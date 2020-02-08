3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Истории и неожиданные детали, о которых не расскажут в путеводителе

Даша
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Даша – ваш гид
В наши дни квартал Санта Кроче, увенчанный белоснежным францисканским храмом, считается поппулярным у флорентийцев местом для встреч, городских концертов, ярмарок и фестивалей.

Но мы отойдем от статей из путеводителей и попробуем рассмотреть Санта Кроче в деталях и с интересных ракурсов.

Вы убедитесь, что квартал имеет двоякий характер и многогранную историю, которая откроется вам на прогулке по атмосферным улицам, куда не ступает нога туриста.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza Santa Croce
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Секреты квартала Санта Кроче
Секреты квартала Санта Кроче

Что вас ожидает

Нетуристическая история Санта Кроче
Не секрет, что в прошлые века именно в районе Санта Кроче проходили рыцарские турниры, торжественные шествия и игры в «флорентийский футбол». Но как насчёт «маленькой» истории квартала, о которой не расскажут в путеводителях? Вы узнаете о временах, когда средневековый Санта Кроче был болотистой окраиной города, застроенной приютами для нищих и сирот, больницами для прокаженных, хижинами кожевников и мастерскими дубильщиков. Я расскажу вам, как жил и развивался Санта Кроче и почему именно это место францисканцы выбрали для строительства своего величественного храма.

Улицы квартала в деталях
Наша прогулка начнётся с площади Санта Кроче, где мы рассмотрим крупнейшую в мире францисканскую базилику, а затем отойдём в сторону от избитых туристических троп! Петляя улочками Санта Кроче, вы разглядите и расшифруете неприметные таблички и полустёртые таинственные эмблемы, найдете заметки исторических наводнений, узнаете мрачную историю улицы «Недовольных», где жил городской палач, рассмотрите любопытные маленькие окошки на фасадах домов и один из первых дорожных городских знаков. По дороге мы сможем заглянуть на второй по значимости флорентийский рынок, посещаемый в большей степени коренными флорентийцами, а также отведать один из самых сочных и аутентичных сандвичей традиционной «уличной еды»! По возможности, мы посетим пару старинных ремесленных мастерских и единственное во Флоренции место, где можно осмотреть фундамент древнеримского амфитеатра. Подмечая интересные городские детали и узнавая связанные с ними истории, вы откроете Флоренцию с новой стороны!

Искусство выделки кожи
А если захотите, мы посетим историческую мастерскую и школу по выделке кожи (Scuola del cuoio), открытую в Санта Кроче на месте бывшей ночлежки, чтобы сироты осваивали здесь профессии, которые помогут им прокормиться. Вы осмотрите обширную лабораторию, насквозь пропитанную историей и искусством, увидите, как производятся сумки, аксессуары, шкатулки и одежда из качественной итальянской кожи. А еще здесь находится школа для желающих научиться кожевенному мастерству.

Организационные детали

  • Вход в кожевенную мастерскую бесплатный
  • Во время экскурсии не предусмотрено посещение музеев и соборов.
Секреты квартала Санта Кроче
Секреты квартала Санта Кроче
Секреты квартала Санта Кроче
Секреты квартала Санта Кроче
Секреты квартала Санта Кроче
Секреты квартала Санта Кроче
Секреты квартала Санта Кроче

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza Santa Croce.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Даша
Даша
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родилась в Москве, но в 11 лет переехала во Флоренцию — город, в который я сразу же безумно влюбилась и где я получила гуманитарное образование. С 2013 года я лицензированный гид по Флоренции и окрестностям, но прежде всего, я местный житель, который любит, изучает и разведывает каждый день новые точки, скрытые закоулки и тайные уголочки, самые модные бары, рестораны и винные магазины города. Я расскажу то, что вы не прочитаете ни в одном путеводителе, покажу места, с которыми знаком только местный человек, посоветую излюбленные флорентийцами траттории и бары. Приглашаю вас в увлекательное и познавательное путешествие по волшебной Флоренции!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 февраля 2020
Экскурсовод Дарья-исключительно высокий профессионал, прекрасно разбирающийся в теме! Кроме того, она очень приятный и дружелюбный человек, поэтому за время экскурсии вы подружитесь с ней, не захотите расставаться или через день захотите опять встретиться! Не было ни одного вопроса, на который она не смогла бы ответить!! Я рекомендую эту экскурсию всем увлечённым и любознательным людям. Вы проведёте лучшие три часа во Флоренции! А тем, кому не очень интересно долго ходить по улицам без бутиков, лучше и не начинать. Хватит обзорной экскурсии. Спасибо Tripster и чудесная Даша!!
20 сентября 2019
Замечательная экскурсия для тех, кто уже знаком с Флоренцией и ее основными достопримечательностями и хочет познакомиться с историей "простых" районов города. А история очень занимательна! Удаленность от главных туристических троп тоже большой плюс.
Ну и Даша просто чудесный и очень увлеченный своим делом рассказчик. Спасибо ей за новые впечталения.
4 марта 2019
Даша провела с нами два маршрута и, хотя, мы были не в первый раз во Флоренции, ей удалось показать нам то, что мы раньше не видели, рассказать массу новых, интересных вещей из истории города и его современной жизни, снабдить нас морем полезной информации и очаровать даже самых придирчивых из нашей небольшой, но весьма требовательной компании. Самые лучшие рекомендации!

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