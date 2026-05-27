По улицам Флоренции: свидание с искусством

Пройти от Сан-Лоренцо к Палаццо Питти и узнать, как столица Тосканы стала и столицей Ренессанса
Покажем вам Флоренцию как место, где искусство живёт не только в музеях, но и прямо на улицах.

Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть город глубже: почувствовать дыхание мастерских Сан-Лоренцо, пройти дорогой Медичи, рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взгляда, и увидеть Флоренцию как живое произведение искусства.
Описание экскурсии

Квартал Сан-Лоренцо — место, где зарождался флорентийский Ренессанс. Здесь история искусства чувствуется на каждом шагу: в мастерских и палаццо. Вы узнаете, как в этом районе жили и работали художники, архитекторы и меценаты, и поймёте, как здесь рождалась новая эстетика города.

Понте Санта Тринита и Борго Сан Якопо. Вы пройдёте по изящным улицам и окажетесь в музее под открытым небом со средневековыми башнями и скрытыми двориками. Вас ждут истории о семье Торнабуони, Фрескобальди и ремесленниках, которые создавали Флоренцию из камня, кожи и света.

Понте Веккьо — мост ювелиров и один из символов города. Вы увидите, что здесь переплетаются искусство, торговля и власть так же тесно, как разноцветные дома над рекой Арно. Вам откроются виды, которые вдохновляли художников разных веков.

Палаццо Питти. Именно здесь архитектура, легенды и энергия Ренессанса сходятся в одну историю. Мы расскажем вам о Медичи. А ещё как роскошные дворы превращались в музеи и как искусство перемещалось из частных коллекций в публичное пространство.

Организационные детали

  • Все объекты смотрим снаружи
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:30, 11:00, 12:30, 15:00, 16:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€52
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Палаццо Строцци
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:30, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто сделайте запрос на бронь с вопросом.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1013 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм. Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города. Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.

