Почувствуй азарт настоящей «охоты» за трюфелями в тосканском лесу 🌲 на краю живописных холмов. Это по-настоящему уникальный опыт!

Трюфели — это одно из чудес, предлагаемых нам природой. Это гриб, который не может быть посажен и не культивируется. Из-за своей редкости и яркого вкуса он очень любим гурманами всего мира. Тосканские леса и долины являются естественной средой обитания для трюфеля и идеально подходят для проявления лучших черт его вкуса и аромата.

В зависимости от сезона существуют два вида трюфеля: белый и черный. Оба являются типичным продуктом кулинарной традиции Тосканы, которой у Вас будет возможность насладится после «охоты» за специально пргиготовленным для Вас обедом!