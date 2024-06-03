Фотосессии во Флоренции с личным фотографом

Найдено 5 экскурсий в категории «Фотопрогулки» во Флоренции на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Флоренции
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными
Начало: У собора Дуомо
«В течение 5 дней после фотосессии вы получите около 100 обработанных фотографий в формате JPG»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
от 190 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Тоскане
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Тоскане
Вобрать ароматы магических пейзажей и запечатлеть себя на фоне тосканских холмов
Начало: В городе Монтеварки
«В регионе я знаю лучшие места для фотосессий — в потаенных уголках этого восхитительного места вы вберете в себя ароматы магических пейзажей»
10 июня в 14:30
12 июня в 08:30
200 за всё до 3 чел.
Фотосессия мечты во Флоренции
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотосессия мечты во Флоренции
Оставить в волшебных кадрах воспоминания об удивительном городе
«У моей фотопрогулки нет строгого маршрута, которому вы должны следовать, — я всегда буду рад прислушаться к вам»
10 июня в 12:30
11 июня в 08:30
200 за всё до 4 чел.
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Почувствовать себя самой прекрасной и запечатлеть это навсегда
Начало: У собора Санта-Мария-дель-Фьоре
«Это место как будто создано для фотосессии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
170 за человека
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки
Начало: На пьяццале Микеланджело
«Именно тут мы сделаем первые фотографии»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Изат
    3 июня 2024
    Фотопрогулка по Флоренции
    Отличный, позитивный человек. Все очень понравилось 🥰 Спасибо большое 😊
  • Р
    Руслан
    13 мая 2024
    Фотопрогулка по Флоренции
    Нам все очень понравилось, и про Флоренции послушали и фотки классные получили. Спасибо!
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Фотопрогулка по Флоренции
    Нам очень понравилась прогулка и фотосессия. Екатерина очень легкий открытый и эмоциональный человек. Помимо фото, которые пока ждём, сделала для
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    дочери несколько видео - контент для инсты. Фотографировались утром пока не так много туристов и не жарко. Пили кофе в красивой кафешке, в которой сделали много красивых кадров.

  • K
    Kate
    25 декабря 2023
    Фотосессия мечты во Флоренции
    Ходили на фотосессию вместе с подругой. Советую всегда и всем в таких красивейших городах по возможности брать профессиональные фотосессии, они
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    сохраняют память гораздо лучше селфи и фотографий на телефон. С Женей было очень комфортно, он сам подсказывает локации и ракурсы, предлагает идеи, но легко подстраивается, если у вас есть свои пожелания. Ссылку на фотографии получили уже через неделю, причем нам оставили возможность высказать свои пожелания по коррекции фото, если вдруг что-то не понравилось. Искренне рекомендую 👍🏻

    Ходили на фотосессию вместе с подругой. Советую всегда и всем в таких красивейших городах по возможностиХодили на фотосессию вместе с подругой. Советую всегда и всем в таких красивейших городах по возможностиХодили на фотосессию вместе с подругой. Советую всегда и всем в таких красивейших городах по возможности
  • Е
    Евгения
    29 сентября 2023
    Фотосессия мечты во Флоренции
    Евгений, абсолютно чудесный специалист и человек! Профессиональный фотограф, с терпением, уважением, с вниманием к деталям и любовью к своей работе!
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    Прогулка прошла благодаря Жене отлично, наслаждаюсь фотографиями. Общение с Женей и его супругой было комфортным, я всегда получала ответы на свои самые мелкие вопросы. Рекомендую!

  • А
    Александра
    2 июля 2023
    Фотопрогулка по Тоскане
    Гуля организовала и провела великолепный день в Тоскане, помогла сделать сюрприз на день рождения мужа. С первой минуты почувствовали себя давними друзьями и провели незабываемый и сказочный день.
    Гуля организовала и провела великолепный день в Тоскане, помогла сделать сюрприз на день рождения мужа
  • Е
    Екатерина
    4 сентября 2019
    Фотопрогулка по Тоскане
    Огромное спасибо за прекрасно проведенное время!
  • В
    Вероника
    22 мая 2019
    Фотопрогулка по Тоскане
    Что можно написать, когда замечательный человек не просто помогает осуществить твою мечту, а еще и полностью берет на себя заботы
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    о том, где поесть, переночевать после экскурсии и прочее? Только огромное-преогромное спасибо Вам, Гуля! Вы были все время на связи до нашего путешествия, помогли все распланировать, договорились с гостиницей (кстати, спасибо огромное, она классная, при случае передайте, пожалуйста, нашу благодарность и восторг владельцам!). Отдельное спасибо за ужин -это было великолепно!!!! Передавайте восхищение и благодарность Вашему супругу:) Спасибо за то, что немного изменили маршрут, и мы увидели то, о чем мечтали! Всех благ Вам, Вашей семье и удачи во всех Ваших начинаниях!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Фотопрогулки»

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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 170 до 300. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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