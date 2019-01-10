Что вас ожидает

Судьба семьи Бранкаччи

Вы узнаете историю капеллы, которая на протяжении четырех веков принадлежала влиятельной семье Бранкаччи. Почему во Флоренции чудом сохранилась маленькая церковь, при которой построена капелла? Какие трагические события постигли семью Бранкаччи из-за противостояния с родом Медичи? Всё это я расскажу вам на нашей экскурсии.

Гениальные фрески Мазаччо

В капелле Бранкаччи находятся первые изображения обнажённого человеческого тела в истории ренессансной живописи, и принадлежат они самому известному художнику начала XV века – Мазаччо. Вы узнаете о жизни, творческом пути и наследии художника, который за 27 лет своей жизни изменил ход искусства. Я расскажу и покажу вам особенности линейной и воздушной перспективы, которую впервые применил именно Мазаччо. Вы поймете, почему шедевры художника отличают чёткость линий и способность проникать в характеры изображаемых лиц. Кроме Мазаччо в капелле работали два других художника: Мазолино и Филиппино Липпи, их работы мы также разберем.

Кому подходит эта экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с искусством, понять и полюбить его, а также истинным ценителям живописи.