читать дальше

влюбилась в её историю, культуру и атмосферу. Я получила официальную аккредитацию гида, что позволяет заниматься моим самым любимым делом — проводить экскурсии профессионально и с глубоким знанием материала. Мне важно не просто рассказывать факты, а передавать дух и характер города. Работая с гостями, я стремлюсь сделать каждую экскурсию или тур особенным — будь то короткая прогулка или насыщенная недельная программа. Мои туры помогают взглянуть на Флоренцию и Тоскану с новой стороны и открыть тайны, недоступные на стандартных маршрутах. Буду рада помочь вам открыть этот удивительный регион и сделать вашу поездку по-настоящему запоминающейся!