159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Представьте, что Флоренция похожа на многослойный пирог — изящный и воздушный.

На первый взгляд кажется, что можно познакомиться с этим городом, просто прогулявшись по его улицам.

Но на самом деле легко упустить главное: за парадными фасадами, лепниной и архитектурой разных столетий стоит богатая, насыщенная событиями история, и эта экскурсия — шанс всмотреться в облик города пристальнее.

Вы встретитесь с красивейшими памятниками Флоренции и узнаете всё про жизнь города в прошлом и сегодня: как флорентийцы завтракают, что говорят, когда хотят обозвать кого-то дураком, и как здесь принято играть в футбол с давних времён.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у обелиска на Piazza Santa Maria Novella
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У этой экскурсии159 отзывов
4.67
Ежедневная прогулка по Флоренции
Ежедневная прогулка по Флоренции

Что вас ожидает

Многослойная архитектура города
За фасадами флорентийских зданий кроется история в 150-400 лет. Здесь сохранились средневековые башни, органично вписанные в городское пространство, и многочисленные шедевры архитектурных стилей разных веков. Вы познакомитесь с великолепными церквями Санта Мария Новелла, Санта Кроче и Сан Лоренцо, Баптистерием и Дуомо — огромным кафедральным собором. На площадях Синьории и Республики узнаете многое о бурной политической жизни Флоренции, а на набережной — историю кладбища рядом с церковью Сан Миниато на другом берегу. Полюбуетесь на Старый мост и поймёте, с какого момента его стали называть «Золотым», заглянете на Новый рынок и увидите Дворец Питти. Каждый из этих архитектурных памятников напрямую связан с увлекательной историей Флоренции, и мы поможем вам разглядеть эту связь!

«Это по-флорентийски!»
Вы узнаете, во сколько местные жители начинают свой день, как выглядит их обычный завтрак и откуда вдруг у флорентийцев взялся свой вид футбола! На одной из 5 сохранившихся средневековых башен рассмотрите зубчики, которые поведают о вражде сторонников и противников папы Римского, — во Флоренции вообще случалось много разного рода противостояний. Мы расскажем, что скрывается за стенами галереи Уффици и церкви Санта Мария Новелла, где захоронены члены семьи Медичи и как обзывают друг друга флорентийцы, когда хотят сказать «дурак». С нами вы не просто пройдёте по улицам города, а познакомитесь с тем, что не видно случайному прохожему.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет сразу увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать вопросы местному эксперту.

Организационные детали

• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
• Экскурсия проводится без наушников.
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Флоренции, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Ежедневная прогулка по Флоренции
Ежедневная прогулка по Флоренции
Ежедневная прогулка по Флоренции
Ежедневная прогулка по Флоренции

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у обелиска на Piazza Santa Maria Novella.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Спасибо гиду Татьяне за отличную и познавательную экскурсию. Все очень понравилось. Отдельное спасибо за помощь в выборе ресторана с фирменным Флорентийским стейком и большое спасибо за то что посоветовали сходить на место, с которого открывается вид на весь город
26 февраля 2020
Спасибо за экскурсию, в целом экскурсия не очень понравилась, сильно много лишних дат, рассказ такое впечатление заучен, рассказывалось как из учебника истории!!! Не захватило дух!
25 февраля 2020
Экскурсовод Диана. Все понравилось, было интересно. Спасибо)
23 февраля 2020
Все очень понравилось! Гид Александра!
20 февраля 2020
Нам очень понравилась экскурсия по по Флоренции. Нашего гида звали Диана, она очень подробно и понятно всё рассказывала.
Есть одно замечание, но это не к гиду ,а скорее к Трипстеру было очень не удобно слушать гида без наушников, она говори , а на улице шумно едут машины, кричат другие люди. Те люди которые немного отставали уже не слышали гида.Нам даже стало жалко гида она кричит во всё горло чтобы мы её услышали , а нас было 16 человек. Исправьте пожалуйста этот недостаток . Спасибо большое!
16 февраля 2020
Диана прекрасный экскурсовод. Мы получили удовольствие. На все вопросы нашли ответы.
9 февраля 2020
Экскурсию проводила Диана -она специалист в своей области и просто интересный человек . Хорошо , что сейчас есть возможность за недорого посетить обзорную экскурсию по такому красивому городу .
Нунэ и Сона
29 января 2020
Я брала экскурсию для родителей и теть, которые приезжали во Флоренцию на один день.
И со дня экскурсии до сих пор они не перестают восхищаться гидом Александрой! Ей действительно удалось влюбить их в город.
Спасибо Александре от Артура, Риты, Ирины и Аллы :)
Все в восторге!
15 января 2020
Спасибо Татьяне за отличную экскурсию. Она была информативна, лаконична и оптимальна по времени. Нам удалось проникнуться духом города!
13 января 2020
Была на ежедневной прогулке по Флоренции с гидом Александрой. Хочу сказать огромное спасибо ей за то что вместо положенных двух часов , она уделила нам 2,5 часа. Время пролетело на одном дыхании. Александра - профессионал: вела рассказ и с исторического ракурса, и истории архитектуры, искусства, географии , в общем прогулка подучилась увлекательной и познавательной. Всем рекомендую прогуляться по центру Флоренции с гидом!
Ещё 149 отзывов

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