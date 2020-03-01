Юлия и Лина проводит ещё 1 экскурсию

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Погулять по самому красивому жилому району города и подняться по холмам к старинному храму

Юлия и Лина
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Юлия и Лина – ваш гид
Вы рассмотрите древние площади и ворота, исследуете цветущий квартал Сарагоцца и узнаете много нового об истории, культуре и значении Болоньи.

А еще преодолеете участок тропы паломников, прикоснетесь к духовному и насладитесь гармонией архитектуры и природы.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Встреча на площади San Francesco
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Нетуристическая Болонья
Нетуристическая Болонья

Что вас ожидает

Благоухающая Сарагоцца
Мы начнем прогулку на площади Святого Франциска, где вы рассмотрите базилику в не свойственном для Болоньи готическом стиле. Далее, по средневековым улочкам, отправимся в чудесный жилой район Сарагоцца с очаровательными виллами и садами. Здесь можно бродить целую вечность, вдыхая ароматы магнолии, наслаждаясь гармонией форм и цветов и наблюдая за жизнью местных!

Живописная тропа к храму Святого Луки
Оставив позади главные городские ворота, мы отправимся к расположенному на холме храму Святого Луки. Он является центром христианского паломничества, так как хранит в своих стенах икону Девы Марии с младенцем, написанную святым Лукой. По пути к храму вы пройдете под 666 арками-портиками и насладитесь видами на Болонью и холмы Эмилии-Романьи. А в финале, по желанию, подниметесь на террасу с панорамой на 180 градусов.

Болонья изнутри
Вы услышите много историй о работе, семейных традициях, образовании и менталитете итальянцев. Развенчаете некоторые стереотипы о местной жизни и поймете, в чем же заключается особенный шарм Болоньи. А если пожелаете, попробуете местный манящий кофе, сладости или даже легкий «аперитиво» и окончательно погрузитесь в нежную болонскую «дольче виту».

Организационные детали

  • Будьте готовы 40 минут неспешно подниматься на холм и 30 минут спускаться назад по ступенькам
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • В стоимость не включено посещение панорамной террасы — 5 евро с человека
Нетуристическая Болонья
Нетуристическая Болонья
Нетуристическая Болонья
Нетуристическая Болонья
Нетуристическая Болонья
Нетуристическая Болонья
Нетуристическая Болонья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади San Francesco.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия и Лина
Юлия и Лина
Мы — Юлия и Лина, организаторы приключений. Юлия — культуролог-искусствовед, театровед, преподаватель итальянского. Закончила второе высшее в Болонском университете, за 6 лет жизни в Бо (как здесь называют Болонью) нежно полюбила этот город и все его чарующие изюминки. Лина — гид, превосходно погружающий в итальянский мир и увлекающий рассказом об истории, культуре и традициях Италии.
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Юлия и Лина проводит ещё 1 экскурсию

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