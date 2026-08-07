Юлия и Лина проводит ещё 1 экскурсию

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Нетуристическая Болонья

Индивидуальная экскурсия по Болонье: откройте для себя скрытые жемчужины города и насладитесь его уникальной атмосферой
Экскурсия по Болонье предлагает уникальную возможность исследовать древние площади и ворота, прогуляться по цветущему кварталу Сарагоцца и узнать много нового об истории и культуре города.

Пройдя под 666 арками-портиками, вы подниметесь
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к храму Святого Луки, который является центром христианского паломничества. По пути вас ждут живописные виды на Болонью и холмы Эмилии-Романьи.

Также экскурсия включает в себя рассказы о жизни и традициях итальянцев, что позволит вам лучше понять местный менталитет.

В завершение вы сможете насладиться местными сладостями или легким "аперитиво", погружаясь в атмосферу болонской "дольче виту"

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические места
  • 🌿 Цветущий квартал Сарагоцца
  • 🏞 Живописная тропа к храму Святого Луки
  • 📜 Интересные рассказы о местной жизни
  • 🍰 Возможность попробовать местные сладости и напитки
Нетуристическая Болонья
Нетуристическая Болонья
Нетуристическая Болонья

Что можно увидеть

  • Площадь Святого Франциска
  • Базилика Святого Франциска
  • Квартал Сарагоцца
  • Храм Святого Луки

Описание экскурсии

Благоухающая Сарагоцца

Мы начнем прогулку на площади Святого Франциска, где вы рассмотрите базилику в не свойственном для Болоньи готическом стиле. Далее, по средневековым улочкам, отправимся в чудесный жилой район Сарагоцца с очаровательными виллами и садами. Здесь можно бродить целую вечность, вдыхая ароматы магнолии, наслаждаясь гармонией форм и цветов и наблюдая за жизнью местных!

Живописная тропа к храму Святого Луки

Оставив позади главные городские ворота, мы отправимся к расположенному на холме храму Святого Луки. Он является центром христианского паломничества, так как хранит в своих стенах икону Девы Марии с младенцем, написанную святым Лукой. По пути к храму вы пройдете под 666 арками-портиками и насладитесь видами на Болонью и холмы Эмилии-Романьи. А в финале, по желанию, подниметесь на террасу с панорамой на 180 градусов.

Болонья изнутри

Вы услышите много историй о работе, семейных традициях, образовании и менталитете итальянцев. Развенчаете некоторые стереотипы о местной жизни и поймете, в чем же заключается особенный шарм Болоньи. А если пожелаете, попробуете местный манящий кофе, сладости или даже легкий «аперитиво» и окончательно погрузитесь в нежную болонскую «дольче виту».

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые уже знакомы с основными достопримечательностями и хотят углубить свои знания о городе.

Организационные детали

  • Будьте готовы 40 минут неспешно подниматься на холм и 30 минут спускаться назад по ступенькам
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • В стоимость не включено посещение панорамной террасы — 5 евро с человека
  • Чтобы экскурсия состоялась, нужно внести предоплату на сайте минимум за сутки до начала

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади San Francesco
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Болонье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 438 туристов
Мы — команда лицензированных гидов, искусствоведов и экспертов в области культуры. Живём в Италии, окончили Болонский университет по специальности «История и искусство», работали в музеях и театрах. В нашей профессиональной
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копилке — более 300 экскурсий по Болонье и более 100 по другим городам и странам. Любим своё дело и с удовольствием делимся знаниями. Экскурсии проводят гиды-профессионалы: вдохновляющие рассказчики с глубокими знаниями истории, искусства и итальянской гастрономии. Предлагаем разные программы, но все они объединены высоким качеством, многогранными впечатлениями и лёгкой, душевной атмосферой. Для нас важно, чтобы вы получили удовольствие от путешествия.

Входит в следующие категории Болоньи

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