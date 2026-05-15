159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Радмила Обожаю эту команду! Это моя пятая экскурсия у них по городам Европы. Здесь профессиональные гиды. Рассказывают так, что на всю жизнь в памяти остаётся.

Во Флоренции у меня была гидом Мила, потрясающий рассказчик, высокий профессионал своего дела, слушала бы и слушала ещё бы сутки🥰 Глубокое знание истории, последовательность изложения, интересные факты. Очень рекомендую эту экскурсию конкретно и команду в целом👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Таисия читать дальше уменьшить нам максимум внимания и, конечно же, максимально погрузила в историю города и семьи Медичи. Видно, что город и его судьба ей близки и важны, что делало экскурсию ещё более приятной. Спасибо! Мы прилетели во Флоренцию в 9 утра, не спав ночь, и сразу пошли на экскурсию. Это было верным решением – нам повезло, из группы были мы одни, и Мила уделила Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Прекрасная экскурсия. Гид подсказал местечки в городе, до которых бы мы сами не добрались. Так же рассказал про элементы и детали в архитектуре, которые после мы подмечали и в Венеции и в Риме. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анастасия Я в восторге, Александра прекрасный гид! Наушники для удобства и слышимости, лучшее что придумали на экскурсиях в людных местах; маршрут отличный и рассказано было все до деталей! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Нашим экскурсоводом была Александра. Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Сама Александра - прекрасный экскурсовод, редко встретишь такого, выкладывается на 100%. Рекомендуем. Мечтаем вернуться во Флоренцию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет