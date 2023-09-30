История, тайны и интерьеры дворца, который веками был центром политической жизни города
Палаццо Веккьо построили в 13 веке для флорентийского правительства.
Как центр власти, дворец выполнял разные функции: был и мэрией, и резиденцией Великого герцога Тосканского.
На экскурсии я расскажу об архитектуре здания, декоре его великолепных залов и великих мастерах Ренессанса, творивших здесь. Также вы услышите историю ратуши и осознаете её роль в прошлом Италии.
Как центр власти, дворец выполнял разные функции: был и мэрией, и резиденцией Великого герцога Тосканского.
На экскурсии я расскажу об архитектуре здания, декоре его великолепных залов и великих мастерах Ренессанса, творивших здесь. Также вы услышите историю ратуши и осознаете её роль в прошлом Италии.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы узнаете, что находилось на площади Синьории до постройки Палаццо Веккьо.
- Познакомитесь с историей странной 95-метровой башни и выясните, кто в ней содержался под стражей.
- Рассмотрите великолепный Зал пятисот, который когда-то пытались расписать два гиганта Итальянского Возрождения, Леонардо да Винчи и Микеланджело.
- Также вам предстоит оценить убранство Зала аудиенций и Зала лилий.
- Посетим комнату, где правящая династия де Медичи хранила свои самые ценные вещи. Сегодня здесь вы увидите географические карты и знаменитый глобус.
- В Капелле приоров я расскажу, как был устроен быт флорентийских парламентариев.
- Кроме того, я покажу погребальную маску Данте Алигьери, студию Фанциска I де Медичи, соединявшуюся с потайными комнатами дворца, и офис Никколо Макиавелли.
Организационные детали
- Билет не входит в стоимость экскурсии — 12,5€ с человека.
- Также вы можете приобрести дополнительный билет, чтобы подняться на башню и увидеть секретные комнаты де Медичи.
- Расписание работы музея: с апреля по сентябрь — с 9.00 до 23.00, по четвергам с 9.00 до 14.00; с октября по март — с 9.00 до 19.00, по четвергам с 9.00 до 14.00.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Синьории
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Taтьяна — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 1275 туристов
Меня зовут Татьяна. Уже 20 лет я живу и работаю в Италии, имею государственную лицензию гида. Каждый день, видя обилие всей этой красоты, я не могу не не задавать себе вопросы. А ответы лучше всего получить, выучившись на курсах гидов. А потом соединить приятное с полезным. Вот такая приблизительно схема выбора профессии. Хотя на этом учеба не заканчивается. В жизни еще полно вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
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