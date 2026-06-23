Мы исследуем два важных памятника раннего итальянского Возрождения — капеллу Бранкаччи и монастырь Санта-Мария-Новелла.Вы познакомитесь с ключевыми работами гениального Мазаччо, узнаете, почему капелла стала переломным моментом в истории искусства, и

разберётесь в принципах воздушной и линейной перспективы. Мы также обратимся к творчеству Доменико Гирландайо — учителя Микеланджело — и увидим фрески, детали которых: причёски, платья, вышивки и пейзажи, не оставляют равнодушными. После экскурсии вы сможете различать манеру письма Мазаччо, Мазолино, Филиппино Липпи и Доменико Гирландайо.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Судьба семьи Бранкаччи и Екатерины Медичи и их связь с монастырём Санта Мария Новелла

Вы узнаете историю капеллы, которая на протяжении четырёх веков принадлежала влиятельной семье Бранкаччи и какие трагические события постигли семью Бранкаччи из-за противостояния с родом Медичи.

Гениальные фрески Мазаччо

В капелле Бранкаччи находятся первые изображения обнажённого человеческого тела в истории ренессансной живописи, и принадлежат они самому известному художнику начала XV века – Мазаччо. Вы узнаете о жизни, творческом пути и наследии художника, который за 27 лет своей жизни изменил ход искусства. Я расскажу и покажу вам особенности линейной и воздушной перспективы, которую впервые применил именно Мазаччо. Вы поймете, почему шедевры художника отличают чёткость линий и способность проникать в характеры изображаемых лиц. Кроме Мазаччо в капелле работали два других художника: Мазолино и Филиппино Липпи, их работы мы также разберем.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с искусством, понять и полюбить его, а также истинным ценителям живописи.

Организационные детали

На экскурсию можно ходить с детьми (старше 7 лет), так как гениальный художник очень просто и доходчиво рассказывает нам истории, подробно иллюстрируя их.