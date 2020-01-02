5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Шаг за шагом раскрыть главные и секретные места столицы Апулии на насыщеной обзорной экскурсии

Катя
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Катя – ваш гид
Бари — красивый, душевный и очень колоритный город, где случаются чудеса и исполняются заветные желания.

Вы погуляете по его извилистым улочкам, увидите основные достопримечательности и отыщете тайные уголки.

Я помогу расшифровать местную историю, традиции и менталитет, сделав все, чтобы вы надолго запомнили нашу встречу.
80 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Волшебный Бари
Волшебный Бари

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Бари
Вы погуляете по Старому городу и узнаете об удивительных событиях, происходивших здесь много веков назад. Рассмотрите христианские реликвии Кафедрального собора и посетите базилику Святителя Николая, в крипте которой хранятся мощи святого. А еще увидите замок XII века, построенный норманнами, и услышите интересные легенды, связанные с этим величественным древним укреплением.

Лучшие виды Бари
На одной уютной улочке вы понаблюдаете за тем, как местные жительницы вручную готовят самый популярный вид пасты под названием «ушки». Далее отправитесь в современную часть Бари, где увидите важнейшие площади, столб позора, ратушу, остатки дороги XVIII века и место, где находился первый порт. В завершение подниметесь на уцелевшую часть городской стены и насладитесь видом на море и построенный прямо на воде театр.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Волшебный Бари
Волшебный Бари
Волшебный Бари
Волшебный Бари
Волшебный Бари

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катя
Катя
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Катя. Я лицензированный гид, закончила римский университет Sapienza по специальности «туризм». Живу в Италии и работаю в туристической сфере более 12 лет. Чудесный регион Апулия люблю всей душой! С радостью покажу вам его лучшие места и расскажу о них самое интересное. Моя задача — встретить гостей, приезжающих в Апулию, с теплотой и радушием, как старых друзей, которым я открываю двери своего дома.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 января 2020
Волшебное путешествие в Бари. Море, церкви, вкусная еда, необычные места. Спасибо Кате за гостеприимство в Бари.
26 декабря 2019
Спасибо Кате за супер экскурсию!!!
4 декабря 2019
Мы остались очень довольны экскурсией и гидом. Мы посещали Бари с круизом и были вынуждены изменить время начала экскурсии из-за раннего прибытия лайнера. Катя оперативно отреагировала на нашу просьбу. Понравился и маршрут, и интересный рассказ по главные достопримечательности. Содержательно и по делу. Несмотря на дождь, у нас остались самые положительные впечатления от Бари, захотелось побывать там еще раз, но уже подольше. Были благодарны за рекомендацию кафе с чудесным кофе "эспрессино"!
1 ноября 2019
Все прошло отлично . Гид забрала из гостиницы. Сложилось общее впечатление о городе . Отдельное спасибо Кате что показала на какие местные деликатесы можно обратить внимание . Думаю это нужно внести в пункт обзорной экскурсии . Так как кто первый раз в Италии то это важно .
14 сентября 2019
Прекрасный и очень контактный экскурсовод Катя, очень доступно и здорово провела экскурсию по Бари!!!

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