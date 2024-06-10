Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» во Флоренции на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по средневековым борго Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Путешествие по средневековым борго Тосканы
Посетить живописные старинные деревни и увидеть нетуристическую Италию на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На станции Montevarchi
«Мы побродим по узким каменным улицам, наслаждаясь видами реки и сельской атмосферой»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
167 за всё до 4 чел.
Бесстыдная Флоренция: бордели и проституция в колыбели Ренессанса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Бесстыдная Флоренция: бордели и проституция в колыбели Ренессанса
Открыть тёмную сторону тосканской столицы
Начало: На площади Santa Maria Novella
«Во Флоренции есть улица Красивых женщин, улица Любви, улица Постыдная, и названы они так неспроста»
18 июня в 15:00
19 июня в 14:00
100 за всё до 10 чел.
Флорентийские убийства
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские убийства
Погрузитесь в захватывающий мир истории Флоренции, раскрывая тайны знаменитого рода Медичи
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по средневековым борго Тосканы
  2. Бесстыдная Флоренция: бордели и проституция в колыбели Ренессанса
  3. Флорентийские убийства
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 167. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Флоренции. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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