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Экскурсия по ранним шедеврам ренессансной живописи Мазаччо

Шорена
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Шорена – ваш гид
Мы исследуем один из самых важных и старинных памятников итальянской ренессансной живописи – капеллу Бранкаччи.

Вы узнаете о ключевых работах гениального Мазаччи, поймете принципы воздушной перспективы и узнаете, почему с капеллой связан переломный момент в истории искусства.

После нашей экскурсии вы сможете отличать друг от друга стили и творческое видение трёх известнейших художников раннего Возрождения: Мазаччо, Мазолино и Фелиппино Липпи.
66 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Капелла Бранкаччи: фрески, изменившие историю
Капелла Бранкаччи: фрески, изменившие историю

Что вас ожидает

Судьба семьи Бранкаччи

Вы узнаете историю капеллы, которая на протяжении четырех веков принадлежала влиятельной семье Бранкаччи. Почему во Флоренции чудом сохранилась маленькая церковь, при которой построена капелла? Какие трагические события постигли семью Бранкаччи из-за противостояния с родом Медичи? Всё это я расскажу вам на нашей экскурсии.

Гениальные фрески Мазаччо

В капелле Бранкаччи находятся первые изображения обнажённого человеческого тела в истории ренессансной живописи, и принадлежат они самому известному художнику начала XV века – Мазаччо. Вы узнаете о жизни, творческом пути и наследии художника, который за 27 лет своей жизни изменил ход искусства. Я расскажу и покажу вам особенности линейной и воздушной перспективы, которую впервые применил именно Мазаччо. Вы поймете, почему шедевры художника отличают чёткость линий и способность проникать в характеры изображаемых лиц. Кроме Мазаччо в капелле работали два других художника: Мазолино и Филиппино Липпи, их работы мы также разберем.

Кому подходит эта экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с искусством, понять и полюбить его, а также истинным ценителям живописи.

Организационные детали

На экскурсию можно ходить с детьми (старше 7 лет), так как гениальный художник очень просто и доходчиво рассказывает нам истории, подробно иллюстрируя их.

Капелла Бранкаччи: фрески, изменившие историю
Капелла Бранкаччи: фрески, изменившие историю
Капелла Бранкаччи: фрески, изменившие историю
Капелла Бранкаччи: фрески, изменившие историю
Капелла Бранкаччи: фрески, изменившие историю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Шорена
Шорена
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Гуляя по этому замечательному городу, мы сможем с вами путешествовать во времени, мы окунёмся в атмосферу тёмного средневековья, а перейдя через улицу, окажемся во Флоренции эпохи Возрождения. Я с удовольствием раскрою вам тайны итальянского искусства и познакомлю вас с особенностями итальянской жизни, национальной кухни и виноделия.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лариса
10 января 2019
Отличная, интересная и познавательная экскурсия. Капелла достойна того что бы в нее приходить со знатоком искусства и архитектуры Флоренции, как Шорена. Самостоятельно не увидеть тех чудес, что находятся в капелле. Шорена - спасибо 1000 раз, и я вернусь!!!

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