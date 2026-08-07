Юлия и Лина проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия по Болонье предлагает уникальную возможность исследовать древние площади и ворота, прогуляться по цветущему кварталу Сарагоцца и узнать много нового об истории и культуре города.Пройдя под 666 арками-портиками, вы подниметесь

к храму Святого Луки, который является центром христианского паломничества. По пути вас ждут живописные виды на Болонью и холмы Эмилии-Романьи. Также экскурсия включает в себя рассказы о жизни и традициях итальянцев, что позволит вам лучше понять местный менталитет. В завершение вы сможете насладиться местными сладостями или легким "аперитиво", погружаясь в атмосферу болонской "дольче виту"

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Благоухающая Сарагоцца

Мы начнем прогулку на площади Святого Франциска, где вы рассмотрите базилику в не свойственном для Болоньи готическом стиле. Далее, по средневековым улочкам, отправимся в чудесный жилой район Сарагоцца с очаровательными виллами и садами. Здесь можно бродить целую вечность, вдыхая ароматы магнолии, наслаждаясь гармонией форм и цветов и наблюдая за жизнью местных!

Живописная тропа к храму Святого Луки

Оставив позади главные городские ворота, мы отправимся к расположенному на холме храму Святого Луки. Он является центром христианского паломничества, так как хранит в своих стенах икону Девы Марии с младенцем, написанную святым Лукой. По пути к храму вы пройдете под 666 арками-портиками и насладитесь видами на Болонью и холмы Эмилии-Романьи. А в финале, по желанию, подниметесь на террасу с панорамой на 180 градусов.

Болонья изнутри

Вы услышите много историй о работе, семейных традициях, образовании и менталитете итальянцев. Развенчаете некоторые стереотипы о местной жизни и поймете, в чем же заключается особенный шарм Болоньи. А если пожелаете, попробуете местный манящий кофе, сладости или даже легкий «аперитиво» и окончательно погрузитесь в нежную болонскую «дольче виту».

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые уже знакомы с основными достопримечательностями и хотят углубить свои знания о городе.

Организационные детали