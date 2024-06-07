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мы очарованы экскурсией и экскурсоводом. Сведения подавались компактно и всё было выдержано. Ничего лишнего. Экскурсия отточена" от и до". История Флоренции, архитектура, скульптуры и их создатели, советы насчёт красивейших мест, практические советы (вино и еда). Всё можно было узнать от этой интеллегентной женщины. Очень рекомендуем эту экскурсию. Спасибо, Татьяна.