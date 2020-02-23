52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вглубь веков: любопытные факты из прошлого

Никакой статистики и перечисления дат: вы услышите только самые занимательные детали из жизни Флоренции. У городской ратуши, построенной в 13 веке, разберётесь, как её фасад дошёл до нас практически нетронутым. Узнаете о работе флорентийского парламента и выборах в эпоху Средневековья. Я расскажу, как связаны церковь Санта-Мария-Новелла и вино и что помогло городу справиться с кризисом в 17 столетии. Вы отыщете религиозные сейфы времён чумы и побываете у церкви Санта-Кроче — пантеона итальянской славы. У капеллы Медичи и базилики Санта-Лоренцо мы вспомним о знаменитых живописцах и, конечно, прогуляемся по площадям Республики и Синьории. Рассмотрим баптистерий и собор Санта-Мария-дель-Фьоре, который поразит вас роскошным видом. Пока вы будете любоваться старинными сооружениями, я поясню, почему три столетия собор не имел фасада и как здесь оказался герб Демидовых.

Флоренция: инструкция по применению

Нравы местных жителей и легенды, которые рассказывают на протяжении веков, — вы прочувствуете характер города. Я открою, чем он живёт сейчас и какие привычки отличают флорентийцев от остальных итальянцев. Расскажу об уникальных традициях и локациях, неизвестных туристам. Кроме того, поделюсь с вами лайфхаками по покорению города. Вы поймёте, как купить билет в знаменитую галерею Уффици без очередей и куда отправляться за лучшими блюдами тосканской кухни. Я помогу вам составить программу по изучению Флоренции, научу ориентироваться в античной планировке и сложной нумерации домов и отвечу на вопросы об этом чудесном и таинственном городе.