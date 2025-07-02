Вас ждет увлекательное путешествие в историю Болоньи. Исследуйте акрополь и некрополь этрусков, узнайте о персонажах, стоявших у истоков Болонского университета. Пройдитесь по древней римской дороге и узнайте секреты строительства портиков и башен. Погрузитесь в эпоху сражений гвельфов и гибеллинов, и откройте для себя, почему юлианский календарь нуждался в реформе. Это уникальная возможность узнать, как появились куклы-буратино и кто изобрел Wi-Fi

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Болонье

Ольга Ваш гид в Болонье

Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Описание экскурсии

Я покажу вам акрополь и некрополь этрусков

Познакомлю с персонажами, которые способствовали образованию Болонского университета

Вы увидите участок римской дороги в оригинале и узнаете, каким образом строили портики и башни

Поговорим об основных сражениях гвельфов и гибеллинов

Вы поймёте, почему юлианский календарь нуждался в реформе и при каком папе римском это произошло

Во время экскурсии мы:

поучаствуем в сражении римлян и галлов

пройдёмся по римской дороге via Aemilia, построенной во 2 веке до н. э.

заглянем в кукольный театр и узнаем, благодаря кому появились куклы-буратино

разберём технологию приготовления мортаделлы

Вы узнаете, почему произошла реформа календаря, где находятся самые известные солнечные часы, кто является автором теории часовых поясов и кто первым изобрел Wi-fi. И многое другое!

Организационные детали

Билет оплачивается отдельно: взрослый — €10, дети от 13 до 18 лет — €5, до 12 лет включительно — бесплатно