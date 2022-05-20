Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Что вас ожидает:

«Эпоха Данте»

Флоренция — земля обетованная для людей искусства и всех любителей прекрасного! Родина итальянского Ренессанса — самого блистательного периода, который когда-либо знало человечество. Ни один другой город не подарил миру столько ярких умов и блестящих идей, в столь короткий промежуток времени! В чём секрет такого сияния? Почему зародился Ренессанс и, что самое интересное, почему это произошло именно во Флоренции? Ответы на эти вопросы следует искать в Средневековье — яркой и противоречивой эпохе, и по сей день обладающей удивительной притягательностью и мрачным очарованием, а именно в Средневековой цивилизации XIII–XIV веков, в так называемой «эпохе Данте»!

Следы Великого Поэта в «колыбели» Возрождения

Приглашаю вас в увлекательный и познавательный тур, который позволит обратиться к истокам, к той самой «колыбели» в которой зародится нежный росток нового мировоззрения. Вы ощутите себя сопричастным к долгой, полной захватывающих событий, древней истории города. Истории абсолютно непредсказуемой и противоречивой, сотканной из жестоких стычек, лютой ненависти и кровной вражды, но и из постоянного поиска новых решений в политике. Истории роста торговли и банковской деятельности, сказочно быстро накопленных купеческих капиталов, неистовой, бесстыдной и невиданной доселе роскоши, но и милосердия и солидарности с нищими, больными и сиротами. В конце-концов, истории людей беспринципных, часто богохульников и нечестивцев, как и людей непоколебимой и страстной веры.

В этом городе следы Великого Поэта неуловимы и вместе с тем отчётливо ощутимы. Дух Данте гуляет по узким улочкам Флоренции, а его культурное наследие продолжает будоражить умы любознательных и романтиков! Здесь можно исходить весь город по следам великого гения и с его помощью стать ближе к чуду, которое родилось здесь когда-то. Вы пройдётесь по историческому центру, увидите все основные достопримечательности и откроете для себя менее известные потаённые уголки, окунувшись в атмосферу средневекового города.

Важная информация: