Флоренция расположена на берегах реки Арно и известна своей ролью в развитии искусства и архитектуры Средневековья и эпохи Возрождения. Город 🏙️ музеев, церквей и дворцов – здесь находятся одни из величайших сокровищ мировой культуры.

У вас есть возможность осмотреть все лучшие достопримечательности 🏛️ Флоренции, совершая переезды на комфортном двухэтажном автобусе 🚌 Hip-on Hip-Off.

Возможности билета на автобус Hip-on, Hip-Off во Флоренции:

С одним билетом, вы можете входить и выходить из автобуса столько раз, сколько захотите, менять маршрут, или просто сидеть и наслаждаться видом из современного автобуса с открытым верхом.

Билет рассчитан на 24, 48 или 72 часов (на выбор)

Вы можете сесть на автобус на любой из автобусных остановок, показав свой билет 🎫 водителю автобуса

Вы можете завершить экскурсию ⛳, выйдя на любой из остановок

Автобусы приспособлены для людей с ограниченными возможностями, имеют анатомические сидения, отопление, бесплатный Wi-Fi (для аудиогида) и автоматическую крышу (используется во время дождя)

Вы можете выбрать 2 маршрута.

Маршрут А

Эта линия проходит через центр Флоренции, весь маршрут занимает примерно 1 час. Начало маршрута от вокзала Via Fiume, 8/10, последняя остановка Piazza Indipendenza.

Маршрут B

Этот маршрут сосредоточен на Флоренции и Фьезоле. Автобус делает остановки во Фьезоле – знаменитом этрусском холмистом городе с захватывающим видом на Флоренцию. Весь маршрут занимает 2 часа. Начинается с площади Микеланджело, заканчивается у статуи Галилео Галилея.