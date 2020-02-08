3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В самом сердце Флоренции, квартал Санта Кроче хранит тайны, о которых не напишут в путеводителях.Эта экскурсия позволит вам проникнуть в историческую атмосферу района, узнать о его двояком характере и многогранной

истории. От рыцарских турниров до тайных улиц, где жил городской палач, от старинных ремесленных мастерских до фундамента древнеримского амфитеатра - каждый шаг раскрывает новую страницу прошлого. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Флоренцию под иным углом

Описание экскурсии

Нетуристическая история Санта Кроче

Не секрет, что в прошлые века именно в районе Санта Кроче проходили рыцарские турниры, торжественные шествия и игры в «флорентийский футбол». Но как насчёт «маленькой» истории квартала, о которой не расскажут в путеводителях? Вы узнаете о временах, когда средневековый Санта Кроче был болотистой окраиной города, застроенной приютами для нищих и сирот, больницами для прокаженных, хижинами кожевников и мастерскими дубильщиков. Я расскажу вам, как жил и развивался Санта Кроче и почему именно это место францисканцы выбрали для строительства своего величественного храма.

Улицы квартала в деталях

Наша прогулка начнётся с площади Санта Кроче, где мы рассмотрим крупнейшую в мире францисканскую базилику, а затем отойдём в сторону от избитых туристических троп! Петляя улочками Санта Кроче, вы разглядите и расшифруете неприметные таблички и полустёртые таинственные эмблемы, найдете заметки исторических наводнений, узнаете мрачную историю улицы «Недовольных», где жил городской палач, рассмотрите любопытные маленькие окошки на фасадах домов и один из первых дорожных городских знаков. По дороге мы сможем заглянуть на второй по значимости флорентийский рынок, посещаемый в большей степени коренными флорентийцами, а также отведать один из самых сочных и аутентичных сандвичей традиционной «уличной еды»! По возможности, мы посетим пару старинных ремесленных мастерских и единственное во Флоренции место, где можно осмотреть фундамент древнеримского амфитеатра. Подмечая интересные городские детали и узнавая связанные с ними истории, вы откроете Флоренцию с новой стороны!

Искусство выделки кожи

А если захотите, мы посетим историческую мастерскую и школу по выделке кожи (Scuola del cuoio), открытую в Санта Кроче на месте бывшей ночлежки, чтобы сироты осваивали здесь профессии, которые помогут им прокормиться. Вы осмотрите обширную лабораторию, насквозь пропитанную историей и искусством, увидите, как производятся сумки, аксессуары, шкатулки и одежда из качественной итальянской кожи. А еще здесь находится школа для желающих научиться кожевенному мастерству.

Организационные детали