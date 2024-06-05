Е Елена Эпоха династии Эсте в облике Феррары Мы были с мужем проездом в Болонии. И нам очень повезло, что экскурсию нам провела Юлия! Обязательно вернемся в этот незабываемый город с такой богатой историей. Спасибо большое за интересную и увлекательную прогулку! До новых встреч!!!

G Gleb Болонский университет: тысяча лет истории читать дальше вечером встретились с друзьями итальянцами, то уже было что обсудить. Ольга увлекла не только взрослых, но и ребенка. Рассказала массу всего интересного 🙏🙏🙏 Спасибо огромное за экскурсию👍🏻 За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные достопримечательности. А главное, когда

М Марина Болонский университет: тысяча лет истории читать дальше яркое представлении о жизни города, студентов. Были на экскурсии с детьми. Это очень большая редкость: так надолго захватить внимание детей! . Правда, и Ольге пришлось за это "расплачиваться" отвечая на огромное колличество их вопросов. Необыкновенное радушие, изящная подача материала, умение заинтересовать, заинтриговать, вызвать детей на диалог сделало экскурсию незабываемой. Мы обязательно вернемся! Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Мы получили

О Ольга От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.

А Александр От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷

А Анна Болонья: путешествие в мир искусства На экскурсии были семьёй, включая подростка. Всем нам очень понравился и маршрут и содержание экскурсии и организация. Ольга нам очень красиво представила город. Мы хотим вернуться еще раз. Спасибо за экскурсию

E Ellen Болонский университет: тысяча лет истории читать дальше его достопримечательностях, так что эта экскурсия не только об истории университета, но и о других значимых местах города. Было интересно, легко, информативно! Очень советую для первого знакомства с городом! Спасибо, Ольга! Замечательная экскурсия! Очень хорошо продуман маршрут, по пути от места встречи до здания университета Ольга рассказывала об истории города и

М Михаил От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей читать дальше программа оставила самые приятные впечатления. Экскурсия прошла в приятном темпе, получили достаточно информации для первого знакомства с историей города. Получили ответы на частные вопросы, Ольга рекомендовала местные гастрономичкские специалитеты. Огромное спасибо! Ольга-лицензированный гид, окончила болонский университет. Специалист, который много лет прожил в этом городе и изнутри знает его жизнь. Встреча и

Ю Юлия Болонья: путешествие в мир искусства читать дальше приятна в общении. Никаких долгих стояний на одном месте, постоянная динамика в повествовании, время пролетело незаметно. Мысленно себе поставила «галочку», что если когда-то еще будем в Болонье, то я знаю, какой гид нам нужен. Большое, большое спасибо Были в Болонье проездом и Ольге удалось показать нам практически все самые значимые достопримечательности. Ее информация воспринималась легко, сама она