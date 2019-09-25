3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия начнется на прилегающей к дворцу площади Синьории, которая считается первым музеем под открытым небом. Там вы увидите: Лоджию Ланци — арочный павильон со статуями под крышей; скульптуру «Персей с головой Медузы» Бенвенуто Челлини; фонтан «Нептун», созданным по проекту Амманати; конную статую Козимо Медичи, работы скульптора Джамболоньи. Именно с семейством Медичи, родоначальником которого он является, связана история становления Флоренции как политического и культурного центра.
После знакомства с площадью мы отправимся в сам Палаццо Веккьо (на русский язык его название переводится как «Старый дворец»). Я расскажу, как здесь творили историю сначала приоры, потом великий оратор и религиозный фанатик Савонарола и, конечно же, семейство Медичи, покажу произведения искусства эпохи Возрождения, который хранятся в его стенах, ведь над интерьерами Палаццо трудились лучшие художники того времени, и они дошли до наших дней почти без изменений. А также объясню, какую роль он играет в политической жизни города сейчас. Во дворце вы посетите:
внутренний дворик, оформленный Микелоццо в стиле раннего Возрождения;
грандиозный Зал Пятисот, он предназначался для проведения заседаний Большого Народного Совета;
Зал Льва X, почетного Папы Римского, выходца из семьи Медичи;
Зал Стихий, украшенный аллегорическими фигурами, изображающими воздух, землю, огонь и воду;
два зала-кабинета дворца, сохранившие элементы ренессансного декора — Аудиенц-зал и Зал Лилий. Палаццо Веккьо — мой самый любимый дворец. Ведь именно он стал свидетелем того, как Флоренция из средневекового торгового города превратилась в «колыбель Возрождения», как проходила смена власти и как творилась история. Вы можете узнать об всем этом, изучив книги об Италии или посетив тематические экскурсии, или же просто однажды выбрав Старый Дворец как уникальный «временной портал».
Организационные детали
Стоимость входных билетов в Палаццо Веккьо оплачивается отдельно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я туристический гид по Флоренции и ее окрестностям. Очень люблю этот город, его красоту и неповторимость. На мой взгляд, экскурсия по Флоренции — это незабываемый опыт, который обогащает духовно и оставляет сладкие воспоминание об отдыхе.
Экскурсия нам очень понравилась.
Маршрут великолепный, качество подачи материала очень информативно и в тоже время увлекательно.
Спасибо Марие.
С уважением,
Акоп и Алла
Алия
3 апреля 2018
Спасибо Марии за интересную экскурсию по Палаццо Веккью. Время пролетело незаметно, дети (15 и 11 лет) с удовольствием слушали и задавали вопросы. Гид прекрасно владеет информацией, очень любит свою работу. В следующий приезд обязательно посетим другие экскурсии гида. Мария, спасибо и до встречи!
Татьяна
14 ноября 2017
Экскурсия понравилась очень! Все замечательно - организационные вопросы решены грамотно и своевременно, именно так, чтобы не тратить лишнего времени на покупку билетов и очереди; содержание экскурсии — интересное, насыщенное и занимательными фактам и исторической достоверностью и логической последовательностью; подача материала — и деликатная, и грамотная и даже артистичная. Одним словом — очень понравилось и всем рекомендуем. Кроме того, Мария очень радушно может поделиться и практической информацией, и что-то подсказать, и что-то посоветовать. Молодчина! Спасибо ей большое!
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Я с удовольствием расскажу о средневековой Флоренции, познакомлю вас с шедеврами архитектуры Возрождения и покажу самые интересные, характерные улочки древнего города, а также уникальные площади, церкви, старейший мост через реку Арно… Моя экскурсия поможет вам понять, почему Флоренция по праву считается одним из самых прекрасных городов мира.
Шедевры изобразительного искусства и судьбы художников в экскурсии по главному музею города
Только в галерее Уффици можно увидеть сразу все главные работы Джотто, Рафаэля, Микеланджело и Боттичелли. Музей хранит богатейшее собрание итальянской и европейской живописи XIII–XVIII вв., произведения античного искусства, уникальную подборку автопортретов европейских художников. Я расскажу вам историю создания коллекции, помогу разобраться во всем многообразии представленных стилей – от готики до барокко, а также в личных судьбах знаменитых художников и трактовках их произведений.
