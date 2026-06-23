Судьба семьи Бранкаччи и Екатерины Медичи и их связь с монастырём Санта Мария Новелла
Вы узнаете историю капеллы, которая на протяжении четырёх веков принадлежала влиятельной семье Бранкаччи и какие трагические события постигли семью Бранкаччи из-за противостояния с родом Медичи.
Гениальные фрески Мазаччо
В капелле Бранкаччи находятся первые изображения обнажённого человеческого тела в истории ренессансной живописи, и принадлежат они самому известному художнику начала XV века – Мазаччо. Вы узнаете о жизни, творческом пути и наследии художника, который за 27 лет своей жизни изменил ход искусства. Я расскажу и покажу вам особенности линейной и воздушной перспективы, которую впервые применил именно Мазаччо. Вы поймете, почему шедевры художника отличают чёткость линий и способность проникать в характеры изображаемых лиц. Кроме Мазаччо в капелле работали два других художника: Мазолино и Филиппино Липпи, их работы мы также разберем.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые хотят познакомиться с искусством, понять и полюбить его, а также истинным ценителям живописи.
Организационные детали
На экскурсию можно ходить с детьми (старше 7 лет), так как гениальный художник очень просто и доходчиво рассказывает нам истории, подробно иллюстрируя их.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шорена — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 938 туристов
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Это город чудес! Нужно только открыть глаза… Прогуливаясь вместе по Флоренции, мы будем путешествовать во времени, погружаться в читать дальшеуменьшить
атмосферу тёмного средневековья и переноситься во Флоренцию эпохи Возрождения. Блеск и могущество этого города, гуманизм и просветлённые представители династии Медичи, шедевры великих мастеров, детали, в которых скрывается дьявол, запомнятся вам на долго!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Великолепная экскурсия! если вам хочется побыть в нетуристической Флоренции, посетить 2 монастыря и увидеть то, на что никогда бы не обратили внимание, вам точно нужно пойти на эту экскурсию! 2 часа пролетели абсолютно незаметно, спасибо Шорене!
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Лариса
Отличная, интересная и познавательная экскурсия. Капелла достойна того что бы в нее приходить со знатоком искусства и архитектуры Флоренции, как Шорена. Самостоятельно не увидеть тех чудес, что находятся в капелле. Шорена - спасибо 1000 раз, и я вернусь!!!
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