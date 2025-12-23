5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Бари - красивый и душевный город, где случаются чудеса и исполняются желания.Прогулка по извилистым улочкам, посещение Кафедрального собора и базилики Святителя Николая, осмотр замка XII века и наблюдение за приготовлением

пасты «ушки» - все это ждет вас на экскурсии. Вы узнаете о важных событиях прошлого, увидите важнейшие площади и столб позора, подниметесь на городскую стену и насладитесь видом на море и театр на воде. Дополнительные расходы не предусмотрены

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Бари

Вы погуляете по Старому городу и узнаете об удивительных событиях, происходивших здесь много веков назад. Рассмотрите христианские реликвии Кафедрального собора и посетите базилику Святителя Николая, в крипте которой хранятся мощи святого. А еще увидите замок XII века, построенный норманнами, и услышите интересные легенды, связанные с этим величественным древним укреплением.

Лучшие виды Бари

На одной уютной улочке вы понаблюдаете за тем, как местные жительницы вручную готовят самый популярный вид пасты под названием «ушки». Далее отправитесь в современную часть Бари, где увидите важнейшие площади, столб позора, ратушу, остатки дороги XVIII века и место, где находился первый порт. В завершение подниметесь на уцелевшую часть городской стены и насладитесь видом на море и построенный прямо на воде театр.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.