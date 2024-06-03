1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными
Начало: У собора Дуомо
«В течение 5 дней после фотосессии вы получите около 100 обработанных фотографий в формате JPG»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
от €190 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Тоскане
Вобрать ароматы магических пейзажей и запечатлеть себя на фоне тосканских холмов
Начало: В городе Монтеварки
«В регионе я знаю лучшие места для фотосессий — в потаенных уголках этого восхитительного места вы вберете в себя ароматы магических пейзажей»
10 июня в 14:30
12 июня в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия мечты во Флоренции
Оставить в волшебных кадрах воспоминания об удивительном городе
«У моей фотопрогулки нет строгого маршрута, которому вы должны следовать, — я всегда буду рад прислушаться к вам»
10 июня в 12:30
11 июня в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Почувствовать себя самой прекрасной и запечатлеть это навсегда
Начало: У собора Санта-Мария-дель-Фьоре
«Это место как будто создано для фотосессии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
€170 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки
Начало: На пьяццале Микеланджело
«Именно тут мы сделаем первые фотографии»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИзат3 июня 2024Отличный, позитивный человек. Все очень понравилось 🥰 Спасибо большое 😊
- РРуслан13 мая 2024Нам все очень понравилось, и про Флоренции послушали и фотки классные получили. Спасибо!
- ЕЕлена7 мая 2024Нам очень понравилась прогулка и фотосессия. Екатерина очень легкий открытый и эмоциональный человек. Помимо фото, которые пока ждём, сделала для
- KKate25 декабря 2023Ходили на фотосессию вместе с подругой. Советую всегда и всем в таких красивейших городах по возможности брать профессиональные фотосессии, они
- ЕЕвгения29 сентября 2023Евгений, абсолютно чудесный специалист и человек! Профессиональный фотограф, с терпением, уважением, с вниманием к деталям и любовью к своей работе!
- ААлександра2 июля 2023Гуля организовала и провела великолепный день в Тоскане, помогла сделать сюрприз на день рождения мужа. С первой минуты почувствовали себя давними друзьями и провели незабываемый и сказочный день.
- ЕЕкатерина4 сентября 2019Огромное спасибо за прекрасно проведенное время!
- ВВероника22 мая 2019Что можно написать, когда замечательный человек не просто помогает осуществить твою мечту, а еще и полностью берет на себя заботы
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 170 до 300. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Флоренции, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке