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Рассмотреть знаменитые фрески, гробницы и капеллы

Мария
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Мария – ваш гид
Францисканская церковь Санта-Кроче — одна из самых красивых в городе.

Она была заложена в конце 13 века по проекту великого архитектора Арнольфо ди Камбио.

На примере истории этой базилики вы познакомитесь с многовековой культурной жизнью Флоренции.
90 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
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История Флоренции в базилике Санта-Кроче
История Флоренции в базилике Санта-Кроче

Что вас ожидает

История и шедевры Санта-Кроче
Санта-Кроче знаменита фресками Джотто, гробницами великих итальянцев и многочисленными капеллами богатых семей. Например, одна из самых больших капелл была построена Брунеллески. Во время экскурсии вы познакомитесь с фресками капелл семей Пацци и Перуцци, расписанными Джотто, и осмотрите другие алтарные росписи, над которыми трудились лучшие мастера Флоренции — Джованни да Милано, Таддео и Аньоло Гадди. Они достойны восхищения!

Легендарные надгробия и памятники
Вы также увидите надгробия и памятники великим деятелям искусства: скульптору, художнику и архитектору Микеланджело Буонарроти, астроному и физику Галилео Галилею, поэту Никколини (чей памятник стал прототипом знаменитой статуи Свободы), политику Макиавелли, музыканту Джоаккино Россини, а также множеству людей не менее достойных — обо всех я подробно расскажу.

Организационные детали

Билет в базилику не входит в стоимость экскурсии. Для взрослых цена билета — 6 евро, для подростков от 11 до 17 лет — 4 евро, для детей младше 10 лет — вход бесплатный.

История Флоренции в базилике Санта-Кроче
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
История Флоренции в базилике Санта-Кроче

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я туристический гид по Флоренции и ее окрестностям. Очень люблю этот город, его красоту и неповторимость. На мой взгляд, экскурсия по Флоренции — это незабываемый опыт, который обогащает духовно и оставляет сладкие воспоминание об отдыхе.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2018
По базилике Санта Кроче нас с мужем сопрождала очень милая, знающая прекрасно историю этой базилики- Мария. Много прочитано нами о базилике, но не все можно найти в тех изданиях, что подготовлены для туристов. И Мария с огромным знанием отвечала на любой вопро с
профессионально и вобще глубоко освещала интересующие нас вопросы. Мы просто восхищены этой девушкой и при удобном случае будем обращаться к ней и, конечно, посоветуем своим друзьям связаться именно с ней при необходимости получения интересных знаний, думаем не только о базилике, а в цлом об истории Флоренции. Мы поняли, что она прекрасно владеет историей Флоренции в целом. Людмила

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