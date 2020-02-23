52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

  4. Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции

Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев

Алина
Задать вопрос
Алина – представитель гидов
Флоренция — город художников, коварных Медичи и особой красоты! На групповой прогулке вы проникнетесь её судьбой: узнаете о жестоких заговорах и местном парламенте, средневековых выборах и менталитете современных жителей.

Базилика Сан-Лоренцо, площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла — фоном для интереснейшего рассказа станут лучшие места города.
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на piazza Santa Maria Novella
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии52 отзыва
4.92
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции

Что вас ожидает

Вглубь веков: любопытные факты из прошлого
Никакой статистики и перечисления дат: вы услышите только самые занимательные детали из жизни Флоренции. У городской ратуши, построенной в 13 веке, разберётесь, как её фасад дошёл до нас практически нетронутым. Узнаете о работе флорентийского парламента и выборах в эпоху Средневековья. Я расскажу, как связаны церковь Санта-Мария-Новелла и вино и что помогло городу справиться с кризисом в 17 столетии. Вы отыщете религиозные сейфы времён чумы и побываете у церкви Санта-Кроче — пантеона итальянской славы. У капеллы Медичи и базилики Санта-Лоренцо мы вспомним о знаменитых живописцах и, конечно, прогуляемся по площадям Республики и Синьории. Рассмотрим баптистерий и собор Санта-Мария-дель-Фьоре, который поразит вас роскошным видом. Пока вы будете любоваться старинными сооружениями, я поясню, почему три столетия собор не имел фасада и как здесь оказался герб Демидовых.

Флоренция: инструкция по применению
Нравы местных жителей и легенды, которые рассказывают на протяжении веков, — вы прочувствуете характер города. Я открою, чем он живёт сейчас и какие привычки отличают флорентийцев от остальных итальянцев. Расскажу об уникальных традициях и локациях, неизвестных туристам. Кроме того, поделюсь с вами лайфхаками по покорению города. Вы поймёте, как купить билет в знаменитую галерею Уффици без очередей и куда отправляться за лучшими блюдами тосканской кухни. Я помогу вам составить программу по изучению Флоренции, научу ориентироваться в античной планировке и сложной нумерации домов и отвечу на вопросы об этом чудесном и таинственном городе.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Дополнительных расходов не предусмотрено.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
Групповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции

Экскурсия проводится ежедневно в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на piazza Santa Maria Novella.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алина
Алина
Ciao! Меня зовут Алина. Я работаю в туризме с 2013 года и, как вы, устала от скучных, перенасыщенных фактами и датами экскурсий. Поэтому нашла единомышленников (гидов, волонтеров, блогеров), с которыми мы создали для вас легкие и увлекательные прогулки в Милане, Венеции и Флоренции на любой вкус и кошелек. A presto!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Замечательная экскурсия по вечерней Флоренции с Александрой! 2 часа интереснейшего рассказа, пролетевших легко и незаметно. Только, когда все закончилось, мы почувствовали свои ноги и что за эти 2 часа мы прошли немало, а увидели и услышали так много! Огромное спасибо! И большая удача, что мы начали открывать «свою Флоренцию» именно с этой экскурсии, которая заложила основу наших будущих впечатлений от города, которые мы впоследствии «нанизывали» на воспоминания этого первого вечера! Очень рекомендуем всем, впервые оказавшимся во Флоренции!
22 февраля 2020
Очень интересная экскурсия, достаточно информации о истории тех объектов которые мы посетили, было приятно слушать нашего гида Александру.
20 февраля 2020
Ох, это было великолепно! Я единственное жалею что не додумался заказать экскурсию по приезду, а только додумался под конец поездки! Александра провела экскурсию просто шикарно! Очень интересная подача, красивый литературный язык! Знание фактов как исторических, так и религиозных, культурных, хорошо выстроенная программа! Мы получили огромное удовольствие, ходили просто открыв от удивления рты! Еще раз огромное спасибо!!!!
18 февраля 2020
Замечательный гид, увлечённый своим делом! Между тем, я бы не посоветовала эту экскурсию тем, кто не любит слушать даты, даты, даты, а предпочитает узнавать больше тайн, каких-то былин, интересных историй о местности. На такой экскурсии можно почувствовать себя как на экзамене по истории. Мало, что запомнится.
9 февраля 2020
Александра просто молодец!!!! Все четко, информативно, продуктивно, без лишнего мусора!!!! Просто молодец!!!!
8 февраля 2020
Отличная экскурсия. Диана интересно и подробно обо всем рассказывала, отвечала на все вопросы, давала советы. Небольшая особенность ее речи была забыта уже через 10 минут. Большое спасибо!
1 февраля 2020
Нам провела экскурсию гид Александра. Получили с дочкой массу положительных эмоций, интереснейших знаний про Флоренцию и её жителей. Хотим отметить любовь Александры к городу, которой она с радостью поделилась с нами. Спасибо огромное!!!
26 января 2020
Исключительно положительные эмоции. Александра смогла дать удивительную эссенцию исторического экскурса, без которого восприятие Флоренции было-бы неполным. Очень чувствуется, что человек горит тем, о чем рассказывает, стараясь зажечь и остальных. Открытый и распологающий человек.
Экскурсия продлилась дольше (о чем нас предупредили), а это даже не было замечено - настолько легкими и в то же время насыщенными были эти несколько часов.
Главное - это крайне приятное послевкусие от общения и погружения в атмосферу города. Это полностью заслуга Алескандры.

