками всем друзьям и родственникам - не ширпотреб, а классные локальные продукты.
  • Н
    Наталья
    16 августа 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Прекрасный гид, отличная экскурсия, очень рады, что нашли такую прекрасную экскурсию
  • Я
    Янина
    6 августа 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Провели с Станиславом целый прекрасный день на Амальфитанском побережье — впечатления остались самые яркие и тёплые! Станислав — не только
    читать дальше

    очень знающий и увлечённый гид, но и внимательный, доброжелательный человек, с которым легко и приятно проводить время. Отдельное спасибо за чудесные фотографии — они стали отличным напоминанием о нашем путешествии. Рекомендуем от всей души!

  • Е
    Евгения
    30 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Были на экскурсии по Амальфитанскому побережью со Станиславом. Нам очень понравилось. Станислав - отличный рассказчик, опытный водитель комфортной большой машины:
    читать дальше

    даже на горных серпантинах не укачивает. У нас были возможности осмотреть живописные городки побережья с самых выгодных ракурсов, посетили Позитано, Амальфи, Равелло, Изумрудную пещеру. Попробовали замечательный лемончелло, обедали в чудесной традиционной траттории в Амальфи, были в прекрасном соборе Св. Андрея Первозванного, гуляли по узким извилистым улочкам. Все было интересно и, несмотря на то, что мы прошли в этот день довольно много (машина далеко не везде может проехать в этих местах, все же, это не маленький ослик:-)), мы не чувствовали себя уставшими. Большое спасибо!

    Были на экскурсии по Амальфитанскому побережью со Станиславом. Нам очень понравилось. Станислав - отличный рассказчик, опытныйБыли на экскурсии по Амальфитанскому побережью со Станиславом. Нам очень понравилось. Станислав - отличный рассказчик, опытныйБыли на экскурсии по Амальфитанскому побережью со Станиславом. Нам очень понравилось. Станислав - отличный рассказчик, опытныйБыли на экскурсии по Амальфитанскому побережью со Станиславом. Нам очень понравилось. Станислав - отличный рассказчик, опытный
  • T
    Tatjana
    23 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Станислав- отличный рассказчик, с обширными знаниями истории и культуры региона, экскурсия была интересной и насыщенной. С удовольствием вернёмся снова!
  • С
    Сурен
    19 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Отличная экскурсия с отличным гидом.
    Отличная экскурсия с отличным гидомОтличная экскурсия с отличным гидомОтличная экскурсия с отличным гидомОтличная экскурсия с отличным гидомОтличная экскурсия с отличным гидомОтличная экскурсия с отличным гидомОтличная экскурсия с отличным гидом
  • М
    Мария
    17 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Спасибо большое Станиславу за увлекательнейшую экскурсию!! 8 часов пролетели очень быстро. Посетили все знаковые места побережья Амальфи. Информация преподносилась развернуто,
    читать дальше

    но не перегружена фактами, именами и датами. Отдельное спасибо за совет по обеду - было очень вкусно!! Могу только пожелать Станиславу дальнейших успехов и новых путешественников!!

  • А
    Анастасия
    1 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    В Амальфи мы приехали специально, чтобы поездить со Станиславом по побережью, начитавшись отзывов. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный и
    читать дальше

    интересный человек. Экскурсия (с двумя подростками и 86 летней бабушкой) была легкой, приятной и интересной. Экскурсия спланирована грамотно, мы никуда не торопились, спокойно пообедали в чудесном ресторане по рекомендации Станислава. Кроме того, за 8 часов по серпантинам, никого ни разу не укачало. Искренне от души рекомендую всем, у кого будет день на Амальфийском побережье, провести в компании Ствнислава. А мы обязательно вернемся к Вам снова🤗

  • М
    Мария
    1 июля 2025
    Поход - горные деревни Италии
    Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья! Алина сделала отличные фотографии!
    Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья!Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья!Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья!Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья!Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья!Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья!Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья!
  • В
    Вероника
    19 мая 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Наша экскурсия по Амальфитанскому побережью превзошла все ожидания! Это живописные пейзажи, лазурное море, уютные городки — всё как с открытки.
    читать дальше

    Особенно хочется отметить нашего гида Станислава — он был не просто проводником, а настоящим рассказчиком с душой. Благодаря его увлекательным историям и искреннему увлечению регионом, мы увидели не только красоту, но и почувствовали дух этого места.

