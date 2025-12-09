Сан-Миньято уже много веков славится как центр охоты на трюфели.
И я приглашаю вас заглянуть в гости к профессиональным трюфельщикам, чтобы узнать об их почётном ремесле и попробовать местный деликатес.
Вы прогуляетесь по тосканским долинам в поисках заветных грибов, а после попробуете их за обедом с вином в старинном поместье.
Описание экскурсии
- Я отвезу вас в живописное тосканское поместье среди холмов и лесов.
- Вы окажетесь в регионе, где традиция сбора и торговли белыми трюфелями восходит к Средневековью.
- Прогуляетесь по долине, которая когда-то была морским дном, поэтому до сих пор здесь находят ракушки.
- Вместе с профессиональным трюфельщиком вы поохотитесь за знаменитыми грибами — со специально обученной собакой.
- Воздадите должное обеду, приготовленному заботливыми руками итальянской мамы специально для вас.
- Попробуете местные вина.
- Услышите о традициях ремесла трюфельщиков, которое передаётся из поколения в поколение и регулируется законом.
- Выясните, какие существуют виды съедобных трюфелей, какие из них можно найти в Сан-Миньято.
- Я расскажу, когда какие виды трюфелей собирают, как готовят, и почему некоторые ценятся особенно высоко.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Volvo V40. Обратите внимание: если вы остановились в пешеходном центре Флоренции, мы согласуем оптимальное место встречи за его пределами.
- Дорога в одну сторону занимает около 1 часа. Прогулка в лесу — 1–15 часа, обед и винная дегустация — 1–1,5 часа.
- В стоимость входит обед из первых блюд — пасты с трюфелями. Также мы можем согласовать полный обед с первым и вторым блюдами и десертом.
- Трюфельщик проводит демонстрационную охоту с собакой для разных посетителей, поэтому на прогулке помимо вашей группы могут быть другие гости. Обед в поместье будет организован только для вашей компании.
- По запросу за доплату экскурсию можно провести для большего количества человек.
- Пожалуйста, предусмотрите обувь и одежду, в которых вам будет удобно ходить по лесу.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид во Флоренции
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я лицензированный гид по Тоскане и Флоренции, где живу с 2012 года. За эти годы Флоренция стала для меня не просто местом проживания — я по-настоящему
