3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Секреты квартала Санта Кроче

Загляните в уникальные уголки Санта Кроче, где история оживает в деталях, недоступных обычному туристу
В самом сердце Флоренции, квартал Санта Кроче хранит тайны, о которых не напишут в путеводителях.

Эта экскурсия позволит вам проникнуть в историческую атмосферу района, узнать о его двояком характере и многогранной
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истории.

От рыцарских турниров до тайных улиц, где жил городской палач, от старинных ремесленных мастерских до фундамента древнеримского амфитеатра - каждый шаг раскрывает новую страницу прошлого. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Флоренцию под иным углом

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история Санта Кроче
  • 🏛 Посещение францисканской базилики
  • 🛠 Интересные ремесленные мастерские
  • 🍴 Аутентичная уличная еда
  • 🕵️‍♂️ Малоизвестные городские детали
Секреты квартала Санта Кроче
Секреты квартала Санта Кроче
Секреты квартала Санта Кроче

Что можно увидеть

  • Площадь Санта Кроче
  • Францисканская базилика
  • Исторические ремесленные мастерские
  • Фундамент древнеримского амфитеатра

Описание экскурсии

Нетуристическая история Санта Кроче

Не секрет, что в прошлые века именно в районе Санта Кроче проходили рыцарские турниры, торжественные шествия и игры в «флорентийский футбол». Но как насчёт «маленькой» истории квартала, о которой не расскажут в путеводителях? Вы узнаете о временах, когда средневековый Санта Кроче был болотистой окраиной города, застроенной приютами для нищих и сирот, больницами для прокаженных, хижинами кожевников и мастерскими дубильщиков. Я расскажу вам, как жил и развивался Санта Кроче и почему именно это место францисканцы выбрали для строительства своего величественного храма.

Улицы квартала в деталях

Наша прогулка начнётся с площади Санта Кроче, где мы рассмотрим крупнейшую в мире францисканскую базилику, а затем отойдём в сторону от избитых туристических троп! Петляя улочками Санта Кроче, вы разглядите и расшифруете неприметные таблички и полустёртые таинственные эмблемы, найдете заметки исторических наводнений, узнаете мрачную историю улицы «Недовольных», где жил городской палач, рассмотрите любопытные маленькие окошки на фасадах домов и один из первых дорожных городских знаков. По дороге мы сможем заглянуть на второй по значимости флорентийский рынок, посещаемый в большей степени коренными флорентийцами, а также отведать один из самых сочных и аутентичных сандвичей традиционной «уличной еды»! По возможности, мы посетим пару старинных ремесленных мастерских и единственное во Флоренции место, где можно осмотреть фундамент древнеримского амфитеатра. Подмечая интересные городские детали и узнавая связанные с ними истории, вы откроете Флоренцию с новой стороны!

Искусство выделки кожи

А если захотите, мы посетим историческую мастерскую и школу по выделке кожи (Scuola del cuoio), открытую в Санта Кроче на месте бывшей ночлежки, чтобы сироты осваивали здесь профессии, которые помогут им прокормиться. Вы осмотрите обширную лабораторию, насквозь пропитанную историей и искусством, увидите, как производятся сумки, аксессуары, шкатулки и одежда из качественной итальянской кожи. А еще здесь находится школа для желающих научиться кожевенному мастерству.

Организационные детали

  • Вход в кожевенную мастерскую бесплатный
  • Во время экскурсии не предусмотрено посещение музеев и соборов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza Santa Croce
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию. Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный
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гид. Но истинный залог моего счастья и успеха — чувствовать себя настоящей флорентийкой. Свою первую аудиторию — коренных флорентийцев — я покоряла эмоциями и вниманием к деталям. Именно они помогли мне превращать каждый факт в маленький восторг, а город — в живого героя. Я ежедневно продолжаю исследовать секретные уголки, новые маршруты, а также любимые местные бары, винотеки, траттории. Мне нравится делиться находками и составлять для гостей подборку лучших гастроадресов. Для меня важно настроиться на ваш ритм и провести живую встречу с Флоренцией. Моя миссия — сделать так, чтобы свидание с городом превратилось в любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Если вы хотите не просто «посмотреть город», а влюбиться в него — с улыбкой, лёгкостью и искренним восхищением — нам точно по пути!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Светлана
Экскурсовод Дарья-исключительно высокий профессионал, прекрасно разбирающийся в теме! Кроме того, она очень приятный и дружелюбный человек, поэтому за время экскурсии вы подружитесь с ней, не захотите расставаться или через день
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захотите опять встретиться! Не было ни одного вопроса, на который она не смогла бы ответить!! Я рекомендую эту экскурсию всем увлечённым и любознательным людям. Вы проведёте лучшие три часа во Флоренции! А тем, кому не очень интересно долго ходить по улицам без бутиков, лучше и не начинать. Хватит обзорной экскурсии. Спасибо Tripster и чудесная Даша!!

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I
Даша провела с нами два маршрута и, хотя, мы были не в первый раз во Флоренции, ей удалось показать нам то, что мы раньше не видели, рассказать массу новых, интересных вещей из истории города и его современной жизни, снабдить нас морем полезной информации и очаровать даже самых придирчивых из нашей небольшой, но весьма требовательной компании. Самые лучшие рекомендации!
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Ю
Замечательная экскурсия для тех, кто уже знаком с Флоренцией и ее основными достопримечательностями и хочет познакомиться с историей "простых" районов города. А история очень занимательна! Удаленность от главных туристических троп тоже большой плюс.
Ну и Даша просто чудесный и очень увлеченный своим делом рассказчик. Спасибо ей за новые впечталения.
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Входит в следующие категории Флоренции

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