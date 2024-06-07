1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия
Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям
Начало: В центре Флоренции
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса
Начало: На площади Синьории
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 20 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Тоскане
Вобрать ароматы магических пейзажей и запечатлеть себя на фоне тосканских холмов
Начало: В городе Монтеварки
10 июня в 14:30
12 июня в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кто такие флорентийцы
Разобраться в повседневной жизни и традициях Флоренции на прогулке по историческому центру
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от €94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на кораблике по Арно с увлекательными историями о Флоренции
Увидеть отражение города в водной глади и рассказах гида
Начало: На площади Уффици
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
€52 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Большое спасибо Галине за прекрасную непринужденную прогулку по Флоренции, которая не была утомительной даже для восьмилетнего ребенка. Мы узнали много интересных фактов как об истории Флоренции так и о жизни современных итальянцев, нам очень понравилось!
- ТТатьяна22 мая 2024Думала писать отзыв или нет. Ведь Татьяна заболела и у нас был другой гид. Но так как подобрала нам его Татьяна напишу. Что экскурсия прошла просто замечательною. Столько интересного и подача была прям от души.
- ВВиктория15 мая 2024Очень приятная девушка Галина провела нам экскурсию по флоренции и влюбила нас в этот прекрасный город! Помогла купить билеты на
- ЛЛариса2 мая 2024Очень интересная экскурсия по историческому центру города. Рекомендуем!
- JJulia25 марта 2024Во Флоренцию нельзя не влюбиться. А с таким замечательным гидом, как Татьяна, тем более. Хочется также подчеркнуть доброжелательность гида. Короче,
- ААлександр14 марта 2024Много интересной и новой информации о Флоренции, как центра мирового искусства. Большое спасибо за прекрасно проведённое время)
- ММарина10 марта 2024Огромное спасибо Татьяне за обзорную экскурсию по Флоренции! Краткий экскурс в историю города и его правителей, прогулка с остановками на
- ННаталия8 декабря 2023Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы любим. Поездка в пригород
- ННиколай20 ноября 2023Яркий тур в по истории и искусству Флоренции, профессиональный гид. Спасибо!
- ООльга20 августа 2023Приезжая не первый раз, мне хотелось глубже узнать город и ее жителей. Татьяна очень интересно рассказала про современную жизнь флорентийцев, вплетая в рассказ исторические события и то, как они связаны с сегодняшним днём. Очень рекомендую экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Ночные»
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