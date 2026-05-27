Модная Флоренция: как возник итальянский стиль

И как его перекроили Феррагамо, Гуччи и другие кутюрье
В 1950-х Флоренция стала центром европейской моды, забрав первенство у Парижа. Сальваторе Феррагамо начал использовать пробку для подошвы. На сумках Гуччи появились бамбуковые ручки.

Как они до такого додумались? Откуда такие креативные взялись? Пройдём по именным музеям кутюрье и ниточка за ниточкой соберём их истории в эффектное полотно.
Модная Флоренция: как возник итальянский стиль

Описание экскурсии

Музей костюма во дворце Питти. Его коллекция позволяет увидеть изменения в моде начиная с конца 18 века по сегодняшний день. Вы узнаете, как политические и социальные события влияли на одежду, как возникла современная мода и кто был её самым ярким инноватором.

Музей Сальваторе Феррагамо. Мы проследим всю карьеру известного сапожника, начиная с его детства под Неаполем и создания первых туфель до переезда в Америку и работы с Голливудом. Обсудим возвращение Феррагамо в Италию и построение сильного бренда.

Музей Гуччи — от Гуччио Гуччи до Демна Гвасалия. Вспомним историю семьи Гуччи и их путь к успеху. Поговорим о том, как менялась компания и какие товары Gucci стали символами высокого стиля.

При желании можем посетить старинную шёлковую фабрику, использующую оборудование 17-19 веков.

Я расскажу:

  • о развитии текстильной промышленности в Тоскане
  • модной революции во Флоренции в середине 20 века
  • возникновении и развитии современных итальянских брендов

И многом другом!

Организационные детали

Важно: до конца апреля 2026 года музей Гуччи закрыт на реконструкцию.

Дополнительные расходы

  • Билет в палаццо Питти — €16 за чел.
  • Билет в музей Феррагамо — €10 за чел.
  • Билет в музей Гуччи — €9 за чел.
  • Посещение шёлковой фабрики (по предварительному запросу и брони) — €120 за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 25 туристов
Я родом из Сибири. В 2013 году переехала во Флоренцию, где нашла занятие своей мечты. Окончила курсы итальянской школы сомелье FISAR и лондонской школы WSET, работаю в сфере гастрономического туризма
с 2022 года. Лично прошла многие участки паломнического пути Дороги франков в Тоскане. Человек я оптимистичный и весёлый, поэтому и мои экскурсии проходят в дружеской расслабленной обстановке. Общаюсь на простом живом языке без лишних дат и заученности, с яркими параллелями из современной жизни. Помимо того, что я лицензированный гид, я ещё и ярый поклонник семьи Медичи и творчества Микеланджело. В целом много читаю и постоянно пополняю багаж знаний новыми интересными фактами. На экскурсиях стремлюсь, чтобы люди прочувствовали Флоренцию, ощутили её атмосферу — как средневековую, так и современную.

