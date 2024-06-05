Экскурсии Болоньи об истории и архитектуре

Найдено 7 экскурсий в категории «История и архитектура» в Болонье на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Эпоха династии Эсте в облике Феррары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Эпоха династии Эсте в облике Феррары: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
240 за всё до 8 чел.
Болонский университет: тысяча лет истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Болонский университет: тысячелетняя история образования и науки
Погрузитесь в уникальную атмосферу старейшего университета Европы, где учились Данте и Коперник
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Болонья: путешествие в мир искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Болонья: путешествие в мир искусства - эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, посетив великолепные базилики и насладившись шедеврами знаменитых художников
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 5 чел.
Доцца: самый красивый борго Италии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Доцца: самый красивый борго Италии
Оказаться в музее под открытым небом, изучить знаменитые муралес и заглянуть в старинную крепость
Начало: На Piazza Rocca в городе Доцца
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по загадочной Болонье
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по загадочной Болонье
Оцените красоту Болоньи и запечатлейте незабываемые моменты с профессиональным фотографом. Лучшие декорации для семейных, романтических и сольных снимков
Начало: У фонтана Нептуна
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    Мы были с мужем проездом в Болонии. И нам очень повезло, что экскурсию нам провела Юлия! Обязательно вернемся в этот незабываемый город с такой богатой историей. Спасибо большое за интересную и увлекательную прогулку! До новых встреч!!!
  • G
    Gleb
    19 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные достопримечательности. А главное, когда
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    вечером встретились с друзьями итальянцами, то уже было что обсудить. Ольга увлекла не только взрослых, но и ребенка. Рассказала массу всего интересного 🙏🙏🙏 Спасибо огромное за экскурсию👍🏻

    За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Мы получили
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    яркое представлении о жизни города, студентов. Были на экскурсии с детьми. Это очень большая редкость: так надолго захватить внимание детей! . Правда, и Ольге пришлось за это "расплачиваться" отвечая на огромное колличество их вопросов. Необыкновенное радушие, изящная подача материала, умение заинтересовать, заинтриговать, вызвать детей на диалог сделало экскурсию незабываемой. Мы обязательно вернемся!

    Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный иСпасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный иСпасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷
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  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Болонья: путешествие в мир искусства
    На экскурсии были семьёй, включая подростка. Всем нам очень понравился и маршрут и содержание экскурсии и организация. Ольга нам очень красиво представила город. Мы хотим вернуться еще раз. Спасибо за экскурсию
  • E
    Ellen
    1 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Замечательная экскурсия! Очень хорошо продуман маршрут, по пути от места встречи до здания университета Ольга рассказывала об истории города и
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    его достопримечательностях, так что эта экскурсия не только об истории университета, но и о других значимых местах города. Было интересно, легко, информативно! Очень советую для первого знакомства с городом! Спасибо, Ольга!

  • М
    Михаил
    30 апреля 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Ольга-лицензированный гид, окончила болонский университет. Специалист, который много лет прожил в этом городе и изнутри знает его жизнь. Встреча и
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    программа оставила самые приятные впечатления. Экскурсия прошла в приятном темпе, получили достаточно информации для первого знакомства с историей города. Получили ответы на частные вопросы, Ольга рекомендовала местные гастрономичкские специалитеты. Огромное спасибо!

    Ольга-лицензированный гид, окончила болонский университет. Специалист, который много лет прожил в этом городе и изнутри знает
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Болонья: путешествие в мир искусства
    Были в Болонье проездом и Ольге удалось показать нам практически все самые значимые достопримечательности. Ее информация воспринималась легко, сама она
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    приятна в общении. Никаких долгих стояний на одном месте, постоянная динамика в повествовании, время пролетело незаметно. Мысленно себе поставила «галочку», что если когда-то еще будем в Болонье, то я знаю, какой гид нам нужен. Большое, большое спасибо

  • Л
    Лариса
    22 июля 2023
    Эпоха династии Эсте в облике Феррары
    У нас была экскурсовод Екатерина, все было замечательно. Несмотря на жуткую жару и закрытие замка в день экскурсии, который мы хотели посетить, оказалось, что именно в этот день выходной в замке. Интересно, эмоционально, не перегружено. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «История и архитектура»

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  3. Болонский университет: тысяча лет истории
  4. Болонья: путешествие в мир искусства
  5. Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Болонье в июне 2024
Сейчас в Болонье в категории "История и архитектура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 147 до 240. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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