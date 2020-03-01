Юлия и Лина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Благоухающая Сарагоцца

Мы начнем прогулку на площади Святого Франциска, где вы рассмотрите базилику в не свойственном для Болоньи готическом стиле. Далее, по средневековым улочкам, отправимся в чудесный жилой район Сарагоцца с очаровательными виллами и садами. Здесь можно бродить целую вечность, вдыхая ароматы магнолии, наслаждаясь гармонией форм и цветов и наблюдая за жизнью местных!

Живописная тропа к храму Святого Луки

Оставив позади главные городские ворота, мы отправимся к расположенному на холме храму Святого Луки. Он является центром христианского паломничества, так как хранит в своих стенах икону Девы Марии с младенцем, написанную святым Лукой. По пути к храму вы пройдете под 666 арками-портиками и насладитесь видами на Болонью и холмы Эмилии-Романьи. А в финале, по желанию, подниметесь на террасу с панорамой на 180 градусов.

Болонья изнутри

Вы услышите много историй о работе, семейных традициях, образовании и менталитете итальянцев. Развенчаете некоторые стереотипы о местной жизни и поймете, в чем же заключается особенный шарм Болоньи. А если пожелаете, попробуете местный манящий кофе, сладости или даже легкий «аперитиво» и окончательно погрузитесь в нежную болонскую «дольче виту».