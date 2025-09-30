Н Налбандян Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города Катерина, спасибо за то, что помогли осуществить мечту🤗 во время съемки я чувствовала себя принцессой 👑 очень красивые фотографии 🥰 спасибо за дружелюбие, легкость, с которой вы работаете 🩵❤️

J Julia Фотопрогулка по Флоренции Екатерина прекрасный фотограф и интересный собеседник. С ней легко расслабиться и в результате - отличные фото и приятные воспоминания о прогулке по Флоренции.

С Светлана Фотопрогулка по Флоренции читать дальше и прекрасной светокоррекции. Эти фото стали самыми яркими и красивыми моментами в нашем путешествии по Флоренции и останутся с нами на всю жизнь. Спасибо. Очень рекомендую Катю как профессионала и как очень приятную общительную девушку. С огромной благодарностью пишу этот отзыв фотографу Кате! В восторге от полученных фото!!!! А также подобранных локаций, помощи с позированием

Е Елена Фотопрогулка по Флоренции Благодарю прекрасную Катю за замечательную фотосессию. Все фотографии такие шикарные, она ловила лучшие ракурсы. Советую и рекомендую от души. Но на самом деле Катя еще и просто приятная девушка ❤️❤️❤️

И Изат Фотопрогулка по Флоренции Отличный, позитивный человек. Все очень понравилось 🥰 Спасибо большое 😊

Р Руслан Фотопрогулка по Флоренции Нам все очень понравилось, и про Флоренции послушали и фотки классные получили. Спасибо!

Е Елена Фотопрогулка по Флоренции читать дальше дочери несколько видео - контент для инсты. Фотографировались утром пока не так много туристов и не жарко. Пили кофе в красивой кафешке, в которой сделали много красивых кадров. Нам очень понравилась прогулка и фотосессия. Екатерина очень легкий открытый и эмоциональный человек. Помимо фото, которые пока ждём, сделала для

Т Тамара Фотопрогулка по Флоренции Фотосессия с Екатериной была замечательной. Она очень любит свою работу и это видно. Фотографии получились великолепные, яркие,эмоциональные!

Она так же рассказала нам про интересные места во Флоренции и где вкусно можно покушать 🥰

С Светлана Фотопрогулка по Флоренции читать дальше получились живыми, не постановочными. Рекомендую Екатерину с чистым сердцем всем желающим запечатлеть себя во Флоренции. Катя знает все суперские локации и не все из них туристические) Екатерина -не только профессионал своего дела, а еще и замечательный человек. Прогулка-фотосессия прошла в расслабленной атмосфере, пофотографировались, пообщались, посмеялись. Фото