    Станислав был внимателен к деталям, всегда готов ответить на вопросы и посоветовать что-то особенное — от лучших ракурсов для фото до уютных кафе с местной кухней. Благодаря ему поездка стала по-настоящему живой и запоминающейся.

    Рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть Амальфи, а прочувствовать его сердцем!

  • А
    Анна
    30 апреля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Станислав замечательно проводит экскурсию, много и интересно рассказывает, показывает лучшие места. Отзывчивый, внимательный. Прекрасный водитель. Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Все было великолепно. Станислав встретил нас в Сорренто и мы поехали дальше по побережью. Станислав очень хорошо знаком с местностью и локальными легендами, очень внимателен к комфорту слушателей.
    Всем однозначно рекомендую!
    Все было великолепно. Станислав встретил нас в Сорренто и мы поехали дальше по побережью. Станислав оченьВсе было великолепно. Станислав встретил нас в Сорренто и мы поехали дальше по побережью. Станислав оченьВсе было великолепно. Станислав встретил нас в Сорренто и мы поехали дальше по побережью. Станислав оченьВсе было великолепно. Станислав встретил нас в Сорренто и мы поехали дальше по побережью. Станислав очень
  • l
    lyudmila
    8 апреля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Прекрасная прогулка! Очень тепло, по дружески, познавательно и невероятно красиво! Даже дождь и туман не испортил впечатление! Огромное спасибо!
    Прекрасная прогулка! Очень тепло, по дружески, познавательно и невероятно красиво! Даже дождь и туман не испортил впечатление! Огромное спасибо!Прекрасная прогулка! Очень тепло, по дружески, познавательно и невероятно красиво! Даже дождь и туман не испортил впечатление! Огромное спасибо!Прекрасная прогулка! Очень тепло, по дружески, познавательно и невероятно красиво! Даже дождь и туман не испортил впечатление! Огромное спасибо!Прекрасная прогулка! Очень тепло, по дружески, познавательно и невероятно красиво! Даже дождь и туман не испортил впечатление! Огромное спасибо!Прекрасная прогулка! Очень тепло, по дружески, познавательно и невероятно красиво! Даже дождь и туман не испортил впечатление! Огромное спасибо!Прекрасная прогулка! Очень тепло, по дружески, познавательно и невероятно красиво! Даже дождь и туман не испортил впечатление! Огромное спасибо!Прекрасная прогулка! Очень тепло, по дружески, познавательно и невероятно красиво! Даже дождь и туман не испортил впечатление! Огромное спасибо!Прекрасная прогулка! Очень тепло, по дружески, познавательно и невероятно красиво! Даже дождь и туман не испортил впечатление! Огромное спасибо!Прекрасная прогулка! Очень тепло, по дружески, познавательно и невероятно красиво! Даже дождь и туман не испортил впечатление! Огромное спасибо!Прекрасная прогулка! Очень тепло, по дружески, познавательно и невероятно красиво! Даже дождь и туман не испортил впечатление! Огромное спасибо!
  • М
    Марина
    23 октября 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Очень насыщенная программа на целый день. Гид отлично разбирается в достопримечательностях побережья, которые стоит посетить. Рекомендуем.
    Очень насыщенная программа на целый день. Гид отлично разбирается в достопримечательностях побережья, которые стоит посетить. РекомендуемОчень насыщенная программа на целый день. Гид отлично разбирается в достопримечательностях побережья, которые стоит посетить. РекомендуемОчень насыщенная программа на целый день. Гид отлично разбирается в достопримечательностях побережья, которые стоит посетить. РекомендуемОчень насыщенная программа на целый день. Гид отлично разбирается в достопримечательностях побережья, которые стоит посетить. Рекомендуем
  • Д
    Дарья
    16 октября 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Станислав помог нам провести прекрасный день на амальфитанском побережье. Был вовремя, закрыл все вопросы с логистикой, составил сбалансированную программу, посоветовал
    читать дальше

    хорошее место для обеда, дал нам возможность почилить и насладиться видами, не торопил, но следил за таймингом.
    Время пролетело незаметно, в обществе Станислава было очень комфортно.
    Посоветовал нам, как лучше построить программу самостоятельного посещения Капри - мы ей воспользовались и остались очень довольны.
    С радостью обратимся еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Амальфитанское побережье - мировое достояние
  2. Поход - горные деревни Италии
  3. Из Амальфи в Альберобелло - город труллей (на байке)
Какие места ещё посмотреть в Амальфи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в декабре 2025
Сейчас в Амальфи в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 300. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 65 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль