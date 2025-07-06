Галерея Уффици во Флоренции - это сокровищница мирового искусства, где можно увидеть работы Микеланджело, Рафаэля и Леонардо.Экскурсия также включает посещение секретного коридора Медичи, который долгое время был закрыт для публики.Этот

уникальный маршрут позволяет не только насладиться произведениями искусства, но и узнать больше о семье Медичи и их влиянии на историю города. Это путешествие во времени, которое не оставит равнодушным ни одного ценителя искусства

Описание экскурсии

В Уффици представлена коллекция великих мастеров флорентийского и итальянского Ренессанса. Прогуливаясь среди античных статуй, вы рассмотрите работы Микеланджело, Рафаэля, Леонардо и Тициана. Я расскажу о живописи — от Джотто до Караваджо — и об истории Флоренции.

Поделюсь подробностями жизни семейства Медичи и их секретами, а затем проведу вас по эксклюзивному коридору Вазари — он был закрыт с 2016 года, но теперь вновь готов принимать гостей. Вы полюбуетесь произведениями искусства на его стенах и чудесными видами, которые открываются из его панорамных окон.

Организационные детали

2 часа мы посвятим шедеврам Уффици и 30 минут — переходу по коридору

Возьмите с собой удостоверение личности

Как купить билеты

Билеты нужно купить на официальном сайте. Перед покупкой билета свяжитесь со мной для обсуждения логистики. Цены: