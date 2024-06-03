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о том, где поесть, переночевать после экскурсии и прочее? Только огромное-преогромное спасибо Вам, Гуля! Вы были все время на связи до нашего путешествия, помогли все распланировать, договорились с гостиницей (кстати, спасибо огромное, она классная, при случае передайте, пожалуйста, нашу благодарность и восторг владельцам!). Отдельное спасибо за ужин -это было великолепно!!!! Передавайте восхищение и благодарность Вашему супругу:) Спасибо за то, что немного изменили маршрут, и мы увидели то, о чем мечтали! Всех благ Вам, Вашей семье и удачи во всех Ваших начинаниях!