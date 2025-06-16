Путешествие по Флоренции обещает открыть множество исторических тайн. Прогулка включает посещение религиозного, политического и античного центров города. Участники увидят церковь Санта-Мария-Новелла, базилику Сан-Лоренцо и Старый мост.
История династии Медичи, влияние богатства на Ренессанс, а также жизнь и обычаи флорентийцев станут частью этого увлекательного маршрута. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу города, который веками формировал культуру и искусство
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Ренессанса
- 🕌 Посещение ключевых достопримечательностей
- 🗣️ Интересные факты о жизни флорентийцев
- 🏰 Следы династии Медичи
- 📚 Узнайте о влиянии инквизиции и Наполеона
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Церковь Санта-Мария-Новелла
- Базилика Сан-Лоренцо
- Старый мост
- Церковь Данте
Описание экскурсии
- Вы окажетесь в трёх ключевых точках города — религиозном, политическом и античном центрах.
- Увидите церковь Санта-Мария-Новелла, базилику Сан-Лоренцо, а также Старый мост и церковь Данте.
- Мы пройдём по следам династии Медичи: от их первого дворца до роскошных усыпальниц.
- Вы узнаете, как богатство стало движущей силой во Флоренции, и почему без Медичи не было бы Ренессанса.
- Мы поговорим, как в городе жгли книги и где стояла гильотина во времена Наполеона.
- Мы расскажем, как шутят и спорят флорентийцы, что едят и пьют, и почему слово «баллотироваться» связано именно с этим городом.
- А ещё — о менталитете горожан, их темпераменте и культурных привычках, которые формировались веками.
- И многое другое!
Организационные детали
- Для организованных групп от 11 человек стоимость экскурсии составит €25 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около церкви Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 221 туриста
Меня зовут Александра, я лицензированный гид по Тоскане. Живу в историческом центре Флоренции с 2008 года. Люблю историю, увлекаюсь живописью, дружу с местными художниками, антикварами и ремесленниками. На экскурсиях раскрываю тысячи лет истории города через характеры и жизни конкретных людей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катерина
16 июн 2025
Только что вернулась с экскурсии по Флоренции — и до сих пор под впечатлением! Это было не просто знакомство с городом, а настоящее погружение в его атмосферу, культуру и великую
Е
Екатерина
20 мая 2025
Была на чудесной экскурсии Чарующая Флоренция. Хоть погода была дождливой, но это не помешало увидеть все, что я хотела. Александра отличный экскурсовод, столько всего интересного узнала, получила рекомендации что еще посмотреть, где вкусно поесть, выпить кофе и т. д. Искренне рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Александру.
Входит в следующие категории Флоренции
