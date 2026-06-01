Это не просто фотосессия — это эстетическое путешествие по самым кинематографичным местам Тосканы.
Я буду бережно направлять вас в кадре, работать со светом и деталями — чтобы результат выглядел естественно, стильно и дорого.
В итоге вы получите не просто фотографии, а визуальную историю о вас в Тоскане — утончённую, атмосферную и вне времени.
Я буду бережно направлять вас в кадре, работать со светом и деталями — чтобы результат выглядел естественно, стильно и дорого.
В итоге вы получите не просто фотографии, а визуальную историю о вас в Тоскане — утончённую, атмосферную и вне времени.
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Мы выезжаем из Флоренции и отправляемся в Монтефьоралле — одну из самых живописных средневековых деревень Тосканы.
- Узкие улочки, старинная архитектура и панорамные виды создают идеальную атмосферу для красивых и атмосферных фотографий.
- Затем нас ждут знаменитые тосканские пейзажи: кипарисовые аллеи, средневековый замок и виноградники, залитые мягким золотым светом.
- Каждая локация подобрана так, чтобы ваши снимки передавали атмосферу Тосканы и выглядели как кадры из журнала о путешествиях.
Организационные детали
- трансфер из Флоренции и обратно.
- съёмка на профессиональную камеру Nikon D850.
- дополнительные атмосферные видео на i.
Phone 17 Pro Max
до 200 фотографий с авторской обработкой готовность материала: 3–5 дней передача фото через онлайн-ссылку 10 фотографий с глубокой журнальной ретушью (по вашему выбору)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Екатерина. Я профессиональный фотограф, живу в прекрасной Флоренции уже 10 лет. Фотография — моя страсть с детства. Жизнь в Тоскане даёт мне неисчерпаемое вдохновение! Моя цель — запечатлеть людей на фотографиях, передавая их уникальность, индивидуальность и, конечно, эмоции.
Входит в следующие категории Флоренции
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