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Охота на трюфель в Тоскане

Irina Z.
Irina Z. – Гид из Флоренции
Почувствуйте азарт настоящей «охоты» за трюфелями в тосканском лесу 🌲 на краю живописных холмов! Мы отправимся на поиски трюфелей, а потом насладимся специально приготовленным обедом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €375 за экскурсию

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Охота на трюфель в Тоскане
Охота на трюфель в Тоскане

Что вы увидите

  • Итальянское владение в Сан Миньато
Почувствуй азарт настоящей «охоты» за трюфелями в тосканском лесу 🌲 на краю живописных холмов. Это по-настоящему уникальный опыт!
Трюфели — это одно из чудес, предлагаемых нам природой. Это гриб, который не может быть посажен и не культивируется. Из-за своей редкости и яркого вкуса он очень любим гурманами всего мира. Тосканские леса и долины являются естественной средой обитания для трюфеля и идеально подходят для проявления лучших черт его вкуса и аромата.
В зависимости от сезона существуют два вида трюфеля: белый и черный. Оба являются типичным продуктом кулинарной традиции Тосканы, которой у Вас будет возможность насладится после «охоты» за специально пргиготовленным для Вас обедом!
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из Флоренции (Моя машина - Volvo v40)
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Охота на трюфель в Тоскане
Охота на трюфель в Тоскане
Охота на трюфель в Тоскане
Охота на трюфель в Тоскане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina Z.
Irina Z.
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