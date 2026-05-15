159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Флоренция - город с богатейшей историей и уникальной архитектурой, привлекающий туристов со всего мира.
Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность увидеть и узнать о самых значимых достопримечательностях города, от капеллы Медичи
Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность увидеть и узнать о самых значимых достопримечательностях города, от капеллы Медичи
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увидите знаковые достопримечательности Флоренции
- 📜 Узнаете богатую историю города
- 🏛 Получите советы от местного жителя
- 📸 Сделаете отличные фотографии
- 🗣 Возможность задать вопросы гиду
Что можно увидеть
- Капелла Медичи
- Базилика Сан-Лоренцо
- Собор Дуомо
- Баптистерий
- Площадь Республики
- Площадь Синьории
- Палаццо Веккьо
- Галерея Уффици
- Старый мост
Описание экскурсии
Золотая коллекция Флоренции. Эта прогулка за 2 часа познакомит вас с самыми знаковыми достопримечательностями столицы Тосканы:
- Вы дойдёте до капеллы Медичи и базилики Сан-Лоренцо
- Уделите внимание собору Дуомо с куполом Брунеллески (Санта-Мария-дель-Фьоре) и Баптистерию
- Посетите площади Республики и Синьории
- Рассмотрите Палаццо Веккьо и здание Галереи Уффици
- А в завершение полюбуетесь Старым мостом над рекой Арно!
Флоренция: инструкция по применению
Вы не только погрузитесь в эпоху Возрождения и познакомитесь с архитектурой, но и получите полезные советы от местного жителя. Например, как выбрать и спланировать дальнейшие визиты в музеи Флоренции, как сориентироваться в историческом центре, что и где попробовать и купить.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Во время прогулки в группе каждому участнику выдается персональный радиогид с наушниками — чтобы вы могли комфортно слышать рассказ гида, не отвлекаясь на шум города. Стоимость радиогида включена в цену экскурсии
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Флоренции, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Кроме того, мы организуем утренние экскурсии по городу
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 15:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 93694 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 333 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Обожаю эту команду! Это моя пятая экскурсия у них по городам Европы. Здесь профессиональные гиды. Рассказывают так, что на всю жизнь в памяти остаётся.
Во Флоренции у меня была гидом Мила, потрясающий рассказчик, высокий профессионал своего дела, слушала бы и слушала ещё бы сутки🥰 Глубокое знание истории, последовательность изложения, интересные факты. Очень рекомендую эту экскурсию конкретно и команду в целом👍
Во Флоренции у меня была гидом Мила, потрясающий рассказчик, высокий профессионал своего дела, слушала бы и слушала ещё бы сутки🥰 Глубокое знание истории, последовательность изложения, интересные факты. Очень рекомендую эту экскурсию конкретно и команду в целом👍
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Мы прилетели во Флоренцию в 9 утра, не спав ночь, и сразу пошли на экскурсию. Это было верным решением – нам повезло, из группы были мы одни, и Мила уделила
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Д
Прекрасная экскурсия. Гид подсказал местечки в городе, до которых бы мы сами не добрались. Так же рассказал про элементы и детали в архитектуре, которые после мы подмечали и в Венеции и в Риме.
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Я в восторге, Александра прекрасный гид! Наушники для удобства и слышимости, лучшее что придумали на экскурсиях в людных местах; маршрут отличный и рассказано было все до деталей!
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А
Нашим экскурсоводом была Александра. Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Сама Александра - прекрасный экскурсовод, редко встретишь такого, выкладывается на 100%. Рекомендуем. Мечтаем вернуться во Флоренцию.
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К
Светлана прекрасный экскурсовод! Мы были впервые во Флоренции и знакомство с городом прошло как нельзя лучше. Мы узнали много интересного из истории Флоренции и посетили все главные достопримечательности
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