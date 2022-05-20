Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Божественная Флоренция (тур по улицам Данте)

Во время экскурсии я подробно расскажу вам, как протекала повседневная жизнь во Флоренции во времена Данте

Во время экскурсии я подробно расскажу вам, как протекала повседневная жизнь во Флоренции во времена Данте.

Суровое, неистовое и восхитительное время.

Период драматичный, но полный энергии, творчества и вдохновения.

Вызывает неподдельный интерес изучение флорентийского общества, тема актуальная и в наше время, чтобы понять мир и его механизмы.

Нужно только выбрать проводника и город сам нам поведает свои тайны.

Эту роль мы доверим Данте Алигьери (1265–1321).
Божественная Флоренция (тур по улицам Данте)
Божественная Флоренция (тур по улицам Данте)
Божественная Флоренция (тур по улицам Данте)
Божественная Флоренция (тур по улицам Данте)
Божественная Флоренция (тур по улицам Данте)
Божественная Флоренция (тур по улицам Данте)

Что вас ожидает:

«Эпоха Данте»

Флоренция — земля обетованная для людей искусства и всех любителей прекрасного! Родина итальянского Ренессанса — самого блистательного периода, который когда-либо знало человечество. Ни один другой город не подарил миру столько ярких умов и блестящих идей, в столь короткий промежуток времени! В чём секрет такого сияния? Почему зародился Ренессанс и, что самое интересное, почему это произошло именно во Флоренции? Ответы на эти вопросы следует искать в Средневековье — яркой и противоречивой эпохе, и по сей день обладающей удивительной притягательностью и мрачным очарованием, а именно в Средневековой цивилизации XIII–XIV веков, в так называемой «эпохе Данте»!

Следы Великого Поэта в «колыбели» Возрождения

Приглашаю вас в увлекательный и познавательный тур, который позволит обратиться к истокам, к той самой «колыбели» в которой зародится нежный росток нового мировоззрения. Вы ощутите себя сопричастным к долгой, полной захватывающих событий, древней истории города. Истории абсолютно непредсказуемой и противоречивой, сотканной из жестоких стычек, лютой ненависти и кровной вражды, но и из постоянного поиска новых решений в политике. Истории роста торговли и банковской деятельности, сказочно быстро накопленных купеческих капиталов, неистовой, бесстыдной и невиданной доселе роскоши, но и милосердия и солидарности с нищими, больными и сиротами. В конце-концов, истории людей беспринципных, часто богохульников и нечестивцев, как и людей непоколебимой и страстной веры.
В этом городе следы Великого Поэта неуловимы и вместе с тем отчётливо ощутимы. Дух Данте гуляет по узким улочкам Флоренции, а его культурное наследие продолжает будоражить умы любознательных и романтиков! Здесь можно исходить весь город по следам великого гения и с его помощью стать ближе к чуду, которое родилось здесь когда-то. Вы пройдётесь по историческому центру, увидите все основные достопримечательности и откроете для себя менее известные потаённые уголки, окунувшись в атмосферу средневекового города.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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