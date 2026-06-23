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История Флоренции в базилике Санта-Кроче

Погрузитесь в историю Флоренции через экскурсию по базилике Санта-Кроче. Откройте для себя фрески Джотто, гробницы великих итальянцев и капеллы богатых семей
Францисканская церковь Санта-Кроче - одна из самых красивых в городе.

Заложенная в конце 13 века по проекту великого архитектора Арнольфо ди Камбио, она является важным культурным объектом Флоренции.

Во время экскурсии вы
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увидите фрески Джотто, гробницы Микеланджело, Галилея и других великих деятелей искусства. Также вы познакомитесь с капеллами богатых семей, такими как Пацци и Перуцци, расписанными Джотто. Вход в базилику не включен в стоимость экскурсии, билеты можно приобрести отдельно. Для групп от 5 человек используется аудиосистема

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Фрески Джотто
  • 🪦 Гробницы великих итальянцев
  • 🏛️ Архитектура Арнольфо ди Камбио
  • 🎨 Капеллы богатых семей
  • 📚 Исторические рассказы
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
История Флоренции в базилике Санта-Кроче

Что можно увидеть

  • Фрески Джотто
  • Гробницы Микеланджело
  • Гробницы Галилея
  • Капеллы Пацци
  • Капеллы Перуцци

Описание экскурсии

История и шедевры Санта-Кроче

Санта-Кроче знаменита фресками Джотто, гробницами великих итальянцев и многочисленными капеллами богатых семей. Например, одна из самых больших капелл была построена Брунеллески. Во время экскурсии вы познакомитесь с фресками капелл семей Пацци и Перуцци, расписанными Джотто, и осмотрите другие алтарные росписи, над которыми трудились лучшие мастера Флоренции — Джованни да Милано, Таддео и Аньоло Гадди. Они достойны восхищения!

Легендарные надгробия и памятники

Вы также увидите надгробия и памятники великим деятелям искусства: скульптору, художнику и архитектору Микеланджело Буонарроти, астроному и физику Галилео Галилею, поэту Никколини (чей памятник стал прототипом знаменитой статуи Свободы), политику Макиавелли, музыканту Джоаккино Россини, а также множеству людей не менее достойных — обо всех я подробно расскажу.

Организационные детали

  • Билет в базилику не входит в стоимость экскурсии. Для взрослых цена билета — €10, для подростков от 12 до 17 лет — €6, для детей младше 11 лет — вход бесплатный.
  • Для групп от 5 человек используется аудиосистема — €2/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3667 туристов
Бонжорно, друзья! Флоренция — мой дом с 2009 года. С 2011 я работаю здесь профессиональным лицензированным гидом. Мне хочется познакомить вас с городом так, как вижу его сама: уютные улочки, запах
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утреннего кофе, скрытые детали и истории, которые оживают за каждым фасадом. Я с удовольствием расскажу вам о Флоренции без спешки и формальностей — так, чтобы вы почувствовали её атмосферу и увезли с собой тёплые эмоции и вдохновение. Буду очень рада нашей встрече!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Все очень понравилось, всем рекомендую!!!
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L
По базилике Санта Кроче нас с мужем сопрождала очень милая, знающая прекрасно историю этой базилики- Мария. Много прочитано нами о базилике, но не все можно найти в тех изданиях, что
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подготовлены для туристов. И Мария с огромным знанием отвечала на любой вопро с профессионально и вобще глубоко освещала интересующие нас вопросы. Мы просто восхищены этой девушкой и при удобном случае будем обращаться к ней и, конечно, посоветуем своим друзьям связаться именно с ней при необходимости получения интересных знаний, думаем не только о базилике, а в цлом об истории Флоренции. Мы поняли, что она прекрасно владеет историей Флоренции в целом. Людмила

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