52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Флоренция не просто город, это целая вселенная, где переплетаются истории о могущественных Медичи, тайнах старинных церквей и загадках великих художников.Во время групповой прогулки вы узнаете, как фасад городской ратуши сохранился

с 13 века, откроете для себя связь между церковью Санта-Мария-Новелла и вином, а также познакомитесь с уникальными традициями и нравами флорентийцев. Экскурсия пешеходная, поэтому подготовьтесь к комфортному путешествию по времени без дополнительных расходов

Описание экскурсии

Вглубь веков: любопытные факты из прошлого

Никакой статистики и перечисления дат: вы услышите только самые занимательные детали из жизни Флоренции. У городской ратуши, построенной в 13 веке, разберётесь, как её фасад дошёл до нас практически нетронутым. Узнаете о работе флорентийского парламента и выборах в эпоху Средневековья. Я расскажу, как связаны церковь Санта-Мария-Новелла и вино и что помогло городу справиться с кризисом в 17 столетии. Вы отыщете религиозные сейфы времён чумы и побываете у церкви Санта-Кроче — пантеона итальянской славы. У капеллы Медичи и базилики Санта-Лоренцо мы вспомним о знаменитых живописцах и, конечно, прогуляемся по площадям Республики и Синьории. Рассмотрим баптистерий и собор Санта-Мария-дель-Фьоре, который поразит вас роскошным видом. Пока вы будете любоваться старинными сооружениями, я поясню, почему три столетия собор не имел фасада и как здесь оказался герб Демидовых.

Флоренция: инструкция по применению

Нравы местных жителей и легенды, которые рассказывают на протяжении веков, — вы прочувствуете характер города. Я открою, чем он живёт сейчас и какие привычки отличают флорентийцев от остальных итальянцев. Расскажу об уникальных традициях и локациях, неизвестных туристам. Кроме того, поделюсь с вами лайфхаками по покорению города. Вы поймёте, как купить билет в знаменитую галерею Уффици без очередей и куда отправляться за лучшими блюдами тосканской кухни. Я помогу вам составить программу по изучению Флоренции, научу ориентироваться в античной планировке и сложной нумерации домов и отвечу на вопросы об этом чудесном и таинственном городе.

Неочевидные достопримечательности:

В зависимости от доступности и расписания, вы сможете посетить одно из нетуристических и скрытых мест города.

Старейшая аптека Европы, расписанная итальянским живописцем Паолино Сарти. Именно здесь в 16 веке были созданы духи для Екатерины Медичи, аромат которых покорил весь высший эшелон Старого Света. Это одно из самых инстаграмных мест города, куда редко заглядывают приезжие.

Небольшой Музей Синьории. Здесь вы сможете увидеть невероятное полотно, рассказывающее о том, как выглядела Флоренция в 15 веке, а также ключи от города.

Кинотеатр начала прошлого столетия, построенный внутри дворца, над которым работал Брунеллески. Сохранив свой исторический интерьер, кинотеатр превратился в выставочное пространство и книжный магазин. Это секретное место идеально подходит для классных фото!

Организационные детали