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Средневековая Флоренция

Irina Z.
Irina Z. – Гид из Флоренции
Гуляя по старинным улицам Флоренции, мы окунемся в атмосферу средневековья, ощущая эхо прошлых событий.

Мы увидим здания, которым более 1000 лет, а также посетим места, где жил поэт Данте Алигьери.

Вы полюбуетесь на все архитектурные изыски, познакомитесь с бытом города, увидите как жили обеспеченные люди, жившие в средневековой Флоренции и влюбитесь ❤️ в этот город 🏙️ и его многовековую историю 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €120 за экскурсию

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Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция

Что вы увидите

  • Площадь Республики
  • Церковь Орсанмикеле
  • Барджелло
  • Палаццо Даванцати
  • Площадь Синьории
  • Квартал Данте
  • Площадь Санта-Кроче
Флоренция не только город 🏙️ эпохи Возрождения, гуляя по улицам города можно также окунуться в атмосферу средневековья, ощущая эхо прошлых событий.
Расскажу Вам о том, почему именно этот город стал самым богатым в Европе в 13 веке, поговорим о первых флорентийских банкирах и о термине «банкаротта».
Во время прогулки по Флоренции Вы познакомитесь с бытом города. Увидим как жили обеспеченные люди, жившие тогда во Флоренции.
Благодаря их соперничеству, город и стал средневековым Манхэттеном, городом небоскребов. И сегодня можно любоваться и наслаждаться всеми архитектурными изысками.
Одновременно с небоскребами строился и городской строй, который совершенствовал органы городского управления. Какие? И где они заседали — увидим во время экскурсии!
Также узнаете о торговых гильдиях средних веков, о самых славных моментах в истории 📖 города и о трагедиях, когда-то происходивших здесь.
Помимо этого, я Вам расскажу о том, как именно становилась на ноги Флорентийская республика и как был изгнан великий поэт Данте из родного города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и церкви
Начало
🚩 Площадь Республики
Место завершения
🏁 Площадь Санта-Кроче
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina Z.
Irina Z.
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