52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Никакой статистики и перечисления дат: вы услышите только самые занимательные детали из жизни Флоренции. У городской ратуши, построенной в 13 веке, разберётесь, как её фасад дошёл до нас практически нетронутым. Узнаете о работе флорентийского парламента и выборах в эпоху Средневековья. Я расскажу, как связаны церковь Санта-Мария-Новелла и вино и что помогло городу справиться с кризисом в 17 столетии. Вы отыщете религиозные сейфы времён чумы и побываете у церкви Санта-Кроче — пантеона итальянской славы. У капеллы Медичи и базилики Санта-Лоренцо мы вспомним о знаменитых живописцах и, конечно, прогуляемся по площадям Республики и Синьории. Рассмотрим баптистерий и собор Санта-Мария-дель-Фьоре, который поразит вас роскошным видом. Пока вы будете любоваться старинными сооружениями, я поясню, почему три столетия собор не имел фасада и как здесь оказался герб Демидовых.
Флоренция: инструкция по применению
Нравы местных жителей и легенды, которые рассказывают на протяжении веков, — вы прочувствуете характер города. Я открою, чем он живёт сейчас и какие привычки отличают флорентийцев от остальных итальянцев. Расскажу об уникальных традициях и локациях, неизвестных туристам. Кроме того, поделюсь с вами лайфхаками по покорению города. Вы поймёте, как купить билет в знаменитую галерею Уффици без очередей и куда отправляться за лучшими блюдами тосканской кухни. Я помогу вам составить программу по изучению Флоренции, научу ориентироваться в античной планировке и сложной нумерации домов и отвечу на вопросы об этом чудесном и таинственном городе.
Неочевидные достопримечательности:
В зависимости от доступности и расписания, вы сможете посетить одно из нетуристических и скрытых мест города.
Старейшая аптека Европы, расписанная итальянским живописцем Паолино Сарти. Именно здесь в 16 веке были созданы духи для Екатерины Медичи, аромат которых покорил весь высший эшелон Старого Света. Это одно из самых инстаграмных мест города, куда редко заглядывают приезжие.
Небольшой Музей Синьории. Здесь вы сможете увидеть невероятное полотно, рассказывающее о том, как выглядела Флоренция в 15 веке, а также ключи от города.
Кинотеатр начала прошлого столетия, построенный внутри дворца, над которым работал Брунеллески. Сохранив свой исторический интерьер, кинотеатр превратился в выставочное пространство и книжный магазин. Это секретное место идеально подходит для классных фото!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Дополнительных расходов не предусмотрено
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€50
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На piazza Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 7446 туристов
Я — культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года: видела, как Италия меняется, но одно остаётся неизменным — люди хотят чувствовать себя желанными гостями, а не частью читать дальшеуменьшить
потока.
С 2016 по 2022 год мы с коллегами проводили ежедневные групповые экскурсии для крупной сети. Опыт огромный, но формат — бездушный. Поэтому мы ушли и создали свой подход: камерные мини-группы, авторские экскурсии, много внимания и человеческого тепла.
Мы знаем, как бывает сложно в новой стране, поэтому всегда на связи и рады помочь с любыми вопросами — от расписаний до ресторанов.
В нашей команде — только лицензированные гиды, любящие свою работу так же сильно, как Италию.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 212 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Юлия
Экскурсию проводила Наталья - очень дружелюбная, улыбчивая и контактная)) она провела нас по необычным местам, показала, как живут горожане, рассказала много интересного!) Рекомендую!
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Евгения
Добрый день. Были на экскурсии во флоренции с сыном 11 лет в начале июня 2026г. Организовано хорошо, гид Наталья знает очень много и очень хочет нам рассказать как можно больше. читать дальшеуменьшить
Но это немного утомительно получается, особенно для детей. Хотелось бы чуть больше структуры по основным вехам. Мы остались всем довольны. Все основное увидели. Очень понравилось палаццо антинори, развлекательный момент с винными окошками и подробный рассказ про дуомо. Многое узнали про семейство медичей. Спасибо Наталье.
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Д
Дарья
Провели невероятный вечер с Натальей. Узнали для себя много нового и интересного, послушали про архитектуру, историю, нрав флорентийцев. Хочется отметить работу Натальи - легкая непринужденная манера общения, отличное чувство юмора, невероятная эрудиция. Нам очень и очень приятно было прогуляться по основным местам и услышать истории Также крутая фишка экскурсии - Наталья несколько раз показывала какие-то скрытые, неочевидные места. Однозначно рекомендую
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Юлия
Интерсно и познавательно провели время с Натальей на улицах Флоренции. Она искренне увлечена предметом, о котором говорит, и много знает, видно, что не просто поверхностный набор фактов, а хорошее образование и знание материала, а так же тайных неявных мест. Плюс Наталья отличный рассказчик и приятный в общении человек.
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Н
Наталья
Отличная экскурсия, дополнила свои знания о Флоренции, о Медичи. Наталья -отличный гид, хорошо разбирается во Флоренции. Интересные факты, интересные места мы посетили. Экскурсия длилась даже больше положенного времени, но это очень большой плюс, видно, что Наталья очень увлечена была своим делом. Спасибо за экскурсию!
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Яна
Экскурсия оставила у нас самые положительные эмоции и желание вернуться снова. Рекомендую Спасибо за незабываемый день!
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