1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по средневековым борго Тосканы
Посетить живописные старинные деревни и увидеть нетуристическую Италию на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На станции Montevarchi
«Мы побродим по узким каменным улицам, наслаждаясь видами реки и сельской атмосферой»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Бесстыдная Флоренция: бордели и проституция в колыбели Ренессанса
Открыть тёмную сторону тосканской столицы
Начало: На площади Santa Maria Novella
«Во Флоренции есть улица Красивых женщин, улица Любви, улица Постыдная, и названы они так неспроста»
18 июня в 15:00
19 июня в 14:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские убийства
Погрузитесь в захватывающий мир истории Флоренции, раскрывая тайны знаменитого рода Медичи
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKarina10 июня 2024Замечательная экскурсия! Нам очень понравилось! Гуля нас встретила на машине,очень удобно! Красивые локации,фото! Благодарю☺️
- ММарина31 декабря 2023Экскурсия очень понравилась, нестандартная и интересная.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 167. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Флоренции. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод