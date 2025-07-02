Вас ждет увлекательное путешествие в историю Болоньи.
Исследуйте акрополь и некрополь этрусков, узнайте о персонажах, стоявших у истоков Болонского университета. Пройдитесь по древней римской дороге и узнайте секреты строительства портиков и башен.
Погрузитесь в эпоху сражений гвельфов и гибеллинов, и откройте для себя, почему юлианский календарь нуждался в реформе. Это уникальная возможность узнать, как появились куклы-буратино и кто изобрел Wi-Fi
Исследуйте акрополь и некрополь этрусков, узнайте о персонажах, стоявших у истоков Болонского университета. Пройдитесь по древней римской дороге и узнайте секреты строительства портиков и башен.
Погрузитесь в эпоху сражений гвельфов и гибеллинов, и откройте для себя, почему юлианский календарь нуждался в реформе. Это уникальная возможность узнать, как появились куклы-буратино и кто изобрел Wi-Fi
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические артефакты
- 📜 Погружение в древние цивилизации
- 🛤️ Прогулка по римской дороге
- 🎭 Визит в кукольный театр
- 🍖 Секреты приготовления мортаделлы
Что можно увидеть
- Акрополь этрусков
- Некрополь этрусков
- Римская дорога via Aemilia
- Кукольный театр
Описание экскурсии
- Я покажу вам акрополь и некрополь этрусков
- Познакомлю с персонажами, которые способствовали образованию Болонского университета
- Вы увидите участок римской дороги в оригинале и узнаете, каким образом строили портики и башни
- Поговорим об основных сражениях гвельфов и гибеллинов
- Вы поймёте, почему юлианский календарь нуждался в реформе и при каком папе римском это произошло
Во время экскурсии мы:
- поучаствуем в сражении римлян и галлов
- пройдёмся по римской дороге via Aemilia, построенной во 2 веке до н. э.
- заглянем в кукольный театр и узнаем, благодаря кому появились куклы-буратино
- разберём технологию приготовления мортаделлы
Вы узнаете, почему произошла реформа календаря, где находятся самые известные солнечные часы, кто является автором теории часовых поясов и кто первым изобрел Wi-fi. И многое другое!
Организационные детали
Билет оплачивается отдельно: взрослый — €10, дети от 13 до 18 лет — €5, до 12 лет включительно — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На via Castiglione
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 298 туристов
Я профессиональный лицензированный гид региона Эмилия-Романья, дипломированный историк искусства. Выпускница Московской государственной юридической академии (МГЮА) и Болонского университета. Проживаю в Болонье с 2007 года, работаю гидом с 2014-го. С огромным удовольствием стану вашим проводником по нашему богатейшему региону, который славится своим художественным наследием, производством эксклюзивных авто и потрясающей кухней. До скорой встречи в прекрасной Италии!Задать вопрос
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