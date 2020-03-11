159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Многослойная архитектура города

За фасадами флорентийских зданий кроется история в 150-400 лет. Здесь сохранились средневековые башни, органично вписанные в городское пространство, и многочисленные шедевры архитектурных стилей разных веков. Вы познакомитесь с великолепными церквями Санта Мария Новелла, Санта Кроче и Сан Лоренцо, Баптистерием и Дуомо — огромным кафедральным собором. На площадях Синьории и Республики узнаете многое о бурной политической жизни Флоренции, а на набережной — историю кладбища рядом с церковью Сан Миниато на другом берегу. Полюбуетесь на Старый мост и поймёте, с какого момента его стали называть «Золотым», заглянете на Новый рынок и увидите Дворец Питти. Каждый из этих архитектурных памятников напрямую связан с увлекательной историей Флоренции, и мы поможем вам разглядеть эту связь!

«Это по-флорентийски!»

Вы узнаете, во сколько местные жители начинают свой день, как выглядит их обычный завтрак и откуда вдруг у флорентийцев взялся свой вид футбола! На одной из 5 сохранившихся средневековых башен рассмотрите зубчики, которые поведают о вражде сторонников и противников папы Римского, — во Флоренции вообще случалось много разного рода противостояний. Мы расскажем, что скрывается за стенами галереи Уффици и церкви Санта Мария Новелла, где захоронены члены семьи Медичи и как обзывают друг друга флорентийцы, когда хотят сказать «дурак». С нами вы не просто пройдёте по улицам города, а познакомитесь с тем, что не видно случайному прохожему.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет сразу увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать вопросы местному эксперту.