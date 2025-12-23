5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по Старому городу и узнаете об удивительных событиях, происходивших здесь много веков назад. Рассмотрите христианские реликвии Кафедрального собора и посетите базилику Святителя Николая, в крипте которой хранятся мощи святого. А еще увидите замок XII века, построенный норманнами, и услышите интересные легенды, связанные с этим величественным древним укреплением.
Лучшие виды Бари
На одной уютной улочке вы понаблюдаете за тем, как местные жительницы вручную готовят самый популярный вид пасты под названием «ушки». Далее отправитесь в современную часть Бари, где увидите важнейшие площади, столб позора, ратушу, остатки дороги XVIII века и место, где находился первый порт. В завершение подниметесь на уцелевшую часть городской стены и насладитесь видом на море и построенный прямо на воде театр.
Организационные детали
Дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Бари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провела экскурсии для 445 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Катя. Я лицензированный гид, закончила римский университет Sapienza по специальности «туризм». Живу в Италии и работаю в туристической сфере более 18 лет. Чудесный регион читать дальшеуменьшить
Апулия люблю всей душой! С радостью покажу вам его лучшие места и расскажу о них самое интересное. Моя задача — встретить гостей, приезжающих в Апулию, с теплотой и радушием, как старых друзей, которым я открываю двери своего дома.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Прекрасная обзорная экскурсия с душой! Влюбились в Бари.
Во время круиза у нас была остановка в итальянском городе Бари. Хотелось за короткое время узнать все его изюминки и важные детали. Нашла читать дальшеуменьшить
на Tripster экскурсию от чудесной девушки Екатерины.
Заранее переписывались, и она подробно ответила на все вопросы. Меня все устроило, и вот настал долгожданный день.
Были немного удивлены, что, вместо Екатерины нас встретил ее супруг. И мы нисколько не пожалели! Нас была большая группа, и все остались в полном восторге от гида. Он с такой чуткостью и огромной любовью к своему городу рассказал нам всё, что мы хотели знать, и даже чуть больше. Общение было очень душевным и приятным.
После экскурсии мы пошли в забронированный ресторан (еще одна отличная рекомендация от гидов), вкусно пообедали и под большим впечатлением от этого прекрасного города вернулись на лайнер.
Очень здорово, что есть такие гиды, влюбленные в свои города, которые на русском языке могут рассказать о них с такой душой и профессионализмом. Спасибо большое!
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Лилия
От экскурсии остались исключительно положительные эмоции. Екатерина очень приятный собеседник, с большой любовью рассказывает об истории города, обладает глубокими знаниями о регионе. Однозначно рекомендую! Помимо прочего Екатерина порекомендовала прекрасные места для перекуса и ужина. Время пролетело так незаметно, что в идеале хотелось бы, чтобы экскурсия шла на час дольше ☺️
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Татьяна
Катя- прекрасный рассказчик! Умная, тактичная, эмоционально увлекла всю нашу группу! Рекомендую! Это лучшее начало отпуска в Бари! Если вы хотите живую и увлекательную экскурсию- вам к Катерине!! Нам ответили на все вопросы и порекомендовали лучший план отпуска) лучшие места для путешествий, ужинов и шоппинга) Спасибо еще раз! Обнимаем!
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Полина
Посетили Бари (Италия) вчетвером — две пары — с гидом Катей, и все остались очень довольны!
Катя — замечательный экскурсовод: знающая, интересная и очень живая рассказчица. Обзорная экскурсия прошла на одном читать дальшеуменьшить
дыхании — с юмором, яркими историями и таким задором, что время пролетело абсолютно незаметно. Было очень интересно, скучать не пришлось ни минуты. Мы воспользовались всеми рекомендациями и советами Кати, за что ей очень благодарны.
Все четверым всё очень понравилось. Однозначно рекомендуем этого гида!