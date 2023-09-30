Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции

История, тайны и интерьеры дворца, который веками был центром политической жизни города

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Палаццо Веккьо построили в 13 веке для флорентийского правительства.

Как центр власти, дворец выполнял разные функции: был и мэрией, и резиденцией Великого герцога Тосканского.

На экскурсии я расскажу об архитектуре здания, декоре его великолепных залов и великих мастерах Ренессанса, творивших здесь. Также вы услышите историю ратуши и осознаете её роль в прошлом Италии.
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Ближайшие даты:
30
сен
2
окт
4
окт
5
окт
6
окт
7
окт
8
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, что находилось на площади Синьории до постройки Палаццо Веккьо.
  • Познакомитесь с историей странной 95-метровой башни и выясните, кто в ней содержался под стражей.
  • Рассмотрите великолепный Зал пятисот, который когда-то пытались расписать два гиганта Итальянского Возрождения, Леонардо да Винчи и Микеланджело.
  • Также вам предстоит оценить убранство Зала аудиенций и Зала лилий.
  • Посетим комнату, где правящая династия де Медичи хранила свои самые ценные вещи. Сегодня здесь вы увидите географические карты и знаменитый глобус.
  • В Капелле приоров я расскажу, как был устроен быт флорентийских парламентариев.
  • Кроме того, я покажу погребальную маску Данте Алигьери, студию Фанциска I де Медичи, соединявшуюся с потайными комнатами дворца, и офис Никколо Макиавелли.

Организационные детали

  • Билет не входит в стоимость экскурсии — 12,5€ с человека.
  • Также вы можете приобрести дополнительный билет, чтобы подняться на башню и увидеть секретные комнаты де Медичи.
  • Расписание работы музея: с апреля по сентябрь — с 9.00 до 23.00, по четвергам с 9.00 до 14.00; с октября по март — с 9.00 до 19.00, по четвергам с 9.00 до 14.00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Синьории
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Индивидуальные
Можно с детьми
Музеи
Ночные
Летние
Медичи
Палаццо Веккьо
Популярные места
В помещении
Самое главное
Обзорные

Похожие туры из Флоренции

Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
126 отзывов
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
на площади Дуомо
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
130 за всё до 10 чел.
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Прикоснуться к роскоши главного дворца Флоренции и погулять по старинному парку со скульптурами
у главного входа в палаццо Питти
Завтра
7 окт
8 окт
10 окт
120 за всё до 10 чел.
Первый день во Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Первый день во Флоренции
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк...
5 окт
6 окт
7 окт
8 окт
125 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Флоренции
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