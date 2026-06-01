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Профессиональная фотосессия в Тоскане

Создать свою историю в декорациях тосканской классики
Это не просто фотосессия — это эстетическое путешествие по самым кинематографичным местам Тосканы.

Я буду бережно направлять вас в кадре, работать со светом и деталями — чтобы результат выглядел естественно, стильно и дорого.

В итоге вы получите не просто фотографии, а визуальную историю о вас в Тоскане — утончённую, атмосферную и вне времени.
Профессиональная фотосессия в Тоскане
Профессиональная фотосессия в Тоскане
Профессиональная фотосессия в Тоскане

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Мы выезжаем из Флоренции и отправляемся в Монтефьоралле — одну из самых живописных средневековых деревень Тосканы.
  • Узкие улочки, старинная архитектура и панорамные виды создают идеальную атмосферу для красивых и атмосферных фотографий.
  • Затем нас ждут знаменитые тосканские пейзажи: кипарисовые аллеи, средневековый замок и виноградники, залитые мягким золотым светом.
  • Каждая локация подобрана так, чтобы ваши снимки передавали атмосферу Тосканы и выглядели как кадры из журнала о путешествиях.

Организационные детали

  • трансфер из Флоренции и обратно.
  • съёмка на профессиональную камеру Nikon D850.
  • дополнительные атмосферные видео на i.
Phone 17 Pro Max
  • до 200 фотографий с авторской обработкой
  • готовность материала: 3–5 дней
  • передача фото через онлайн-ссылку
  • 10 фотографий с глубокой журнальной ретушью (по вашему выбору)

    • Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Екатерина
    Екатерина — ваш гид во Флоренции
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провела экскурсии для 32 туристов
    Меня зовут Екатерина. Я профессиональный фотограф, живу в прекрасной Флоренции уже 10 лет. Фотография — моя страсть с детства. Жизнь в Тоскане даёт мне неисчерпаемое вдохновение! Моя цель — запечатлеть людей на фотографиях, передавая их уникальность, индивидуальность и, конечно, эмоции.

    Входит в следующие категории Флоренции

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