Покажем вам Флоренцию как место, где искусство живёт не только в музеях, но и прямо на улицах. Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть город глубже: почувствовать дыхание мастерских Сан-Лоренцо, пройти дорогой Медичи, рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взгляда, и увидеть Флоренцию как живое произведение искусства.

Квартал Сан-Лоренцо — место, где зарождался флорентийский Ренессанс. Здесь история искусства чувствуется на каждом шагу: в мастерских и палаццо. Вы узнаете, как в этом районе жили и работали художники, архитекторы и меценаты, и поймёте, как здесь рождалась новая эстетика города.

Понте Санта Тринита и Борго Сан Якопо. Вы пройдёте по изящным улицам и окажетесь в музее под открытым небом со средневековыми башнями и скрытыми двориками. Вас ждут истории о семье Торнабуони, Фрескобальди и ремесленниках, которые создавали Флоренцию из камня, кожи и света.

Понте Веккьо — мост ювелиров и один из символов города. Вы увидите, что здесь переплетаются искусство, торговля и власть так же тесно, как разноцветные дома над рекой Арно. Вам откроются виды, которые вдохновляли художников разных веков.

Палаццо Питти. Именно здесь архитектура, легенды и энергия Ренессанса сходятся в одну историю. Мы расскажем вам о Медичи. А ещё как роскошные дворы превращались в музеи и как искусство перемещалось из частных коллекций в публичное пространство.

