Индивидуальная
до 15 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари с магистром истории и доктором богословия: откройте тайны древнего города и его святых мест
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
€134 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Паломничество в Базилику Святого Николая и прогулка по Бари
Погрузитесь в атмосферу Бари, посетите базилику Святого Николая, улицу макарон и исторические памятники города. Узнайте о местных традициях и легендах
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
€147 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
Приглашаем в путешествие по Альберобелло и Локоротондо. Вас ждут трулли, старинные церкви и местное вино. Забронируйте незабываемую поездку
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€380 за всё до 4 чел.
