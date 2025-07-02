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Исторический музей: настоящее погружение в прошлое

Узнайте историю Болоньи от древних этрусков до современности. Встречайте персонажей, строивших университет, и исследуйте римские дороги
Вас ждет увлекательное путешествие в историю Болоньи.

Исследуйте акрополь и некрополь этрусков, узнайте о персонажах, стоявших у истоков Болонского университета. Пройдитесь по древней римской дороге и узнайте секреты строительства портиков и башен.

Погрузитесь в эпоху сражений гвельфов и гибеллинов, и откройте для себя, почему юлианский календарь нуждался в реформе. Это уникальная возможность узнать, как появились куклы-буратино и кто изобрел Wi-Fi

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические артефакты
  • 📜 Погружение в древние цивилизации
  • 🛤️ Прогулка по римской дороге
  • 🎭 Визит в кукольный театр
  • 🍖 Секреты приготовления мортаделлы
Исторический музей: настоящее погружение в прошлое
Исторический музей: настоящее погружение в прошлое
Исторический музей: настоящее погружение в прошлое
Ближайшие даты:
7
июл9
июл10
июл11
июл14
июл16
июл17
июл
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Что можно увидеть

  • Акрополь этрусков
  • Некрополь этрусков
  • Римская дорога via Aemilia
  • Кукольный театр

Описание экскурсии

  • Я покажу вам акрополь и некрополь этрусков
  • Познакомлю с персонажами, которые способствовали образованию Болонского университета
  • Вы увидите участок римской дороги в оригинале и узнаете, каким образом строили портики и башни
  • Поговорим об основных сражениях гвельфов и гибеллинов
  • Вы поймёте, почему юлианский календарь нуждался в реформе и при каком папе римском это произошло

Во время экскурсии мы:

  • поучаствуем в сражении римлян и галлов
  • пройдёмся по римской дороге via Aemilia, построенной во 2 веке до н. э.
  • заглянем в кукольный театр и узнаем, благодаря кому появились куклы-буратино
  • разберём технологию приготовления мортаделлы

Вы узнаете, почему произошла реформа календаря, где находятся самые известные солнечные часы, кто является автором теории часовых поясов и кто первым изобрел Wi-fi. И многое другое!

Организационные детали

Билет оплачивается отдельно: взрослый — €10, дети от 13 до 18 лет — €5, до 12 лет включительно — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На via Castiglione
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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