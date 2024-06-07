Ночные прогулки и экскурсии Флоренции

Найдено 7 экскурсий в категории «Ночные» во Флоренции на русском языке, цены от €52. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Buongiorno, Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
120 за всё до 30 чел.
О Флоренции с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия
Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям
Начало: В центре Флоренции
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
99 за всё до 6 чел.
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса
Начало: На площади Синьории
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 20 чел.
Фотопрогулка по Тоскане
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Тоскане
Вобрать ароматы магических пейзажей и запечатлеть себя на фоне тосканских холмов
Начало: В городе Монтеварки
10 июня в 14:30
12 июня в 08:30
200 за всё до 3 чел.
Кто такие флорентийцы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Кто такие флорентийцы
Разобраться в повседневной жизни и традициях Флоренции на прогулке по историческому центру
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
114 за всё до 25 чел.
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от 94 за всё до 5 чел.
Прогулка на кораблике по Арно с увлекательными историями о Флоренции
Индивидуальная
1 час
Прогулка на кораблике по Арно с увлекательными историями о Флоренции
Увидеть отражение города в водной глади и рассказах гида
Начало: На площади Уффици
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
52 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    О Флоренции с любовью
    Большое спасибо Галине за прекрасную непринужденную прогулку по Флоренции, которая не была утомительной даже для восьмилетнего ребенка. Мы узнали много интересных фактов как об истории Флоренции так и о жизни современных итальянцев, нам очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Buongiorno, Флоренция
    Думала писать отзыв или нет. Ведь Татьяна заболела и у нас был другой гид. Но так как подобрала нам его Татьяна напишу. Что экскурсия прошла просто замечательною. Столько интересного и подача была прям от души.
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    О Флоренции с любовью
    Очень приятная девушка Галина провела нам экскурсию по флоренции и влюбила нас в этот прекрасный город! Помогла купить билеты на
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    поезд в Верону и порекомендовала замечательный ресторан флорентийского стейка! Галина Спасибо большое за экскурсию и помощь! Рекомендую всем! очень понравилось 😻

    Очень приятная девушка Галина провела нам экскурсию по флоренции и влюбила нас в этот прекрасный город!Очень приятная девушка Галина провела нам экскурсию по флоренции и влюбила нас в этот прекрасный город!
  • Л
    Лариса
    2 мая 2024
    О Флоренции с любовью
    Очень интересная экскурсия по историческому центру города. Рекомендуем!
  • J
    Julia
    25 марта 2024
    Buongiorno, Флоренция
    Во Флоренцию нельзя не влюбиться. А с таким замечательным гидом, как Татьяна, тем более. Хочется также подчеркнуть доброжелательность гида. Короче,
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    мы очарованы экскурсией и экскурсоводом. Сведения подавались компактно и всё было выдержано. Ничего лишнего. Экскурсия отточена" от и до". История Флоренции, архитектура, скульптуры и их создатели, советы насчёт красивейших мест, практические советы (вино и еда). Всё можно было узнать от этой интеллегентной женщины. Очень рекомендуем эту экскурсию. Спасибо, Татьяна.

  • А
    Александр
    14 марта 2024
    Кто такие флорентийцы
    Много интересной и новой информации о Флоренции, как центра мирового искусства. Большое спасибо за прекрасно проведённое время)
  • М
    Марина
    10 марта 2024
    Buongiorno, Флоренция
    Огромное спасибо Татьяне за обзорную экскурсию по Флоренции! Краткий экскурс в историю города и его правителей, прогулка с остановками на
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    основных достопримечательных местах, интересные истории о персоналиях. Мы много узнали про архитектурные особенности города и его устройство в разные периоды истории. В общем, остались очень довольны ❤️ Что важно, Татьяна дает рекомендации к посещению заведений, которые не входят в экскурсию, исходя из вашего запроса.

  • Н
    Наталия
    8 декабря 2023
    Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
    Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы любим. Поездка в пригород
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    Флоренции удалась. Самые положительные эмоции. Вкусовым сосочкам понравилась. Шоппинг тоже доставил удовольствие -полицезрели дизайнерские коллекции в аутлете, купили же а магазине для итальянцев, куда нас тоже завезли. Всем довольны

    Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мыЭта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мыЭта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мыЭта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мыЭта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы
  • Н
    Николай
    20 ноября 2023
    Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
    Яркий тур в по истории и искусству Флоренции, профессиональный гид. Спасибо!
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    Кто такие флорентийцы
    Приезжая не первый раз, мне хотелось глубже узнать город и ее жителей. Татьяна очень интересно рассказала про современную жизнь флорентийцев, вплетая в рассказ исторические события и то, как они связаны с сегодняшним днём. Очень рекомендую экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Ночные»

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  3. Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
  4. Фотопрогулка по Тоскане
  5. Кто такие флорентийцы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Ночные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 52 до 200. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 77 ⭐ отзывов, цены от €52. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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