Спасибо Вам огромное, Александра!
16 января 2020
Очень интересную экскурсию провела наш гид Александра по Флоренции! Удалось узнать много интересных фактов об истории города, неповторимой архитектуре и людях, прославивших Флоренцию на века. Понравились ответы гида на интересующие вопросы. Было очень интересно, спасибо!
12 января 2020
Все было просто супер!

Даже удивительно, как за такое сжатое время можно было получить столько впечатлений от увиденного и услышанного!

Важно, что экскурсия совершенно не выглядела прилизанно-формальной, как это иногда бывает.
Ещё 42 отзыва

Алина проводит ещё 1 экскурсию

Палаццо Питти — лучший дворец ФлоренцииПалаццо Питти — лучший дворец ФлоренцииПалаццо Питти — лучший дворец Флоренции
30 за человека
2 часа
11 отзывов
Прогуляться в душистом саду, заглянуть в роскошный особняк и почувствовать себя потомком королей
В стенах грандиозного дворца поместились музеи серебра и карет, Палатинская Галерея и Галерея современного искусства! Чтобы обойти их, потребуется целая жизнь. На экскурсии вы увидите главные экспонаты, услышите забавные истории из жизни великих династий и прогуляетесь в садах невероятной красоты.

Обзорные экскурсии во Флоренции

Флоренция глазами флорентийцевФлоренция глазами флорентийцевФлоренция глазами флорентийцев
скидка10%
€30
27 за человека
2.5 часа
260 отзывов
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город. Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого. Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей. А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулкаТри эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулкаТри эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
125 за экскурсию
2.5 часа
98 отзывов
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Головокружительная ФлоренцияГоловокружительная ФлоренцияГоловокружительная Флоренция
скидка15%
€30
26 за человека
2 часа
70 отзывов
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также типичных блюдах и местах, где можно ими насладиться, почувствовав себя местным жителем! Я покажу самое-самое в этом прекрасном городе и поделюсь увлекательными историями о нём.
Первый день во ФлоренцииПервый день во ФлоренцииПервый день во Флоренции
скидка10%
€110
99 за экскурсию
2 часа
58 отзывов
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Влюбиться во ФлоренциюВлюбиться во ФлоренциюВлюбиться во Флоренцию
140 за экскурсию
2.5 часа
145 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Я с удовольствием расскажу о средневековой Флоренции, познакомлю вас с шедеврами архитектуры Возрождения и покажу самые интересные, характерные улочки древнего города, а также уникальные площади, церкви, старейший мост через реку Арно… Моя экскурсия поможет вам понять, почему Флоренция по праву считается одним из самых прекрасных городов мира.
Ежедневная прогулка по ФлоренцииЕжедневная прогулка по ФлоренцииЕжедневная прогулка по Флоренции
20 за человека
2 часа
159 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Представьте, что Флоренция похожа на многослойный пирог — изящный и воздушный. На первый взгляд кажется, что можно познакомиться с этим городом, просто прогулявшись по его улицам. Но на самом деле легко упустить главное: за парадными фасадами, лепниной и архитектурой разных столетий стоит богатая, насыщенная событиями история, и эта экскурсия — шанс всмотреться в облик города пристальнее. Вы встретитесь с красивейшими памятниками Флоренции и узнаете всё про жизнь города в прошлом и сегодня: как флорентийцы завтракают, что говорят, когда хотят обозвать кого-то дураком, и как здесь принято играть в футбол с давних времён.

Выбирайте и другие экскурсии во Флоренции

ОбзорныеЗа городомУффициБазилика Санта-КрочеПалаццо ПиттиНеобычные маршрутыГрупповыеКрыши и панорамыБаптистерийИстория и архитектураМузей БарджеллоГастрономическиеСады БоболиДля детейТосканаПешкомВ другой городБазилика Сан-ЛоренцоКолокольня ДжоттоМедичиПалаццо ВеккьоВсеСо скидкойИндивидуальныеМузеи и искусствоМода и винтажСанта-Мария-дель-ФьореГалерея АкадемииМикеланджелоНа автомобиле