2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с кожевенным ремеслом

Вы окажетесь в цехах нескольких фабрик и мастерских, где обрабатывают, сортируют, красят кожу и шьют из неё готовые изделия и заготовки на продажу по всему миру. Среди заказчиков этих производств те самые Ralph Lauren, Valentino, Jimmy Choo, Charlotte Olympia, которые у всех на слуху, и другие итальянские бренды. Вы познакомитесь с владельцами мастерских и узнаете всё про мир кожаных изделий — о технологиях обработки материалов, создании прототипов и пошиве готовых сапог и сумочек.

Тосканские трюфеля в семейном ресторане

На обед мы заедем в небольшой ресторан, знаменитый своими трюфелями. Владельцы этого заведения, как и многие в Сан-Миниато, охотятся на них всей семьёй. В Центральной Тоскане трюфеля можно найти круглый год, летом — чёрные, а зимой — белые. О том, что особенного в этом грибе и как происходит охота, я и расскажу за обедом.