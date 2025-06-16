читать дальше

историю. Экскурсию проводила Александра — невероятно увлечённая, эрудированная и душевная. Слушать её рассказы — одно удовольствие: она буквально «оживила» для нас Флоренцию.



Маршрут был очень насыщенным, но совершенно не утомительным. Каждое место, каждый факт вызывали восторг и желание углубиться в тему. Благодаря Саше Флоренция раскрылась совсем иначе — не просто как красивый туристический город, а как живое пространство, наполненное историей, искусством и духом Ренессанса.



Поймала себя на мысли, что хочется остаться здесь жить — бродить по улочкам, узнавать всё больше, читать про Медичи, вглядываться в архитектурные детали, слушать истории и впитывать атмосферу.

Спасибо Александре за это вдохновение и любовь к городу, которой она щедро делится!



Флоренция теперь в моём сердце. Обязательно вернусь.