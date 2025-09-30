Индивидуальная
Из Флоренции в Тоскану - кьянти-приключение
Узнать историю знаменитого вина кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
от €200 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по сказочным деревням Тосканы
Посетите 4 волшебные деревни Тосканы, где время словно остановилось. Прогулки по каменным мостовым, кофе на площадях и итальянский сельский колорит ждут вас
Начало: На станции Montevarchi
5 янв в 10:00
6 янв в 10:00
€167 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Флоренция: индивидуальная экскурсия
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€149
€175 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными
Начало: У собора Дуомо
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
от €190 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
Фотосессия во Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с индивидуальной фотосессией. Уникальные локации и стильное платье создадут незабываемые кадры на фоне города
Начало: У собора Санта-Мария-дель-Фьоре
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
€195 за человека
- ННалбандян30 сентября 2025Катерина, спасибо за то, что помогли осуществить мечту🤗 во время съемки я чувствовала себя принцессой 👑 очень красивые фотографии 🥰 спасибо за дружелюбие, легкость, с которой вы работаете ❤️
- JJulia23 сентября 2025Екатерина прекрасный фотограф и интересный собеседник. С ней легко расслабиться и в результате - отличные фото и приятные воспоминания о прогулке по Флоренции.
- ССветлана13 мая 2025С огромной благодарностью пишу этот отзыв фотографу Кате! В восторге от полученных фото!!!! А также подобранных локаций, помощи с позированием
- ЕЕлена30 октября 2024Благодарю прекрасную Катю за замечательную фотосессию. Все фотографии такие шикарные, она ловила лучшие ракурсы. Советую и рекомендую от души. Но на самом деле Катя еще и просто приятная девушка ❤️❤️❤️
- ИИзат3 июня 2024Отличный, позитивный человек. Все очень понравилось 🥰 Спасибо большое 😊
- РРуслан13 мая 2024Нам все очень понравилось, и про Флоренции послушали и фотки классные получили. Спасибо!
- ЕЕлена7 мая 2024Нам очень понравилась прогулка и фотосессия. Екатерина очень легкий открытый и эмоциональный человек. Помимо фото, которые пока ждём, сделала для
- ТТамара24 апреля 2024Фотосессия с Екатериной была замечательной. Она очень любит свою работу и это видно. Фотографии получились великолепные, яркие,эмоциональные!
Она так же рассказала нам про интересные места во Флоренции и где вкусно можно покушать 🥰
- ССветлана16 декабря 2023Екатерина -не только профессионал своего дела, а еще и замечательный человек. Прогулка-фотосессия прошла в расслабленной атмосфере, пофотографировались, пообщались, посмеялись. Фото
- ЕЕлена19 сентября 2023Екатерина - реально мастер своего дела.
Рекомендую, тем, кто хочет получить качественные фото, в красивых локациях.
Екатерина помогла с подготовкой к фотосессии,
