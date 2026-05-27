В 1950-х Флоренция стала центром европейской моды, забрав первенство у Парижа. Сальваторе Феррагамо начал использовать пробку для подошвы. На сумках Гуччи появились бамбуковые ручки. Как они до такого додумались? Откуда такие креативные взялись? Пройдём по именным музеям кутюрье и ниточка за ниточкой соберём их истории в эффектное полотно.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Музей костюма во дворце Питти. Его коллекция позволяет увидеть изменения в моде начиная с конца 18 века по сегодняшний день. Вы узнаете, как политические и социальные события влияли на одежду, как возникла современная мода и кто был её самым ярким инноватором.

Музей Сальваторе Феррагамо. Мы проследим всю карьеру известного сапожника, начиная с его детства под Неаполем и создания первых туфель до переезда в Америку и работы с Голливудом. Обсудим возвращение Феррагамо в Италию и построение сильного бренда.

Музей Гуччи — от Гуччио Гуччи до Демна Гвасалия. Вспомним историю семьи Гуччи и их путь к успеху. Поговорим о том, как менялась компания и какие товары Gucci стали символами высокого стиля.

При желании можем посетить старинную шёлковую фабрику, использующую оборудование 17-19 веков.

о развитии текстильной промышленности в Тоскане

модной революции во Флоренции в середине 20 века

возникновении и развитии современных итальянских брендов

Важно: до конца апреля 2026 года музей Гуччи закрыт на реконструкцию.

