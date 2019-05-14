2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Модная Тоскана: кожевенные мастерские и трюфеля

Наблюдаем за пошивом итальянских сумок и едим ароматные трюфеля

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Тоскана — регион, где производят изделия из знаменитой итальянской кожи и охотятся на трюфеля.

Вы заглянете в цеха кожевенных фабрик, создающих вещи для известнейших брендов, и увидите мастеров за работой, полюбуетесь из окна автомобиля лесами Сан-Миниато, где ищут трюфеля, и, конечно, попробуете эти деликатесные грибы в уютном традиционном ресторанчике.
От 180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Модная Тоскана: кожевенные мастерские и трюфеля
Модная Тоскана: кожевенные мастерские и трюфеля

Что вас ожидает

Знакомство с кожевенным ремеслом
Вы окажетесь в цехах нескольких фабрик и мастерских, где обрабатывают, сортируют, красят кожу и шьют из неё готовые изделия и заготовки на продажу по всему миру. Среди заказчиков этих производств те самые Ralph Lauren, Valentino, Jimmy Choo, Charlotte Olympia, которые у всех на слуху, и другие итальянские бренды. Вы познакомитесь с владельцами мастерских и узнаете всё про мир кожаных изделий — о технологиях обработки материалов, создании прототипов и пошиве готовых сапог и сумочек.

Тосканские трюфеля в семейном ресторане
На обед мы заедем в небольшой ресторан, знаменитый своими трюфелями. Владельцы этого заведения, как и многие в Сан-Миниато, охотятся на них всей семьёй. В Центральной Тоскане трюфеля можно найти круглый год, летом — чёрные, а зимой — белые. О том, что особенного в этом грибе и как происходит охота, я и расскажу за обедом.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия. Вы самостоятельно доберетесь до места встречи на электричке, а дальше мы будем перемещаться на моей машине. По окончании экскурсии я отвезу вас обратно на вокзал.
  • Обед в ресторане оплачивается вами самостоятельно.
Модная Тоскана: кожевенные мастерские и трюфеля
Модная Тоскана: кожевенные мастерские и трюфеля
Модная Тоскана: кожевенные мастерские и трюфеля
Модная Тоскана: кожевенные мастерские и трюфеля
Модная Тоскана: кожевенные мастерские и трюфеля
Модная Тоскана: кожевенные мастерские и трюфеля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Живу в Тоскане последние 7 лет. Работаю в агритуризме, увлекаюсь эногастрономией — всем, что связано с вином и едой :) Ращу дочь-билингва, изучаю особенности итальянского менталитета, занимаюсь стрельбой из лука, люблю фотографировать и обладаю неиссякаемым любопытством ко всему новому и интересному.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 мая 2019
Прекрасная экскурсия! Остались очень довольны, очень интересно и познавательно, всем рекомендую, благодаря этой экскурсии мы по-настоящему прочувчтвали калории Италии!
17 октября 2018
Спасибо Татьяне и Нане за отличную экскурсию. Впечатлений - море) при фабриках есть небольшие шоурумы, где можно купить себе что-то свежеотшитое) все очень понравилось, спасибо!

Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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