Палаццо Веккьо, построенный в 13 веке, служил центром власти флорентийского правительства. На экскурсии вы узнаете об архитектуре здания, декоре его залов и великих мастерах Ренессанса.
Исследуйте историю площади Синьории, странной башни
Исследуйте историю площади Синьории, странной башни
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Историческая значимость
- 🏛 Архитектурные шедевры
- 🎨 Мастера Ренессанса
- 🗝 Тайны башни
- 📜 История площади Синьории
Что можно увидеть
- Площадь Синьории
- Башня Палаццо Веккьо
- Зал пятисот
- Зал аудиенций
- Зал лилий
- Капелла приоров
- Офис Никколо Макиавелли
Описание экскурсии
- Вы узнаете, что находилось на площади Синьории до постройки Палаццо Веккьо.
- Познакомитесь с историей странной 95-метровой башни и выясните, кто в ней содержался под стражей.
- Рассмотрите великолепный Зал пятисот, который когда-то пытались расписать два гиганта Итальянского Возрождения, Леонардо да Винчи и Микеланджело.
- Также вам предстоит оценить убранство Зала аудиенций и Зала лилий.
- Посетим комнату, где правящая династия де Медичи хранила свои самые ценные вещи. Сегодня здесь вы увидите географические карты и знаменитый глобус.
- В Капелле приоров я расскажу, как был устроен быт флорентийских парламентариев.
- Кроме того, я покажу погребальную маску Данте Алигьери, студию Фанциска I де Медичи, соединявшуюся с потайными комнатами дворца, и офис Никколо Макиавелли.
Организационные детали
- Палаццо Веккьо не только музей, но и действующая мэрия. В дни проведения мероприятий или встреч возможно частичное или полное закрытие музея. Уточните, пожалуйста, в переписке с гидом, возможно ли посещение в удобное вам время.
- Билет не входит в стоимость экскурсии, стоимость зависит от сезона.
- Для групп от 2 человек дополнительно оплачиваются наушники — €2,5 с человека.
- Также вы можете приобрести дополнительный билет, чтобы подняться на башню и увидеть секретные комнаты де Медичи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Синьории
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2478 туристов
Я живу и работаю в Италии с 2000 года, имею государственную аккредитацию гида. Каждый день, видя всё это обилие красоты, не могу не задавать себе вопросы. Ответы на них лучше
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Яркий тур в по истории и искусству Флоренции, профессиональный гид. Спасибо!
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