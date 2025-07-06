Галерея Уффици во Флоренции - это сокровищница мирового искусства, где можно увидеть работы Микеланджело, Рафаэля и Леонардо.
Экскурсия также включает посещение секретного коридора Медичи, который долгое время был закрыт для публики.
Этот
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Шедевры Ренессанса
- 🏛 История семьи Медичи
- 🔍 Эксклюзивный доступ к коридору
- 🌆 Панорамные виды Флоренции
- 📚 Погружение в историю искусства
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Галерея Уффици
- Коридор Медичи
Описание экскурсии
В Уффици представлена коллекция великих мастеров флорентийского и итальянского Ренессанса. Прогуливаясь среди античных статуй, вы рассмотрите работы Микеланджело, Рафаэля, Леонардо и Тициана. Я расскажу о живописи — от Джотто до Караваджо — и об истории Флоренции.
Поделюсь подробностями жизни семейства Медичи и их секретами, а затем проведу вас по эксклюзивному коридору Вазари — он был закрыт с 2016 года, но теперь вновь готов принимать гостей. Вы полюбуетесь произведениями искусства на его стенах и чудесными видами, которые открываются из его панорамных окон.
Организационные детали
- 2 часа мы посвятим шедеврам Уффици и 30 минут — переходу по коридору
- Возьмите с собой удостоверение личности
Как купить билеты
Билеты нужно купить на официальном сайте. Перед покупкой билета свяжитесь со мной для обсуждения логистики. Цены:
- взрослый — €47
- детский — €4
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Синьории
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 167 туристов
Меня зовут Наталья. Я лицензированный гид по Флоренции и провинции. Половину своей жизни я провела здесь. Это удивительный город, где каждый камень наполнен историей, где сочная палитра тосканской природы вдохновляет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
О
Окорокова
6 июл 2025
Замечательный экскурсовод, заряжающий своими знаниями и позитивом, невероятно живая и комфортная экскурсия по Уффици. Без Натальи мы бы точно не смогли увидеть основные знаменитые работы и насладиться в полной мере
