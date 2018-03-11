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История и шедевры Санта-Кроче

Санта-Кроче знаменита фресками Джотто, гробницами великих итальянцев и многочисленными капеллами богатых семей. Например, одна из самых больших капелл была построена Брунеллески. Во время экскурсии вы познакомитесь с фресками капелл семей Пацци и Перуцци, расписанными Джотто, и осмотрите другие алтарные росписи, над которыми трудились лучшие мастера Флоренции — Джованни да Милано, Таддео и Аньоло Гадди. Они достойны восхищения!

Легендарные надгробия и памятники

Вы также увидите надгробия и памятники великим деятелям искусства: скульптору, художнику и архитектору Микеланджело Буонарроти, астроному и физику Галилео Галилею, поэту Никколини (чей памятник стал прототипом знаменитой статуи Свободы), политику Макиавелли, музыканту Джоаккино Россини, а также множеству людей не менее достойных — обо всех я подробно расскажу.