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Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Флоренции
Осмотрите Флоренцию на удобном двухэтажном hop-on hop-off автобусе 🚌 с открытым верхом, который идёт по двум маршрутам.

Билет 🎫 на 24, 48 или 72 часа даст вам возможность увидеть всё, что есть во Флоренции.
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  • €26 за человека

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Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа

Что вы увидите

  • Libertà (пл. Свободы)
  • Донателло
  • Беккариа
  • Базилика Санта-Кроче
  • Театр Верди
  • Площадь Микеланджело
  • Памятник Галилео Галилея
  • Римские ворота
  • Площадь Тассо
  • Ворота Святого Фредиана
  • Via San Onofrio
  • Rotonda Barbetti (временно не работает)
  • Fortezza
  • Piazza Indipendenza
  • Demidoff (пл. Демидова)
  • Мост Понте-алле-Грацие
  • Zecca Vecchia (Монетная башня)
  • Lungo l’Affrico
  • Монастырь Сан-Доменико
  • Стадион
  • Площадь Маттеотти
  • La Pira
  • Piazzale delle Cascine (не раб. зимой)
  • Shelly Cascine (не раб. зимой)
  • Витторио-Венето
  • Куртатоне
  • Палаццо Содерини
  • Тассо
  • Римские ворота
  • Machiavelli
Флоренция расположена на берегах реки Арно и известна своей ролью в развитии искусства и архитектуры Средневековья и эпохи Возрождения. Город 🏙️ музеев, церквей и дворцов – здесь находятся одни из величайших сокровищ мировой культуры.
У вас есть возможность осмотреть все лучшие достопримечательности 🏛️ Флоренции, совершая переезды на комфортном двухэтажном автобусе 🚌 Hip-on Hip-Off.

Возможности билета на автобус Hip-on, Hip-Off во Флоренции:

  • С одним билетом, вы можете входить и выходить из автобуса столько раз, сколько захотите, менять маршрут, или просто сидеть и наслаждаться видом из современного автобуса с открытым верхом.
  • Билет рассчитан на 24, 48 или 72 часов (на выбор)
  • Вы можете сесть на автобус на любой из автобусных остановок, показав свой билет 🎫 водителю автобуса
  • Вы можете завершить экскурсию ⛳, выйдя на любой из остановок
  • Автобусы приспособлены для людей с ограниченными возможностями, имеют анатомические сидения, отопление, бесплатный Wi-Fi (для аудиогида) и автоматическую крышу (используется во время дождя)
  • Вы можете выбрать 2 маршрута.
Маршрут А
Эта линия проходит через центр Флоренции, весь маршрут занимает примерно 1 час. Начало маршрута от вокзала Via Fiume, 8/10, последняя остановка Piazza Indipendenza.
Маршрут B
Этот маршрут сосредоточен на Флоренции и Фьезоле. Автобус делает остановки во Фьезоле – знаменитом этрусском холмистом городе с захватывающим видом на Флоренцию. Весь маршрут занимает 2 часа. Начинается с площади Микеланджело, заканчивается у статуи Галилео Галилея.
Что входит
  • Аудиогид на 8 языках: Испанский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Русский, Португальский
  • Бесплатный Wi-Fi в автобусе
  • Бесплатное мобильное приложение — Sighseeing Experience
Что не входит
  • Билеты на посещение достопримечательностей
Начало и место завершения
🚩 Любая остановка по маршруту A или B
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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