Узнать о влиянии знаменитой династии Медичи на политическую и культурную жизнь Флоренции
Медичи правили во Флоренции триста лет, и основателем семьи был сын купца, Козимо Старший, впоследствии – выдающийся политический деятель и обладатель самого большого состояния в Европе. Драматичная история семьи оставила свой след по всей Италии, ведь они как никто другой стремились к власти и всеобщему признанию, не останавливались ни перед чем, пока не получили титул герцогов и великих князей Тосканского региона. Я расскажу об истории семьи, интригах и тайнах, а также влиянии Козимо на становление Флоренции.
Погрузиться в блистательное прошлое, исследуя город гениев
Флоренция — это город искусства, где творили Ботичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Путешествуя по следам Данте Алигьери и других выдающихся личностей, мы погрузимся в мир Средневековья. Вы увидите культовые места города и проникнетесь культурой Италии, а я расскажу об истории Флорентийской республики и поделюсь легендами и интересными фактами.
Представьте, что Флоренция похожа на многослойный пирог — изящный и воздушный. На первый взгляд кажется, что можно познакомиться с этим городом, просто прогулявшись по его улицам. Но на самом деле легко упустить главное: за парадными фасадами, лепниной и архитектурой разных столетий стоит богатая, насыщенная событиями история, и эта экскурсия — шанс всмотреться в облик города пристальнее. Вы встретитесь с красивейшими памятниками Флоренции и узнаете всё про жизнь города в прошлом и сегодня: как флорентийцы завтракают, что говорят, когда хотят обозвать кого-то дураком, и как здесь принято играть в футбол с давних времён.
Перенестись в эпоху торговых гильдий, кровной вражды и романтической любви
Ловкость и изобретательность горожан превратила Флоренцию в один из самых крупных центров Европы. Жесткая конкуренция между торговыми гильдиями, напряженные отношения влиятельных семейств, тайны узких улочек и «простая» жизнь во дворце — на экскурсии вы познакомитесь с городом в период его расцвета и проникнете в тонкости его средневековой повседневности.
Изучить главные достопримечательности на прогулке с акцентом на великой династии
История Флоренции неотделима от жизни могущественной династии Медичи. Вы узнаете, как им удалось создать и сохранить Флоренцию как город-музей. Услышите захватывающие сюжеты о любви, интригах и отравлениях, серьезные и курьезные истории самых выдающихся Медичи — это поможет осознать прошлое города-символа блистательной эпохи Возрождения. При этом я не загружу вас сухими фактами, а маршрут пройдет по всем значимым местам Флоренции.
Познакомиться с творениями Микеланджело и историей самого могущественного рода Флоренции
Капелла Медичи — одно из сокровищ Флоренции, которое просто нельзя обойти вниманием. Здесь соединились потрясающая архитектура итальянского Ренессанса и история самого влиятельного флорентийского рода. На экскурсии вы осмотрите Дворец Медичи, церковь Святого Лаврентия и Капеллу Медичи, узнаете о роли семьи в развитии Флоренции и увидите скульптуры-аллегории, прославившие великого Микеланджело.
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
Я докажу вам, что политика — это не скучно, а наоборот живо, интересно и захватывающе. В самом центре города вы узнаете о тех временах, когда Флоренция была независимой республикой, увидите связи между внешней и внутренней политикой флорентийцев. А в роскошном дворце разберетесь в интригах и конфликтах Медичи с другими богатыми семействами.
Прогуляться по главным местам города и галереям и почувствовать себя настоящим флорентийцем
Самые интересные истории о Флоренции, главные достопримечательности и городские красоты собраны в моей экскурсии, за время которой вы получите представление о вкладе Флоренции и её жителей в развитие политической жизни Италии и мировое художественное наследие. Вы побываете на великолепных площадях города, увидите «золотой мост» и флорентийские соборы, а если захотите — даже заглянете в лучшие галереи. И поймёте, что вся Флоренция — один большой музей под открытым небом, полный красоты и неповторимой эстетики.