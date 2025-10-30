Церковь Санта-Кроче, построенная в 13 веке, является местом погребения великих людей. Здесь покоятся выдающиеся секретари Флорентийской республики и другие легендарные личности.
Экскурсия предлагает возможность увидеть шедевры таких мастеров, как Чимабуэ, Джотто, Вазари и других.
Также посетители узнают интересные факты о жизни и творчестве знаменитых личностей, похороненных в этой базилике
Экскурсия предлагает возможность увидеть шедевры таких мастеров, как Чимабуэ, Джотто, Вазари и других.
Также посетители узнают интересные факты о жизни и творчестве знаменитых личностей, похороненных в этой базилике
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение базилики Санта-Кроче
- 🖼️ Шедевры известных мастеров
- 📜 Истории великих личностей
- 🎨 Искусство Чимабуэ и Джотто
- 🔍 Уникальные исторические факты
Что можно увидеть
- Базилика Санта-Кроче
- Капелла Пацци
- Внутренний двор
Описание экскурсии
- Вы посетите базилику Санта-Кроче, капеллу Пацци и внутренний двор.
- Почтите гробницы великих людей и услышите интересные подробности из их жизни.
- Рассмотрите шедевры Чимабуэ, Джотто, Вазари, Бронзино, Донателло, Дезидерио да Сеттиньяно, Антонио Канова, Джованни Дюпре и других известных мастеров.
- А ещё увидите распятие, глядя на которое Микеланджело сказал автору: «У тебя не Иисус, а какой-то крестьянин получился». На что тот ответил: «Не нравится? Сам сделай!». Кто дерзко парировал Микеланджело — узнаете на экскурсии.
Организационные детали
- Дополнительно на месте оплачивается входной билет — €8 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети 8-14 лет
|€23
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У базилики Санта-Кроче
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственнуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия, мои самые настоятельные рекомендации. Светлана прекрасно эрудированна, профессиональна, внимательна и приятна в общении. Когда между туристами и гидом полное взаимопонимание - это «повезло» всем. Если вдруг вы нашли эту экскурсию, не раздумывайте, идите, и вам тоже «повезет».
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Индивидуальная
до 10 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
Глубокое знание истории Флоренции и любовь к этому городу, которые передаются и вам!
Начало: На площади Дуомо
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Медичи и Микеланджело
Путешествие по следам Медичи и творениям Микеланджело. Узнайте, как династия изменила Флоренцию и вдохновила великих мастеров
Начало: У усыпальниц Медичи
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Творческий путь Микеланджело
Погрузитесь в бурную жизнь Микеланджело. Узнайте о его работе над гробницей Папы Римского, статуе Давида и усыпальнице Медичи
Начало: На Piazza delle Belle Arti
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:30
€260 за всё до 5 чел.