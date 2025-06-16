Мои заказы

Чарующая Флоренция - первая прогулка

Познакомьтесь с Флоренцией, городом Ренессанса. Погрузитесь в историю Медичи, откройте тайны инквизиции и Наполеона, ощутите дух города
Путешествие по Флоренции обещает открыть множество исторических тайн. Прогулка включает посещение религиозного, политического и античного центров города. Участники увидят церковь Санта-Мария-Новелла, базилику Сан-Лоренцо и Старый мост.

История династии Медичи, влияние богатства на Ренессанс, а также жизнь и обычаи флорентийцев станут частью этого увлекательного маршрута. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу города, который веками формировал культуру и искусство
5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю Ренессанса
  • 🕌 Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🗣️ Интересные факты о жизни флорентийцев
  • 🏰 Следы династии Медичи
  • 📚 Узнайте о влиянии инквизиции и Наполеона
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Церковь Санта-Мария-Новелла
  • Базилика Сан-Лоренцо
  • Старый мост
  • Церковь Данте

Описание экскурсии

  • Вы окажетесь в трёх ключевых точках города — религиозном, политическом и античном центрах.
  • Увидите церковь Санта-Мария-Новелла, базилику Сан-Лоренцо, а также Старый мост и церковь Данте.
  • Мы пройдём по следам династии Медичи: от их первого дворца до роскошных усыпальниц.
  • Вы узнаете, как богатство стало движущей силой во Флоренции, и почему без Медичи не было бы Ренессанса.
  • Мы поговорим, как в городе жгли книги и где стояла гильотина во времена Наполеона.
  • Мы расскажем, как шутят и спорят флорентийцы, что едят и пьют, и почему слово «баллотироваться» связано именно с этим городом.
  • А ещё — о менталитете горожан, их темпераменте и культурных привычках, которые формировались веками.
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Для организованных групп от 11 человек стоимость экскурсии составит €25 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Александра
Александра — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 221 туриста
Меня зовут Александра, я лицензированный гид по Тоскане. Живу в историческом центре Флоренции с 2008 года. Люблю историю, увлекаюсь живописью, дружу с местными художниками, антикварами и ремесленниками. На экскурсиях раскрываю тысячи лет истории города через характеры и жизни конкретных людей.
Отзывы и рейтинг

К
Катерина
16 июн 2025
Только что вернулась с экскурсии по Флоренции — и до сих пор под впечатлением! Это было не просто знакомство с городом, а настоящее погружение в его атмосферу, культуру и великую
историю. Экскурсию проводила Александра — невероятно увлечённая, эрудированная и душевная. Слушать её рассказы — одно удовольствие: она буквально «оживила» для нас Флоренцию.

Маршрут был очень насыщенным, но совершенно не утомительным. Каждое место, каждый факт вызывали восторг и желание углубиться в тему. Благодаря Саше Флоренция раскрылась совсем иначе — не просто как красивый туристический город, а как живое пространство, наполненное историей, искусством и духом Ренессанса.

Поймала себя на мысли, что хочется остаться здесь жить — бродить по улочкам, узнавать всё больше, читать про Медичи, вглядываться в архитектурные детали, слушать истории и впитывать атмосферу.
Спасибо Александре за это вдохновение и любовь к городу, которой она щедро делится!

Флоренция теперь в моём сердце. Обязательно вернусь.

Е
Екатерина
20 мая 2025
Была на чудесной экскурсии Чарующая Флоренция. Хоть погода была дождливой, но это не помешало увидеть все, что я хотела. Александра отличный экскурсовод, столько всего интересного узнала, получила рекомендации что еще посмотреть, где вкусно поесть, выпить кофе и т. д. Искренне рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Александру.

