Флоренция не только город 🏙️ эпохи Возрождения, гуляя по улицам города можно также окунуться в атмосферу средневековья, ощущая эхо прошлых событий.

Расскажу Вам о том, почему именно этот город стал самым богатым в Европе в 13 веке, поговорим о первых флорентийских банкирах и о термине «банкаротта».

Во время прогулки по Флоренции Вы познакомитесь с бытом города. Увидим как жили обеспеченные люди, жившие тогда во Флоренции.

Благодаря их соперничеству, город и стал средневековым Манхэттеном, городом небоскребов. И сегодня можно любоваться и наслаждаться всеми архитектурными изысками.

Одновременно с небоскребами строился и городской строй, который совершенствовал органы городского управления. Какие? И где они заседали — увидим во время экскурсии!

Также узнаете о торговых гильдиях средних веков, о самых славных моментах в истории 📖 города и о трагедиях, когда-то происходивших здесь.

Помимо этого, я Вам расскажу о том, как именно становилась на ноги Флорентийская республика и как был изгнан великий поэт Данте из родного города.