Перезагрузка – экскурсии во Флоренции

Найдено 5 экскурсий в категории «Перезагрузка» во Флоренции на русском языке, цены от €149, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Флоренции в Тоскану - кьянти-приключение
На машине
5 часов
205 отзывов
Индивидуальная
Из Флоренции в Тоскану - кьянти-приключение
Узнать историю знаменитого вина кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
от €200 за человека
Путешествие по средневековым борго Тосканы
На машине
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по сказочным деревням Тосканы
Посетите 4 волшебные деревни Тосканы, где время словно остановилось. Прогулки по каменным мостовым, кофе на площадях и итальянский сельский колорит ждут вас
Начало: На станции Montevarchi
5 янв в 10:00
6 янв в 10:00
€167 за всё до 3 чел.
Головокружительная Флоренция
Пешая
2 часа
-
15%
144 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Флоренция: индивидуальная экскурсия
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€149€175 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Флоренции
Пешая
1 час
9 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными
Начало: У собора Дуомо
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
от €190 за всё до 10 чел.
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Пешая
30 минут
1 отзыв
Фотопрогулка
Фотосессия во Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с индивидуальной фотосессией. Уникальные локации и стильное платье создадут незабываемые кадры на фоне города
Начало: У собора Санта-Мария-дель-Фьоре
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
€195 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Налбандян
    30 сентября 2025
    Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
    Катерина, спасибо за то, что помогли осуществить мечту🤗 во время съемки я чувствовала себя принцессой 👑 очень красивые фотографии 🥰 спасибо за дружелюбие, легкость, с которой вы работаете 🩵❤️
    Катерина, спасибо за то, что помогли осуществить мечту🤗 во время съемки я чувствовала себя принцессой 👑 очень красивые фотографии 🥰 спасибо за дружелюбие, легкость, с которой вы работаете 🩵❤️
  • J
    Julia
    23 сентября 2025
    Фотопрогулка по Флоренции
    Екатерина прекрасный фотограф и интересный собеседник. С ней легко расслабиться и в результате - отличные фото и приятные воспоминания о прогулке по Флоренции.
  • С
    Светлана
    13 мая 2025
    Фотопрогулка по Флоренции
    С огромной благодарностью пишу этот отзыв фотографу Кате! В восторге от полученных фото!!!! А также подобранных локаций, помощи с позированием
    читать дальше

    и прекрасной светокоррекции. Эти фото стали самыми яркими и красивыми моментами в нашем путешествии по Флоренции и останутся с нами на всю жизнь. Спасибо. Очень рекомендую Катю как профессионала и как очень приятную общительную девушку.

    С огромной благодарностью пишу этот отзыв фотографу Кате! В восторге от полученных фото!!!! А также подобранных локаций, помощи с позированием и прекрасной светокоррекции. Эти фото стали самыми яркими и красивыми моментами в нашем путешествии по Флоренции и останутся с нами на всю жизнь. Спасибо. Очень рекомендую Катю как профессионала и как очень приятную общительную девушку.
  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Фотопрогулка по Флоренции
    Благодарю прекрасную Катю за замечательную фотосессию. Все фотографии такие шикарные, она ловила лучшие ракурсы. Советую и рекомендую от души. Но на самом деле Катя еще и просто приятная девушка ❤️❤️❤️
  • И
    Изат
    3 июня 2024
    Фотопрогулка по Флоренции
    Отличный, позитивный человек. Все очень понравилось 🥰 Спасибо большое 😊
  • Р
    Руслан
    13 мая 2024
    Фотопрогулка по Флоренции
    Нам все очень понравилось, и про Флоренции послушали и фотки классные получили. Спасибо!
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Фотопрогулка по Флоренции
    Нам очень понравилась прогулка и фотосессия. Екатерина очень легкий открытый и эмоциональный человек. Помимо фото, которые пока ждём, сделала для
    читать дальше

    дочери несколько видео - контент для инсты. Фотографировались утром пока не так много туристов и не жарко. Пили кофе в красивой кафешке, в которой сделали много красивых кадров.

  • Т
    Тамара
    24 апреля 2024
    Фотопрогулка по Флоренции
    Фотосессия с Екатериной была замечательной. Она очень любит свою работу и это видно. Фотографии получились великолепные, яркие,эмоциональные!
    Она так же рассказала нам про интересные места во Флоренции и где вкусно можно покушать 🥰
  • С
    Светлана
    16 декабря 2023
    Фотопрогулка по Флоренции
    Екатерина -не только профессионал своего дела, а еще и замечательный человек. Прогулка-фотосессия прошла в расслабленной атмосфере, пофотографировались, пообщались, посмеялись. Фото
    читать дальше

    получились живыми, не постановочными. Рекомендую Екатерину с чистым сердцем всем желающим запечатлеть себя во Флоренции. Катя знает все суперские локации и не все из них туристические)

  • Е
    Елена
    19 сентября 2023
    Фотопрогулка по Флоренции
    Екатерина - реально мастер своего дела.
    Рекомендую, тем, кто хочет получить качественные фото, в красивых локациях.

    Екатерина помогла с подготовкой к фотосессии,
    читать дальше

    дала рекомендации по цветовой гамме одежды и обуви.

    Катин позитив и тонкий психологической подход к моей дочке-подростку, позволил ребенку расслабиться, а мы получили классные незабываемые фотомоменты.
    Сама бы я точно так не смогла, 100%!
    В точно назначенное время я получила от фотографа на электронку папку с обработанными фото.
    Все честно и профессионально!
    Ещё раз Благодарю Екатерину за приятное общение и профессиональные фото, с красивыми и разноплановыми фото.
    Рекомендую!
    Буду обращаться ещё!

