Гуляя по залам галереи, вы услышите о наиболее ярких моментах и секретах создания великих полотен, о занимательных сюжетах из жизни выдающихся гениев. Я расскажу о важности и глубине смысла, вложенного в каждую работу. Кроме того, благодаря картинам вы откроете, как менялась мода, нравы, значение и интерпретация всевозможных символов, используемых в искусстве на протяжении веков.
Медичи — великие меценаты
Отдельно поговорим об архитектуре здания Уффици, построенного в статусе административного центра по указу Козимо I ди Медичи. Вы узнаете, как его сын Франческо преобразовал верхний этаж в приватный музей и собрал здесь самые ценные экспонаты семейной коллекции. Роль просвещения для членов неординарной семьи Медичи, любопытные факты, связанные с заказами работ, и необыкновенное умение выискивать таланты — вы поймете, почему именно Медичи подарили миру величайших гениев мирового изобразительного искусства.
Организационные детали
Билеты в галерею не включены в стоимость экскурсии: — билет стоит 20-24€ (в зависимости от сезона и временных выставок) + 4€ за бронь — детям до 6 лет включительно вход свободный без билета — несовершеннолетним до 18 лет оплачивается только бронь 4€
Чтобы избежать очередей, я подскажу как оформить бронь заранее
Для групп более 3 человек заказываются наушники (2-3€ в зависимости от количества участников)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У копии скульптуры ДАВИД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2447 туристов
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и её провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии с 1997 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
2
3
–
2
–
1
–
А
Анна
спасибо Марине за чуткость и понимание запроса. это было не формально, в меру сложно и не слишком просто. и действительно связный последовательный рассказ. Без навязывания своего мнения, вдохновляющий на почитать-погрузиться копнуть дальше. Уффици поразила великолепием, светом, гармонией с городом за окном. Мриина подсказала оптимальное время, толп не было. Навсегда в ❤️ этот день
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О
Ольга
Марина профессионал с большой буквы, очень подробная, четко структурированная экскурсия, прекрасная понятная подача материала! однозначно рекомендую! спасибо!
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Amina
Посетить галерею Уффици в компании Марины было очень верным решением. Не считаю себя экспертом в области искусства, поэтому и обратилась к профессиональному проводнику в мир прекрасного. Марина прекрасный рассказчик, искусно читать дальшеуменьшить
и умело она завлекает вас в историю города и галереи, а также в историю семьи Медичи. Для меня время пролетело незаметно. И даже не смотря на плохое самочувствие в самом начале, я смогла забыть о том и погрузиться в атмосферу рассказа Марины. Однозначно рекомендую! Буду во Флоренции, обязательно обращусь к Марине)
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Шахмина
Благодарим Марину за познавательную экскурсию. Погрузились с удовольствием в мир красок, скульптур, истории эпохи Возрождения и не только. Увидели своими глазами известнейшие в мире картины Рембрандта, Леонардо да Винчи, Микеланджело читать дальшеуменьшить
и др художников, коллекции скульптур и многое другое. Было очень интересно, все прошло на одном дыхании. Ушли с кладезью информации. Едим дальше по следам Микеланджело в Рим, смотреть Сикстинскую Капеллу. спасибо Марине огромное. Удачи и процветания!
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C
От всего сердца хочется поблагодарить Марину за экскурсию. Она буквально может влюбить вас в семью Медичи, яркую эпоху и сами картины. Рассказ был такой интересный, что два часа пролетели как во сне. Посещать Уффици одному не рекомендую. Картин и залов большое количество. Мы внимательно рассмотрели важные экспонаты.
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И
Ирина
Увлекательно, легко, время пролетело незаметно. Считаю, что в Уффици гид - это must. Марина провела нам отличную экскурсию, большое спасибо!
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