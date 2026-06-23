Францисканская церковь Санта-Кроче - одна из самых красивых в городе.Заложенная в конце 13 века по проекту великого архитектора Арнольфо ди Камбио, она является важным культурным объектом Флоренции.Во время экскурсии вы

увидите фрески Джотто, гробницы Микеланджело, Галилея и других великих деятелей искусства. Также вы познакомитесь с капеллами богатых семей, такими как Пацци и Перуцци, расписанными Джотто. Вход в базилику не включен в стоимость экскурсии, билеты можно приобрести отдельно. Для групп от 5 человек используется аудиосистема

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и шедевры Санта-Кроче

Санта-Кроче знаменита фресками Джотто, гробницами великих итальянцев и многочисленными капеллами богатых семей. Например, одна из самых больших капелл была построена Брунеллески. Во время экскурсии вы познакомитесь с фресками капелл семей Пацци и Перуцци, расписанными Джотто, и осмотрите другие алтарные росписи, над которыми трудились лучшие мастера Флоренции — Джованни да Милано, Таддео и Аньоло Гадди. Они достойны восхищения!

Легендарные надгробия и памятники

Вы также увидите надгробия и памятники великим деятелям искусства: скульптору, художнику и архитектору Микеланджело Буонарроти, астроному и физику Галилео Галилею, поэту Никколини (чей памятник стал прототипом знаменитой статуи Свободы), политику Макиавелли, музыканту Джоаккино Россини, а также множеству людей не менее достойных — обо всех я подробно расскажу.

Организационные детали